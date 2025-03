Solo el 47% de quienes realizan cirugías plásticas en Chile son profesionales certificados

El mercado de estos procedimientos ha experimentado un auge significativo en Chile. Sin embargo, este crecimiento ha traído consigo un aumento de riesgos asociados a la falta de regulación, lo que ha facilitado la existencia clínicas y centros de estética no acreditados.

El riesgo de elegir mal: Peligros de procedimientos estéticos sin regulación

Según la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica (SCCP) cada año en Chile se practican cerca de 15 mil cirugías plásticas, pero solo 7 mil son realizadas por profesionales certificados. Esto deja a miles de personas expuestas a riesgos innecesarios, desde malos resultados estéticos hasta graves complicaciones de salud, o incluso la muerte como hemos visto en algunos casos. Ya lo advertía en 2016 la misma SCPP que calificó como “alarmante” la cifra que daba cuenta que en nuestro país sólo uno de cada seis médicos que practican estas cirugías, está certificado y acreditado para ejercer dichos procedimientos.

Fiscalización y seguimiento de casos

Sólo en 2024, la Seremi de Salud Metropolitana realizó 225 fiscalizaciones y cursó 145 sumarios a recintos que no cumplen con los estándares requeridos, incluyendo salas de procedimiento, pabellones de cirugía menor y mayor de clínicas y también a centros estéticos. Las infracciones incluyen fallas en la cadena de frío de productos que lo requieren, como ácido hialurónico y toxina botulínica; presencia de fármacos vencidos; mal manejo de residuos sanitarios, y el uso de fármacos en dosis superiores a las recomendadas para cada procedimiento.

Pese a que el estamento fiscalizador ha aumentado la supervisión el mercado sigue estando en gran parte desregulado por la falta de legislación. Los casos de negligencia médica son difíciles de rastrear, ya que muchos no se reportan o los centros desaparecen rápidamente. Así lo reafirmó la ministra de Salud Ximena Aguilera al ser consultada por el tema explicando que tras la clausura algunos establecimientos retoman sus actividades bajo una nueva razón social, lo que obliga a reiniciar los procesos de cierre. De hecho, una clínica del sector Oriente de la Región Metropolitana, clausurada en 2023 y donde murieron dos pacientes, había reabierto luego de ser clausurada en 5 ocasiones, cambiando su nombre.

“No podemos seguir normalizando la negligencia en este mercado que es muy amplio y que crece muy rápido dando opciones a estas malas praxis y lugares no autorizados; debe existir una ley que marque los límites y que además le otorgue a las personas las garantías de que el estado tenga por una parte una lista de prestadores autorizados y por otra de quienes son los profesionales que sí pueden realizar estos procedimientos e intervenciones, para que los pacientes puedan consultar en un solo lugar y tener la tranquilidad de elegir informados”, indicó el Dr. Javier Villalón, cirujano plástico ý reconstructivo de Clínica Maat.

Procedimientos no invasivos: ¿Quién debe realizarlos?

Muchos pacientes buscan procedimientos estéticos no invasivos, como tratamientos con láser, toxina botulínica o rellenos dérmicos, entre otros. Sin embargo, estos también conllevan riesgos si no son realizados por profesionales capacitados como cirujanos plásticos, odontólogos con especialidad en esta materia o dermatólogos. Las garantías de contar con médicos especialistas que saben lo que hacen y que pueden evidenciar cualquier complicación y tratarla debidamente la entregan los años de estudio y experiencia. En Chile un cirujano plástico debe cursar 7 años de medicina, luego 3 años de especialización en cirugía general y una vez terminado ese ciclo, ingresar al programa de subespecialización en cirugía plástica reparadora y estética que dura entre 2 a 3 años, por lo que estudia al menos 12 años. En el caso de los dermatólogos a los 7 años de medicina se suman entre 3 y 4 años de especialización.

“Los inconvenientes o riesgos que toda intervención o procedimiento pudiera generar sólo pueden ser bien manejados por los profesionales certificados, quienes no sólo estamos preparados para enfrentar algún tipo de complicación, sino que éticamente somos quienes vamos a sugerir lo más idóneo para cada paciente. No basta con querer el procedimiento de moda, un profesional sabe lo que el paciente puede o no realizarse de acuerdo con sus condiciones y características”, explicó la Dra. Celeste Martin, dermatóloga de Clínica Maat.

¿Qué pasa con la ley?

Chile aún no cuenta con una legislación específica para regular el ejercicio de las especialidades médicas, lo que incluye la cirugía y los procedimientos estéticos. Un proyecto de ley ingresado en 2019 al Congreso busca establecer requisitos para la certificación de profesionales y asegurar el acceso a información clara para los pacientes respecto a la práctica de cirugías y este tipo de procedimientos. Mientras esta no se apruebe seguirán operando cirujanos sin la especialización adecuada y realizando procedimientos dermatológicos quienes no están preparados formalmente para aquello.

¿Cómo elegir una clínica segura?

Si estás pensando en someterte a un procedimiento estético, o una cirugía plástica es esencial que sigas algunos consejos clave para reducir los riesgos:

Verifica las credenciales del profesional: Asegúrate de que el médico tenga la especialización adecuada. Puedes comprobar las credenciales del profesional a través de la página de la Superintendencia de Salud

Busca clínicas autorizadas: Verifica que la clínica tenga la autorización correspondiente de la Seremi de Salud. Muchas clínicas operan sin la debida licencia, lo que aumenta el riesgo de procedimientos inseguros.

Exige información sobre los insumos utilizados: Los materiales como ácido hialurónico y toxina botulínica deben ser conservados correctamente. Además, asegúrate de que los insumos no estén caducados y que te informen sobre las características y número de serie del producto.

Infórmate sobre las instalaciones: Los procedimientos estéticos deben realizarse en espacios adecuados y con las condiciones de higiene necesarias.

Desconfía de precios demasiado bajos: Si el precio parece demasiado atractivo, es importante ser cauteloso. Muchas veces, las clínicas sin la debida acreditación reducen gastos a costa de la seguridad del paciente.

Toma en cuenta estos consejos y recuerda que la responsabilidad de elegir adecuadamente no solo recae en las autoridades sanitarias, sino también en los pacientes.