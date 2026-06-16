Se siente, se siente, El Niño está presente

¡Hola! El mundo está en modo Mundial y yo con él. Viendo el partido inaugural, un adolescente me lanzó un comentario que me dio luz para abrir esta edición de Juego Limpio: “Deberían haber elegido a la mariposa monarca como la mascota oficial del Mundial”.

Aunque se desconoce si alguna vez fue candidata, la mariposa monarca terminó convirtiéndose en un poderoso símbolo alternativo del torneo gracias a una característica única: su extraordinaria migración anual une de manera natural a los tres países anfitriones. Cada temporada, millones de ejemplares recorren miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de México para pasar el invierno, un viaje que refleja como pocos la conexión ecológica de Norteamérica y que llevó a numerosos aficionados y organizaciones a proponerla como emblema no oficial de la cita futbolística.

La historia suma ahora un capítulo alentador. De acuerdo con los últimos monitoreos realizados por WWF-México y sus socios, la población de mariposas monarca que hiberna en el país azteca creció un 64% durante la temporada 2025-2026, alcanzando su mayor extensión en bosques desde 2018. Los expertos atribuyen este repunte a condiciones climáticas más favorables y a los esfuerzos de conservación desplegados a lo largo de su ruta migratoria, aunque advierten que la especie sigue enfrentando amenazas como la pérdida de hábitat y el cambio climático.

Tras el comentario de conservación mundialera, les cuento que la edición de esta semana arranca con las primeras señales de un nuevo episodio de El Niño en el Pacífico, para pasar a la creciente presión sobre los recursos hídricos, la planificación urbana y las políticas ambientales. Al mismo tiempo, iniciativas de conservación, descubrimientos científicos y nuevas oportunidades productivas revelan que también existen caminos para construir resiliencia frente a un escenario complejo.

El Niño vuelve a encender las alertas: imágenes satelitales de la NASA y nuevas proyecciones de la NOAA confirman señales tempranas del fenómeno en el Pacífico. Analizamos qué significa para Chile y por qué los “Súper Niño” pueden tener impactos económicos que van mucho más allá de las lluvias.

imágenes satelitales de la NASA y nuevas proyecciones de la NOAA confirman señales tempranas del fenómeno en el Pacífico. Analizamos qué significa para Chile y por qué los “Súper Niño” pueden tener impactos económicos que van mucho más allá de las lluvias. Los primeros 100 días ambientales de Kast: un informe de Fundación Chile Sustentable examina la decisión de retirar 43 decretos ambientales de Contraloría y advierte sobre sus implicancias para la institucionalidad ambiental, la protección de la biodiversidad y la acción climática.

un informe de Fundación Chile Sustentable examina la decisión de retirar 43 decretos ambientales de Contraloría y advierte sobre sus implicancias para la institucionalidad ambiental, la protección de la biodiversidad y la acción climática. La crisis del agua llega a la economía: un estudio internacional estima que la falta de adaptación frente al riesgo hídrico podría costar hasta US$ 5,6 billones al PIB mundial hacia 2050. Revisamos las soluciones que ya están implementando algunos países para enfrentar sequías, inundaciones y eventos extremos.

un estudio internacional estima que la falta de adaptación frente al riesgo hídrico podría costar hasta US$ 5,6 billones al PIB mundial hacia 2050. Revisamos las soluciones que ya están implementando algunos países para enfrentar sequías, inundaciones y eventos extremos. Hugo Romero y la justicia climática urbana:conversamos sobre el legado del geógrafo chileno recientemente distinguido por la Unión Geográfica Internacional, cuya investigación ha demostrado que el calor extremo, las áreas verdes y la vulnerabilidad social están profundamente conectados.

