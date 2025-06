Vértigo: cuáles son sus causas, los tipos más comunes y por qué es importante tratarlo a tiempo

Aunque muchas personas lo confunden con un simple mareo, el vértigo es un síntoma que puede esconder desde alteraciones en el oído interno hasta cuadros neurológicos o ansiedad persistente. Conocer sus causas, tipos y tratamientos es clave para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida.

Sentir que todo gira a tu alrededor, incluso estando inmóvil. El vértigo no es una enfermedad, sino un síntoma con múltiples causas: desde alteraciones en el oído interno hasta trastornos neuropsiquiátricos. El profesor Paul Délano, otorrinolaringólogo del Hospital Clínico Universidad de Chile, explica por qué ocurre, quiénes son los más afectados y cómo tratarlo.

“El vértigo es un síntoma. Es la sensación de rotación o movimiento cuando en realidad no te estás moviendo”, explica. Es un fenómeno que puede parecer similar al mareo, pero no lo es. “El mareo perfectamente puede ser un síntoma que proviene de problemas cardiovasculares o metabólicos. El mareo es la perturbación de la orientación espacial, pero sin sensación de movimiento, como la sensación de caminar sobre nubes. Es importante diferenciar mareo de vértigo, ya que el vértigo suele tener su causa en el oído o en el sistema nervioso”.

Aunque las causas del vértigo son variadas, hay una clave para comenzar a entenderlo: el perfil temporal. “Existe el vértigo agudo, el vértigo crónico y también tenemos vértigos episódicos. Según el perfil temporal y la duración de las crisis, uno empieza a orientar qué tipo de patología tiene la persona”. Además de la duración del episodio, elementos como los desencadenantes y los síntomas asociados, por ejemplo, los cambios de posición o la pérdida de audición, permiten situar mejor el diagnóstico.

“Cuando una crisis de vértigo dura solo segundos, pensamos en ciertas patologías; si dura horas, días o incluso es permanente, el enfoque cambia. También influyen los síntomas acompañantes: si hay pérdida auditiva, si aparece al mover la cabeza o si el paciente despierta con vértigo. Todos esos factores son clave para saber de qué tipo de vértigo se trata. Entonces, una buena historia clínica es fundamental. En el 70 a 80% de los casos uno ya sabe qué tiene el paciente solo con la historia clínica”, asegura el Dr. Délano.

Tipos de vértigo más comunes

Vértigo posicional: el más común después de los 50 años

“La causa de vértigo más frecuente, sobre todo en las personas mayores de 50, es el vértigo posicional, también llamado vértigo posicional paroxístico benigno”, afirma el doctor. En este caso, “se desprenden los otolitos. Son unos cristales de calcio que hay en el oído interno que se sueltan y generan crisis de vértigo de corta duración. Se gatilla por los cambios posicionales”. No se acompaña de pérdida auditiva y su tratamiento es con maniobras de reposición: “Estas permiten relocalizar estas partículas de calcio en el oído interno y de esa manera los pacientes, en su gran mayoría, se mejoran sin medicamentos”.

Neuritis vestibular: vértigo agudo que aparece de la nada

En personas de edad media, una causa frecuente de vértigo agudo es la neuritis vestibular. “Me desperté en la mañana y empecé a sentir que todas las cosas giraban”, ejemplifica Délano. Este vértigo de perfil agudo puede durar horas o días. Se suele asociar a náuseas y vómitos, y no presenta pérdida de audición. Se pueden aliviar los síntomas con fármacos antivertiginosos, por un corto período, y luego el tratamiento se basa en ejercicios de rehabilitación vestibular.

Migraña vestibular: más común en jóvenes

En adultos jóvenes y adolescentes, la migraña vestibular aparece como una causa habitual. A menudo subdiagnosticada, se presenta como episodios de vértigo de horas hasta un par de días de duración, acompañados de dolor de cabeza con características migrañosas. El especialista destaca la importancia del control del estrés, la higiene del sueño en estos casos y en algunos casos la terapia con medicamentos.

Enfermedad de Ménière: vértigo con pérdida auditiva

Este vértigo episódico se distingue por la presencia de otros síntomas, como tinnitus y pérdida de audición fluctuante. Afecta generalmente a personas en edad media y requiere manejo de las crisis con medicamentos, cambios de hábitos de vida y manejo de condiciones neuropsiquiátricas asociadas.

Vértigo funcional o psicógeno: cuando la ansiedad lo perpetúa

“El vértigo funcional o psicológico es una entidad súper frecuente, conocida actualmente como el ‘mareo postural perceptual persistente’. De hecho, se considera la segunda entidad más frecuente de vértigo después del vértigo posicional”, advierte el especialista. A menudo aparece tras cuadros no resueltos o prolongados, generando un ciclo difícil de romper: “Se genera un círculo vicioso donde el vértigo genera una crisis de ansiedad, y a su vez la crisis de angustia hace que los pacientes estén más susceptibles a la crisis de vértigo”.

Este tipo se ve con frecuencia en personas que ya tienen antecedentes de ansiedad o crisis de pánico. El tratamiento requiere psicoterapia y, a veces, apoyo farmacológico.

¿Cuándo es necesario consultar por vértigo?

Según el experto, hay señales claras que no deben pasarse por alto. “El vértigo es un síntoma que debiese hacer consultar a la gente cuando efectivamente no tiene una causa fisiológica”, enfatiza. Es decir, por ejemplo, no se trata de preocuparse por sensaciones normales, como tener sensación de movimiento tras subirse a un juego mecánico, sino por episodios que ocurren sin una causa externa aparente y que alteran la vida diaria”.

Délano explica que “el tratamiento del vértigo, como es un síntoma, va a depender de la enfermedad o el cuadro clínico que lo genera”. Desde maniobras físicas y rehabilitación vestibular, hasta psicoterapia o medicación, las opciones son diversas. “Uno puede disminuir los síntomas del vértigo con fármacos, pero muchas veces no estás mejorando la enfermedad, sino que sólo estás tratando el síntoma”.

Y si bien, una crisis de vértigo puede desaparecer sola, no es recomendable esperar: “Por poner un ejemplo, en el caso de vértigo posicional, si los síntomas se perpetúan y el vértigo sigue, esa persona después de tres meses, muy probablemente va a tener además un cuadro de vértigo psicógeno. Entonces es muy importante no dejarse estar”, concluye el doctor.