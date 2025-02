¿Qué es el Parkinsonismo? conoce sobre esta afección neurológica que va más allá del Parkinson

El parkinsonismo es un síndrome neurológico que abarca varias enfermedades con síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson, pero con causas y tratamientos distintos. Afecta el sistema nervioso y altera el control del movimiento, lo que puede dificultar la vida cotidiana de quienes lo padecen. Muchas personas desconocen su existencia y suelen confundirlo con el Parkinson, pero su diagnóstico y tratamiento requieren enfoques específicos dependiendo de su origen.

Raúl Ormeño revela su lucha contra el parkinsonismo: ” tuve algunos temblores en la mano y sentí rigidez en mi cuerpo”

El exfutbolista de Colo Colo, Raúl Ormeño, confesó en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN) que enfrenta un desafío médico inesperado: el parkinsonismo. ” yo ahora no tengo, pero me cuesta hablar a la velocidad de antes , también siento cierta rigidez al caminar o sentarme”, relató el ex futbolista, afectado por esta condición de salud.

¿Qué es el parkinsonismo?

El parkinsonismo es un término que agrupa un conjunto de trastornos neurológicos que comparten síntomas con la enfermedad de Parkinson, como temblores, rigidez muscular y lentitud en los movimientos. Sin embargo, a diferencia del Parkinson, puede ser causado por diferentes factores, como el uso prolongado de ciertos medicamentos, lesiones cerebrales o enfermedades neurodegenerativas.

Dentro del parkinsonismo se encuentran diferentes variantes, como el parkinson idiopático, el parkinsonismo secundario (causado por fármacos o toxinas) y el parkinsonismo atípico, que suele ser más agresivo y responder menos a los tratamientos convencionales. Por esta razón, el diagnóstico preciso es clave para determinar la mejor estrategia terapéutica.

Síntomas y diagnóstico

Los principales síntomas del parkinsonismo incluyen:

Temblores en reposo

Rigidez en las extremidades y el tronco

Lentitud en los movimientos (bradicinesia)

Inestabilidad postural

Expresión facial reducida

Dificultades en la coordinación motora

Problemas con la deglución y el habla en algunos casos

Alteraciones cognitivas en etapas avanzadas

El diagnóstico suele basarse en la historia clínica del paciente, un examen neurológico detallado y, en algunos casos, pruebas de imagen como resonancias magnéticas o tomografías para descartar otras afecciones. La observación médica a lo largo del tiempo es crucial para diferenciarlo de otras enfermedades neurodegenerativas.

Tratamiento y calidad de vida

El tratamiento del parkinsonismo depende de su causa. Si es inducido por medicamentos, la suspensión del fármaco puede mejorar los síntomas. En otros casos, se utilizan medicamentos similares a los empleados en la enfermedad de Parkinson, como la levodopa, aunque su efectividad varía según el tipo de parkinsonismo.

Además, la fisioterapia, la terapia ocupacional y el ejercicio físico juegan un papel fundamental para mantener la movilidad y prevenir complicaciones. También se recomienda la atención psicológica y el apoyo emocional, ya que la enfermedad puede impactar significativamente la calidad de vida del paciente y su entorno familiar.

La revelación de Ormeño sobre su condición pone en relieve la importancia de la detección temprana y el acompañamiento médico en enfermedades neurodegenerativas. “Sólo me siento más lento, pero no me afecta mira cómo juegan los niños”, concluyó el exjugador en LUN, dejando un mensaje de fortaleza y esperanza para quienes atraviesan situaciones similares. Con mayor información y concienciación, se puede brindar un mejor apoyo a los pacientes y avanzar en la investigación de tratamientos más efectivos.