Bolivia abre conflicto bilateral por caso de maderas con coca en Arica

¡Empieza el solsticio de invierno! Este 21 de junio comienza la estación más fría del año y también celebramos el Año Nuevo Aymara llamado Machaq Mara, por el inicio de un nuevo ciclo de las cosechas.

Por primera vez ha surgido una disputa entre las organizaciones que agrupan a los bailes andinos y el municipio sobre el lugar de la celebración de este año nuevo andino, tras enfrentarse con el Concejo Municipal por la gobernanza del Carnaval Andino “Con la Fuerza del Sol”. Al final, el tradicional pasacalle por el centro de Arica ya no se hará y los festejos se trasladarán al Cerro Sagrado en el valle de Azapa.

De la visita del Presidente de la República a la ciudad por el 7 de junio solo quedó en la retina el término abrupto del desfile cívico militar, que dejó a varias delegaciones sin desfilar. Aunque la Municipalidad de Arica responsabilizó del impasse al Ejército como organizador del evento, luego bajó el tono cuando comenzó a saber que la Dirección de Desarrollo Comunitario había excedido los límites de participantes, al convocar y organizar las delegaciones civiles que se presentarían, pese a la advertencia de que el evento debía terminar a las 14.00 horas en razón de la agenda que debía cumplir el Jefe de Estado.

En pasillos gubernamentales se habla de que luego de la visita presidencial, vendrán cambios en el Gabinete Regional, ya que no hay una buena evaluación de todo el equipo de secretarios regionales ministeriales. Ver para creer sobre la evaluación de los primeros 100 días.

Mientras se deciden los cambios, aprovechamos de entregarles un resumen de lo que trae la nueva edición de Aquí Arica.

La primerísima nota aborda el cuestionamiento del Gobierno boliviano al operativo de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota , que permitió el hallazgo de 108 toneladas de droga impregnada en maderas de la selva amazónica que iban destinadas a 14 países.

, que permitió el hallazgo de 108 toneladas de droga impregnada en maderas de la selva amazónica que iban destinadas a 14 países. ¡Hubo reacción! A propósito de nuestro artículo exclusivo, la Corte de Apelaciones de Arica pidió un informe al juez del Segundo Juzgado de Letras, Gonzalo Quiroz, y el receptor judicial, Luis Bardi , sobre su vinculación con acusados en el caso de corrupción pública detectado en la Seremi de Bienes Nacionales y el fallo en una causa sobre deslindes que no se ajustarían al plano real.

, sobre su vinculación con acusados en el caso de corrupción pública detectado en la Seremi de Bienes Nacionales y el fallo en una causa sobre deslindes que no se ajustarían al plano real. En la tercera nota abordamos los efectos que ha producido el bloqueo de carreteras de Bolivia en el Puerto de Arica y su decisión de paralizar el desconsolidado de cargas de importación boliviana que se ha acumulado tras casi 50 días de protestas en Bolivia.

y su decisión de paralizar el desconsolidado de cargas de importación boliviana que se ha acumulado tras casi 50 días de protestas en Bolivia. Y cerramos con el concierto que ofrecerá la Fundación FA con la presentación este sábado de la orquesta tacneña “Passione” en la sede del Consulado General del Perú.

Antes de comenzar la lectura, les recomiendo un buen zumo de naranjas “Santa Inés” del valle de Azapa, para espantar los resfríos que abundan por estos días. Les pedimos también que compartan el link para que se inscriban gratis y así sumemos más lectores a nuestro newsletter.

1

Bolivia duda de la Fiscalía de Chile en operativo antidrogas

Duró poco la buena vecindad entre los gobiernos de Chile y Bolivia, tras la asunción de los presidentes José Antonio Kast y Rodrigo Paz.

En medio de una profunda crisis interna con casi 50 días de bloqueos carreteros, el Gobierno boliviano decidió recurrir al “enemigo externo”, para redirigir las tensiones hacia Chile. Fue así que el miércoles pasado salió a cuestionar la veracidad del llamado “histórico” decomiso de 108 toneladas de droga que dio a conocer la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota en el puerto de Arica, al exhibir una segunda muestra de maderas de la selva amazónica que estarían impregnadas con cocaína y ketamina, tal como las que publicitó el 24 de marzo.

En una conferencia de prensa en La Paz, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, elevó el asunto policial a un conflicto bilateral, poniendo en duda la solidez de la investigación de la Fiscalía chilena. El secretario de Estado la acusó de “irresponsable” por dar a conocer un operativo de esta magnitud, advirtiendo que su país había sido sorprendido con esta noticia y que no se tenía la certeza científica de que los más de 40 contenedores bajo sospecha en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso estaban contaminados con estas sustancias ilícitas.

