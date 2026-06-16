De Colún al Jardín Botánico: el rescate de la Valdivia gayana

Semillas de Valdivia gayana recolectadas en playa Colún están germinando bajo condiciones controladas en el vivero del Jardín Botánico de la Universidad Austral. La especie, también conocida como planta del león, crece solo en sectores muy específicos de la costa de Los Ríos y su distribución, según el Ministerio del Medio Ambiente, se restringe a un área aproximada de mil kilómetros cuadrados.

La recolección fue parte de una expedición realizada el 10 de febrero en la Reserva Costera Valdiviana. El equipo llegó hasta una cueva donde vive una de las poblaciones de la especie, luego de cruzar en barcaza hacia Corral, avanzar por caminos de barro, cruzar ríos y subir dunas. “La experiencia de buscar la planta en las cuevas de playa Colún fue desafiante, aventurera y muy hermosa“, dijo la directora del Jardín Botánico UACh, María Isabel Mujica.

Valdivia gayana vive en cuevas, quebradas, laderas húmedas y sombras protegidas bajo grandes formaciones rocosas. Es una planta perenne, de hojas en roseta y flores rosadas, difícil de propagar. Por eso, la germinación de las semillas recolectadas en Colún es relevante para los esfuerzos de conservación de la especie.

La iniciativa forma parte de un proyecto liderado por la UACh y financiado por Botanic Gardens Conservation International. El objetivo es incorporar semillas de tres especies amenazadas a la Bóveda Global de Semillas de Baekdudaegan, en Corea del Sur.

Valdivia gayana tiene, además, una historia larga: fue registrada en 1835 por el naturalista Claude Gay, llegó a Europa en el siglo XIX y fue presentada ante la Royal Horticultural Society. Desde 1903, el Real Jardín Botánico de Edimburgo realizó distintas recolecciones. Algunas de las poblaciones donde se recolectó hace más de un siglo ya colapsaron.