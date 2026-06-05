UACh cierra proceso contra estudiantes por agresión a ministra Lincolao

La Universidad Austral de Chile (UACh) confirmó el término del proceso disciplinario interno contra estudiantes que habrían participado en la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en Valdivia, región de Los Ríos.

El primer medio en informar la resolución fue redacción.cl, y señaló que la casa de estudios comunicó la decisión a su comunidad universitaria, aunque sin precisar todavía cuáles serían las sanciones.

Otras fuentes consultadas por redacción.cl confirmaron que a ninguno de los estudiantes involucrados en el hostigamiento a la ministra Lincolao, se le aplicó la máxima sanción que es la expulsión, sino que la suspensión temporal de sus carreras en tres, dos y un semestre dependiendo de cada caso.

La universidad explicó que los estudiantes cuentan con cinco días para apelar, por lo que la resolución final se conocerá una vez cumplido ese plazo. Desde la Unidad de Comunicaciones indicaron que, hasta entonces, la institución no entregará más antecedentes sobre el caso.

“Los procedimientos disciplinarios internos, instruidos con ocasión de los hechos ocurridos el pasado 8 de abril, han finalizado en primera instancia”, sostuvo la casa de estudios por medio un comunicado.

En paralelo, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones mantienen una indagatoria por los hechos, la que se encuentra en desarrollo y, según la publicación, recién en sus primeras etapas.