“No son 108 toneladas de cocaína. Hasta la fecha nosotros no hemos recibido como gobierno boliviano ninguna evidencia de laboratorios de la Fiscalía de Arica en Chile, que de manera irresponsable, ha sido difundida a los medios de comunicación en nuestro vecino país. Y menos que nos hayan transmitido el contenido y la cantidad de cocaína“, aseveró molesto Oviedo ante los medios bolivianos que –en vano– buscaron una versión de las autoridades chilenas, las que decidieron replegarse y no hablar con la prensa extranjera cuando el conflicto comenzó a politizarse en La Paz.

También el ministro se encargó de aclarar a los medios que la operación no era de reciente data, respondiendo así a las suspicacias lanzadas por actores políticos de oposición del Gobierno de Paz, intentando vincularlo a operaciones de narcotráfico. “Esta no es una operación de hoy. Esta es una investigación y tareas de interdicción al tráfico de drogas que se vienen realizando desde octubre del año pasado. Nosotros hemos sido partícipes desde el periodo en que estamos en el Gobierno, de dos operaciones de investigación de denuncias que se dieron sobre este aspecto. En una de ellas, el entonces viceministro de Defensa Social, el ingeniero Julio Justiniano, se ha constituido con el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en Chile y han coordinado tareas para la verificación de esta exportación y se han obtenido resultados”,

Oviedo volvió a precisar que, de acuerdo al comunicado oficial de la Fiscalía y el Gobierno chileno, no solo fue hallada cocaína y ketamina en los cargamentos, sino también otras sustancias. “Se está difundiendo por algunos actores políticos malintencionadamente de que se trata de 108 toneladas de cocaína y no es así. El informe preliminar que nosotros hemos recibido está compuesta de las sustancias que habían sido encontradas en estos lotes de madera; son cocaína, ketamina, lidocaína, cafeína, fenacotina, que son sustancias que están reportadas como un hallazgo dentro de este lote de 108 toneladas que han sido reportadas”, indicó.

También exhibió su desazón por el portazo que le habría dado la Fiscalía de Chiile, al tratar de inquirir detalles, pensando que ese organismo estaba supeditado al Poder Ejecutivo como ocurre en su país. “La Fiscalía de Chile, por su normativa interna, porque tratamos de comunicarnos con la Fiscalía de Arica y Chile, solo intercambia información con la Fiscalía de Bolivia. Y hoy, ambas instituciones, la Fiscalía General de Bolivia y la Fiscalía General de Chile, se han reunido para conformar un equipo conjunto de investigación que va a dar a conocer las investigaciones que se vayan realizando entre ambas instituciones”, expuso.

El secretario de Estado confirmó ante la prensa boliviana que su queja hacia Chile había tenido frutos, al revelar que había logrado a nivel bilateral la conformación de una comisión de cooperación integrada por expertos de la Unión Europea, de la policía de España y de la DEA. El objetivo de esta instancia sería desafiar las pruebas del Instituto de Salud Pública (ISP) de la Fiscalía que acreditan la existencia de droga en las maderas, realizando una nueva verificación e investigación internacional para determinar si realmente los exámenes eran certeros.

Si bien fue enfático en insistir en que nunca el Gobierno boliviano fue informado de este cuantioso operativo, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, recalcó el lunes pasado que esta acción se había realizado “con la colaboración de la Aduana boliviana“.

Es más, la versión ministerial se ve desafiada por la propia disposición del Tratado de 1904, que considera el establecimiento de una oficina de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) en el puerto de Arica y que, actualmente, funciona como agencia exterior en el terminal marítimo. La entidad, a raíz de los cuestionamientos que recibió, emitió un comunicado eximiéndose de responsabilidad en la fiscalización de estupefacientes, pero no aclaró cuál fue su nivel de conocimiento sobre este operativo.

2

Exportadores bolivianos acusan daño reputacional a la industria forestal

En una conversación exclusiva con Aquí Arica, el presidente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Pedro Colanzi, expresó sus dudas sobre el operativo antidrogas realizado en Chile. También advirtió la existencia de una grave daño reputacional a la industria forestal boliviana, la cual significa un 1,4% del Producto Interno Bruto nacional con 2.000 mil empleados directos e indirectos, 12 mil empresas de diversos tamaños y despachos anuales por US$ 100 millones en exportaciones.

El dirigente empresarial afirmó que el método de impregnación “es casi imposible que se haga en maderas duras amazónicas como las que exportamos. Eso es posible que pueda hacerse en el pino, pero en las maderas tropicales es muy difícil. En Bolivia no conocemos esa tecnología. La impregnación en maderas duras tendría que quedarse en la superficie y no en el medio como se está sugiriendo. Incluso tendría que mostrar manchas y ser detectadas con los canes y con un estudio, y no es así. Esto hay que aclararlo bien por las relaciones de nuestros países. Por eso estamos pidiendo un peritaje internacional. No puede ser que un conjunto de empresas se haya puesto de acuerdo en tratar de meter 40 o 60 contenedores, sabiendo que toda la fuerza de lucha contra el narcortráfico de Chile está tras esta droga”.