Además, en nuestra sección Futuro verde en marcha, destacamos iniciativas y hallazgos que muestran cómo avanza la transición ecológica: una convocatoria para crear nuevas áreas protegidas privadas para aves migratorias; el primer mapa global de las redes de hongos que sostienen gran parte de la vida terrestre y almacenan enormes cantidades de carbono; la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar; y una investigación que proyecta a Ñuble y Biobío como futuros refugios climáticos para la vitivinicultura chilena.

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

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El Niño en el Pacífico avanza hacia Colombia, Ecuador, Perú y Chile

¿El Niño, Súper Niño o Niño Godzilla? La magnitud todavía esta por verse, pero de lo que ya no quedan dudas es de lo siguiente: que el fenómeno climático, responsable tanto de inundaciones como de sequías, ya dio sus primeras primeras señales, las que fueron registradas desde el espacio.

Datos recopilados por el satélite internacional Sentinel-6 Michael Freilich–una misión conjunta de la NASA, la NOAA y agencias europeas– muestran una extensa masa de aguas cálidas desplazándose desde el Pacífico occidental hacia las costas de Sudamérica. En concreto, se detectó una onda Kelvin cálida avanzando hacia Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

Las imágenes revelaron que, a mediados de mayo, el nivel del mar frente a las costas peruanas se encontraba más de 15 centímetros por encima del promedio histórico. Para entender qué significa el aumento del nivel del mar, en el sitio de la Nasa se explica que el agua se expande cuando se calienta, por lo que una elevación anómala de su nivel es una señal inequívoca de acumulación de calor en las capas superficiales del océano. Según los especialistas, estas ondas Kelvin actúan como mecanismos de transporte de energía térmica a lo largo del Pacífico ecuatorial y suelen anticipar cambios de gran escala en la interacción entre océano y atmósfera.

Pero no han sido las únicas señales. Hace pocos días se sumó la actualización emitida el 11 de junio por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que informó oficialmente la presencia de condiciones de El Niño y elevó su sistema de vigilancia al nivel de “El Niño Advisory”.

El organismo estima que el fenómeno continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y existe una probabilidad significativa de que alcance una intensidad alta hacia fines de 2026 e inicios de 2027.

La novedad es que esta declaración se realizó bajo un nuevo sistema de monitoreo. Durante décadas, la confirmación oficial dependía de que las anomalías de temperatura del océano persistieran durante varios trimestres consecutivos. Este año, en cambio,la NOAA comenzó a utilizar el denominado Relative Oceanic Niño Index (RONI), una metodología diseñada para detectar con mayor rapidez las variaciones del sistema océano-atmósfera en un contexto de calentamiento global.

En Chile, la evolución del fenómeno es seguida con especial atención. Un reciente análisis del Banco Central recuerda que el país ha enfrentado varios episodios de “Súper Niño” con importantes consecuencias económicas y climáticas, como los eventos de 1982-83, 1997-98 y 2015-16.

Estas fases extremas han estado asociadas a alteraciones en los patrones de precipitación, impactos sobre la actividad pesquera y agrícola,además de efectos indirectos sobre la generación eléctrica. Sin embargo, el informe advierte que los efectos de El Niño no son uniformes a lo largo del territorio. Mientras los eventos convencionales suelen incrementar las lluvias en torno a 11% entre Coquimbo y O’Higgins y cerca de 5% en la zona centro-sur, los episodios de “Súper Niño” muestran comportamientos mucho más complejos y heterogéneos.

De hecho, la evidencia recopilada por el Banco Central muestra que durante los eventos más intensos las precipitaciones pueden aumentar hasta 237% en el norte del país, mientras que entre Coquimbo y O’Higgins incluso pueden disminuir respecto de sus promedios históricos.

Esta distribución desigual de las lluvias explica por qué un fenómeno de gran magnitud no necesariamente se traduce en una mayor disponibilidad de agua para los embalses o en un aumento proporcional de la generación hidroeléctrica. Dado que la mayor infraestructura de almacenamiento y producción eléctrica se concentra en el centro-sur, donde las respuestas de las precipitaciones suelen ser más moderadas, el ente emisor concluye que existe un desacople entre la geografía de las lluvias y la capacidad de almacenamiento hídrico.

