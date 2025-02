Salud y bienestar: ¿Cuáles son los chequeos médicos que no debes postergar este 2025?

Los primeros meses del año suele traer consigo una renovada motivación para fijar nuevas metas personales: hacer más ejercicio, comer más sano y mejorar el bienestar general. Entre estas resoluciones, programar controles de salud periódicos es crucial. Sin embargo, muchas veces los chequeos médicos terminan siendo postergados. La salud, no obstante, es un tema impostergable y los expertos recomiendan no dejar de lado esas revisiones especialmente en áreas clave como la salud auditiva, visual y dental. Estos exámenes preventivos pueden ser la clave para detectar a tiempo problemas de salud que, de no tratarse, podrían generar complicaciones mayores en el futuro.

Mantener un control regular de la salud es clave para la prevención de enfermedades y la detección temprana de posibles problemas. En este 2025, es importante priorizar ciertos chequeos médicos según la edad, el sexo y los antecedentes familiares. Aquí te dejamos una lista de los exámenes que no debes postergar para asegurarte de que tu salud esté en óptimas condiciones.

Esto es especialmente cierto en el caso de la salud auditiva, un aspecto que a menudo se pasa por alto para millones de personas, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1.500 millones de personas en todo el mundo viven con algún grado de pérdida auditiva, una cifra que se estima que aumentará a 2.500 millones en 2050.

En ese sentido, María Paz Faúndez, fonoaudióloga de GAES Chile, destaca la importancia de realizar controles auditivos anuales, especialmente para las personas que viven en zonas urbanas que se caracterizan por la contaminación acústica. De hecho, la exposición excesiva al ruido en las ciudades, en el lugar de trabajo y en los lugares de entretenimiento representan la primera causa de pérdida auditiva prevenible. “La pérdida auditiva es un problema silencioso y las personas a menudo no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. La exposición a ruidos fuertes de forma reiterada, ya sea en el trabajo o en el ocio, puede provocar un daño auditivo progresivo. Los chequeos periódicos permiten prevenir este tipo de daños o, en su defecto, tratarlos a tiempo para evitar complicaciones futuras”, señala la experta.

Cuidar la audición es fundamental para evitar dificultades en la comunicación y la calidad de vida. Por otro lado, la prevención es clave, por lo que GAES Chile recomienda que todas las personas se realicen un examen auditivo completo al menos una vez al año. La especialista añade que “sin importar la edad, cualquier persona puede experimentar pérdida auditiva sin darse cuenta. Por ello, es fundamental realizar controles desde la infancia hasta la adultez para detectar a tiempo cualquier alteración”.

En otro aspecto relevante, la visión es uno de nuestros sentidos más valiosos, pero también uno de los que más descuidamos. Expertos en el área destacan que los chequeos visuales son fundamentales para detectar afecciones comunes como la miopía, astigmatismo, o incluso problemas más graves como el glaucoma o las cataratas. “Las enfermedades oculares pueden desarrollarse lentamente sin síntomas evidentes. Un examen regular es la única manera de detectar y tratar estas afecciones a tiempo. Aconsejamos que, al menos una vez al año, las personas se realicen una consulta oftalmológica, independientemente de si tienen o no síntomas”.

Además, los especialistas resaltan la importancia de cuidar la salud visual frente a la exposición prolongada a pantallas, un problema cada vez más común en la era digital. Los chequeos pueden prevenir el deterioro de la visión y garantizar que se mantenga una buena calidad de vida.

Por su parte, la salud dental es otro de los ítems clave que solemos posponer. En ese sentido, el odontólogo de la Clínica Mora Pavic, Dr Francisco Aránguiz, subraya la relevancia de los chequeos dentales regulares para evitar problemas mayores como enfermedad de caries, enfermedades periodontales o la pérdida de piezas dentales. “El cuidado preventivo es fundamental para evitar complicaciones que pueden derivar en tratamientos más invasivos y costosos. Las visitas regulares al dentista no solo son una forma de preservar la estética de la sonrisa, sino que el principal motivo es mantener la salud bucal”, explica Aránguiz.

El profesional recomienda que tanto niños como adultos adopten hábitos de higiene bucal adecuados, como el uso de un cepillo de dientes con protector de cabezal para evitar la acumulación de bacterias y ácaros en el caso de traslados fuera de casa y se recomienda llevar siempre consigo un estuche con pasta y cepillo. En el caso de los niños, es fundamental reforzar la técnica de cepillado y realizar controles odontológicos previos al inicio del año escolar, ya que es común que durante las vacaciones aumente el consumo de azúcares y se descuide la rutina de limpieza dental.

Para toda la familia, la recomendación es programar un control odontológico cada seis meses, supervisar el correcto uso del cepillo y la pasta con flúor, y fomentar una alimentación baja en azúcares y alimentos procesados. Estas medidas ayudan a prevenir enfermedades dentales y a mantener una sonrisa saludable a lo largo del año.

Los chequeos médicos anuales en estas tres áreas fundamentales – auditiva, visual y dental – son esenciales para garantizar una buena salud en 2025 y la prevención es un factor clave para detectar problemas antes de que se conviertan en algo irreversible.