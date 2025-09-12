El escándalo de los protectores solares en Australia, país con las tasas de cáncer de piel más altas

Como muchos australianos, Rach creció aterrorizada del sol en el país con las tasas de cáncer de piel más altas del mundo.

Su infancia se caracterizó por la infame regla de “sin sombrero, no se juega”, común en las escuelas australianas, anuncios de los 90 que advertían que el sol causaba cáncer y tubos de protector solar por toda la casa.

Esto convirtió a esta mujer de 34 años en el tipo de persona que se aplica religiosamente protector solar varias veces al día y rara vez sale de casa sin sombrero.

Por eso se sorprendió cuando los médicos le detectaron un cáncer de piel en la nariz durante una revisión en noviembre, algo que consideraron anormal dada su edad y su rutina de protección solar.

Aunque técnicamente se clasificó como un cáncer de piel de “grado leve” —un carcinoma basocelular—, tuvo que ser extirpado quirúrgicamente, dejándole a esta madre de Newcastle una cicatriz justo debajo del ojo.

“Estaba confundida y un poco enojada porque pensaba: ‘¿Es broma?'”, declaró Rach —quien pidió que no se revelara su apellido— a la BBC. “Pensé que lo había hecho todo bien y aun así me pasó”.

Su ira aumentó cuando descubrió que el protector solar que había usado durante años no era fiable y, según algunas pruebas, prácticamente no ofrecía protección. Un análisis independiente realizado por una prestigiosa organización de defensa del consumidor ha descubierto que varios de los protectores solares más populares y caros de Australia no ofrecen la protección que prometen, lo que ha desatado un escándalo nacional. Se ha producido una reacción masiva de los consumidores, una investigación iniciada por el organismo de control médico del país y la retirada de varios productos de los anaqueles, y han surgido dudas sobre la regulación de los protectores solares en todo el mundo. “Definitivamente no es un problema exclusivo de Australia”, declaró la química cosmética Michelle Wong a la BBC. El ajuste de cuentas

Los australianos tienen una relación complicada con el sol: lo adoran, pero también le temen.

Los mensajes de salud pública eficaces compiten con una cultura de la belleza que a menudo idolatra la piel bronceada.

El país tiene la mayor incidencia de cánceres de piel del mundo y se estima que dos de cada tres australianos se harán al menos un corte de piel a lo largo de su vida.

Por eso, cuando Choice Australia publicó su informe en junio, causó revuelo de inmediato. El grupo había probado 20 protectores solares en un laboratorio australiano independiente acreditado y descubrió que 16 no cumplían con el FPS (factor de protección solar) indicado en el envase.

El protector solar Lean Screen SPF 50+ Mattifying Zinc Skinscreen de Ultra Violette, un producto facial que Rach afirma haber usado exclusivamente, fue el “fallo más significativo” identificado.