En síntesis, incluso un eventual “Súper Niño” podría tener efectos relevantes sobre la economía chilena, no solo por sus impactos directos en agricultura y pesca, sino también a través de los costos de generación y los precios de la energía.

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El gran retiro: el hito de los primeros 100 días del Gobierno del Presidente Kast

Como se sabe, la primera gran señal ambiental del Gobierno del Presidente José Antonio Kast no fue un proyecto de ley ni una reforma institucional, sino una decisión administrativa: retirar de la Contraloría General de la República 43 decretos ambientales que estaban en proceso de toma de razón.

Para la Fundación Chile Sustentable, autora del informe “Primeros 100 días del Gobierno del Presidente José Antonio Kast: Evaluación de Desempeño Ambiental”, esa medida constituye el hecho más significativo del inicio de la administración y revela las prioridades que marcarán su gestión en esta materia.

Cabe recordar que entre los decretos retirados había normas de calidad del aire, normas de emisión, planes de descontaminación, reglamentos para implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), instrumentos asociados a la Ley Marco de Cambio Climático y decretos destinados a crear nuevas áreas protegidas y resguardar salares.

El informe sostiene que la decisión genera incertidumbre sobre la continuidad de la institucionalidad ambiental chilena.

La evaluación también pone el foco en la agenda legislativa impulsada por el Ejecutivo. Según el documento, las iniciativas para modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), reformar la institucionalidad ambiental y revisar aspectos de la implementación del SBAP apuntan a reducir tiempos de tramitación y flexibilizar procesos regulatorios, aunque advierte que esos cambios podrían afectar mecanismos de participación ciudadana, fiscalización y acceso a la justicia ambiental.

Otro aspecto destacado por la fundación es que buena parte de las normas retiradas no eran iniciativas recientes, sino el resultado de largos procesos técnicos y consultas públicas que involucraron durante años a distintas administraciones y diversos organismos del Estado, especialistas, comunidades y organizaciones sociales.

Desde esa perspectiva, el informe plantea que la paralización de estos instrumentos no solo posterga su entrada en vigencia, sino que también debilita la continuidad de políticas ambientales consideradas estratégicas para enfrentar la contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

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El agua deja de ser problema ambiental: pérdidas por US$ 5,6 billones golpean la economía mundial

Durante años, la conversación sobre cambio climático ha estado dominada por el aumento de las temperaturas, las emisiones y las metas de carbono. Sin embargo, una dimensión mucho más tangible comienza a imponerse en la agenda global: el agua.

Ya no solo como un recurso natural bajo presión, sino también como un factor capaz de redefinir el crecimiento económico, la estabilidad de las ciudades y la continuidad de industrias completas. En esa línea, el informe Resilient Water Futures de GHD plantea que la verdadera cara de la crisis climática se está manifestando a través de sequías, inundaciones y eventos extremos que amenazan tanto los ecosistemas como las finanzas públicas y privadas.

La advertencia es concreta. Según el estudio, si las principales economías no adoptan medidas de adaptación frente al riesgo hídrico, podrían perder hasta US$ 5,6 billones de su PIB hacia 2050 .

. El documento sostiene que los fenómenos asociados al agua ya no representan episodios aislados, sino riesgos estructurales que afectan la infraestructura,interrumpen cadenas de suministro, elevan los costos de recuperación y golpean especialmente a sectores dependientes del recurso, como la agricultura y la manufactura.

El reporte defiende una estrategia flexible basada en planificación adaptativa y diversificación. Entre las herramientas que destaca se encuentran la desalinización, la reutilización de aguas residuales, la recarga de acuíferos, las soluciones basadas en la naturaleza –como humedales y restauración de dunas– y el uso de inteligencia artificial y monitoreo continuo para anticipar riesgos y orientar inversiones.

La idea central es preparar hoy proyectos que puedan desplegarse cuando las condiciones lo exijan, evitando que las decisiones lleguen demasiado tarde.

El informe ilustra esa visión con experiencias desarrolladas en países como Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y los Países Bajos, donde la resiliencia hídrica dejó de entenderse como una política ambiental para convertirse en una estrategia de desarrollo.

Desde sistemas de reutilización potable hasta grandes programas de protección contra inundaciones y restauración de ecosistemas costeros, los casos analizados muestran una tendencia común: integrar infraestructura, innovación tecnológica y planificación de largo plazo para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático.

En cuanto a Chile, si bien el informe no realiza un análisis específico, GHD destaca en un comunicado asociado que el país cuenta con avances relevantes, como el compromiso de alcanzar la carbono neutralidad al 2050 y la implementación del impuesto verde como incentivo para modernizar procesos industriales.

En materia hídrica, la firma identifica que existe espacio para profundizar iniciativas como la desalinización de agua de mar, el reúso de aguas servidas tratadas para actividades estratégicas –especialmente la minería– y el desarrollo de centrales hidroeléctricas reversibles que permitan almacenar energía mediante bombeo de agua.

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Las ciudades tienen fiebre: el geógrafo chileno que convirtió el calor urbano en una alerta de justicia climática

Caminar por una avenida completamente pavimentada en pleno verano puede significar varios grados más de temperatura que hacerlo unas cuadras más allá, bajo la sombra que dan los árboles de un parque. No es una sensación subjetiva.

Es el fenómeno que conocemos como “isla de calor urbana”, una consecuencia directa de la expansión de las ciudades sobre superficies de cemento y asfalto, la reducción de áreas verdes y una planificación territorial que muchas veces privilegia el crecimiento inmobiliario por sobre el equilibrio ambiental.

En la práctica, estas diferencias térmicas elevan el consumo energético, deterioran la calidad del aire y aumentan los riesgos para la salud, afectando con mayor intensidad a los barrios con menos recursos y menor cobertura vegetal.

Ese vínculo entre cambio climático, urbanización y desigualdad ha sido uno de los ejes centrales de la carrera del geógrafo chileno Hugo Romero Aravena, académico de la Universidad de Chile y recientemente galardonado con el IGU/UGI Award for Distinguished Geographical Practice 2026, uno de los principales reconocimientos internacionales que entrega la Unión Geográfica Internacional a investigadores cuya labor ha tenido un impacto significativo en la sociedad.

La distinción reconoce más de cincuenta años de trayectoria dedicados a estudiar cómo las transformaciones del territorio influyen en la vida cotidiana de las personas.

Sus trabajos sobre climatología urbana han mostrado que las llamadas islas de calor no se distribuyen al azar: tienden a concentrarse en sectores con menos parques, mayor densidad constructiva y menor inversión pública, revelando que la crisis climática también tiene una dimensión social.

De allí surge uno de los conceptos más asociados a su obra: la “injusticia socioclimática”, que describe cómo las comunidades más vulnerables suelen enfrentar las peores consecuencias ambientales.

El reconocimiento internacional llega en un momento en que ciudades de todo el mundo buscan adaptarse a fenómenos cada vez más frecuentes, desde olas de calor hasta sequías e inundaciones. En ese contexto, la mirada del académico chileno ha contribuido a instalar la idea de que las soluciones no pasan únicamente por nuevas tecnologías o infraestructura, sino también por repensar la forma en que se planifican los territorios, se distribuyen las áreas verdes y se toman las decisiones sobre el uso del suelo.

Más que estudiar mapas o paisajes, la trayectoria de Hugo Romero ha buscado explicar cómo el medioambiente y las relaciones de poder moldean la vida de las personas.

Su trabajo conecta la geografía con debates sobre desarrollo, equidad y derechos colectivos, sosteniendo que los efectos del cambio climático no dependen solo de la naturaleza, sino también de las decisiones humanas que organizan las ciudades y explotan los recursos. Esa mirada, que une ciencia, territorio y justicia ambiental, es precisamente la que hoy recibe uno de los mayores reconocimientos de la geografía mundial. ¡Felicitaciones!

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Futuro verde en marcha

En Futuro verde en marcha, cada semana reunimos iniciativas, hallazgos y decisiones que están impulsando cambios reales en acción climática, restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, mostrando que la transición ya no es solo una idea, sino sobre todo un proceso que avanza y se instala en el presente.

Conserva Aves impulsa nuevas áreas protegidas privadas para resguardar rutas migratorias

Con fondos de hasta US$ 107 mil por proyecto, Conserva Aves abrió su primera convocatoria en Chile para apoyar la creación, ampliación y fortalecimiento de áreas protegidas privadas destinadas a conservar hábitats clave para aves residentes y migratorias amenazadas. La iniciativa está dirigida a organizaciones comunitarias, asociaciones indígenas, cooperativas y ONG, las que podrán postular hasta el 10 de julio.

El programa forma parte de un esfuerzo de conservación a escala continental que busca proteger corredores ecológicos a lo largo de las rutas migratorias que conectan Alaska con Tierra del Fuego. “Las aves no conocen fronteras”, señaló Javiera Ferreyra, directora de National Audubon Society en Chile, destacando la necesidad de coordinar acciones entre países y comunidades para enfrentar la pérdida de biodiversidad y fortalecer la protección de ecosistemas estratégicos.

El mapa que revela la gigantesca red de hongos bajo la tierra

Un estudio publicado en Science logró crear el primer mapa global de las redes de hongos micorrícicos, organismos subterráneos que mantienen relaciones simbióticas con cerca del 70% de las plantas terrestres. Los investigadores estiman que estas redes alcanzan unos 110 cuatrillones de kilómetros y transportan anualmente alrededor de 4 mil millones de toneladas de CO₂ hacia los suelos, contribuyendo de forma clave al almacenamiento de carbono y al funcionamiento de los ecosistemas.

El trabajo también identificó a los pastizales como los principales reservorios de esta infraestructura biológica invisible, aunque se encuentran entre los ecosistemas menos protegidos y más amenazados por la expansión agrícola.

Valparaíso busca convertirse en la capital mundial de la gobernanza oceánica

El Gobierno de Chile reafirmó su respaldo a la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del Acuerdo BBNJ –conocido como el Tratado de Alta Mar–, instrumento clave para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de las jurisdicciones nacionales. La campaña internacional se extenderá hasta diciembre de 2026 y la decisión será adoptada en la primera Conferencia de las Partes (COP1) en enero de 2027.

Según la Cancillería, la postulación refleja la histórica vocación marítima del país y su compromiso con la protección de los océanos. De concretarse, Valparaíso albergaría el primer organismo de la ONU de membresía universal con sede en América Latina, consolidando además el papel de Chile como referente en ciencia oceánica y gobernanza marina.

El sur emerge como refugio climático para la vitivinicultura chilena

Un estudio de la Universidad de Chile y Bionostra proyecta que las regiones de Ñuble y Biobío serán las más resilientes para la producción de uvas frente al cambio climático hacia mediados de siglo, en contraste con las zonas vitivinícolas ubicadas entre Atacama y Maule. La investigación concluye que el aumento de las temperaturas desplazará las condiciones óptimas para el cultivo de la vid hacia el sur, favoreciendo naturalmente los climas mediterráneos y templados de estas regiones.

Sin embargo, los investigadores advierten que esta ventaja no se debe a una mayor capacidad de adaptación o desarrollo tecnológico, sino a condiciones climáticas más favorables, por lo que su consolidación como nuevo polo vitivinícola dependerá de inversiones en infraestructura hídrica, embalses y sistemas de riego tecnificado que permitan enfrentar la creciente escasez de agua.

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