Colanzi señaló que, una vez conocida la noticia en Bolivia, recién la Fiscalía y la policía activaron “una caza de brujas”, realizando operativos en los aserraderos y detuvieron un contenedor de puertas con destino a Miami, el que también fue detectado con droga impregnada. “Nos han paralizado el sector y resulta que estamos a punto de empezar la zafra (cosecha). El golpe reputacional ha sido tremendo. Creo que por parte de la Fiscalía chilena se ha manejado muy torpe, especialmente como se ha hecho conocer esto. Sobre esa madera incautada en el aeropuerto de Viru Viru, puedo decirle que esto ya ha pasado y, a veces, por los químicos usados para su tratamiento, aparecen falsos positivos, los cuales luego con pruebas más específicas esto se ha descartado”, planteó.

El dirigente dijo que el número de contenedores retenidos con maderas llegó a 60 unidades, sin tener respuesta clara sobre su destino futuro. “Nadie en Bolivia supo nada. Nosotros hicimos gestiones con la Empresa Portuaria Arica y no reunimos con tres de sus ejecutivos. Ellos nos dijeron que solo administraban el Puerto y no tenían que ver con las investigaciones de la Fiscalía. Hay cosas extrañas aquí. ¿Por qué si se estaba haciendo una investigación, se seguían mandando contenedores a Chile? Aquí se creía que era parte del procedimiento de Chile, incluso enviaron cargas a San Antonio. Esto no es muy coherente para un país que tiene leyes serias”, aseveró Colanzi.

Por su parte, la representante de seis exportadores forestales bolivianos, la abogada Anne Watanabe, confirmó que viajó a Arica para realizar gestiones sobre la retención de los contenedores con madera. La profesional desestimó la existencia de drogas en sus cargas, atribuyendo esta situación “a una posible contaminación aérea generada en el propio puerto, ya que dispusieron nuestra carga al lado de la madera que había sido incautada con droga en un operativo anterior. Nosotros vamos a demostrar que nuestra carga no tiene droga, porque llevamos varias décadas exportando por el Puerto de Arica y nunca nos había pasado esto. Lo extraño es que otros cargamentos que permanecieron en sitios extraportuarios fuera del Puerto y de las mismas empresas no presentaron trazas de droga”.

Watanabe confirmó que está estudiando la presentación de acciones judiciales en contra de la Fiscalía, para lograr la liberación de la madera incautada. “Los informes que nosotros tenemos, es que según el Instituto de Chile hay trazas de menos del 5% de las sustancias que dicen haber pesquisado. Eso bien pudo ser contaminación aérea precisamente porque nuestras maderas quedaron expuestas al lado de las que sí tenían droga. El concesionario TPA del puerto nos debe una explicación por esto. El fenómeno de transferencia de partículas existe”, indicó.

Viceministro boliviano en Arica

Una de las situaciones que más crispó al Gobierno boliviano resultó ser la del operativo antidrogas, que fue “reventado” en medio de las gestiones que realizaba silenciosamente con su par chileno para esclarecer el estado de los contenedores con madera. La discordia boliviana creció a raíz de que el martes, un día después del punto de prensa, llegó a Arica el viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia , Rodrigo Arce, junto a representantes de la cargas retenidas, luego de gestiones diplomáticas bilaterales.

La autoridad se reunió con el delegado presidencial regional, Cristian Sayes, para requerir detalles sobre este asunto. Este último confirmó que la cita fue solicitada por correo electrónico, acompañada de una carta, y no por la plataforma de lobby. “Como no había ninguna petición y solo decía que quería saludarnos, accedimos. El viceministro me presentó al equipo que estaría trabajando sobre este tema y que pedirían un peritaje internacional. Creo que pidió también una entrevista con la Fiscalía, pero no la obtuvo”.

Esta sería la segunda vez en el año que el Gobierno boliviano envía a una autoridad para requerir detalles sobre los decomisos de madera. La primera fue el 13 de enero, cuando llegó hasta este puerto el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, quien asumió el 3 de junio como ministro de Defensa. En esa ocasión, la autoridad boliviana viajó con fiscales bolivianos y representantes de la Guardia Civil Española y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) y se reunió con el fiscal regional Mario Carrera en Arica.

Tras ese encuentro anunció que se realizaría un trabajo conjunto con Chile, a través del recién conformado Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre las fiscalías de ambos países. Es más, pese a que ahora el Gobierno boliviano desconoce el trabajo colaborativo, Justiniano admitió en enero que ya se había iniciado una fiscalización en los puertos donde Bolivia moviliza su carga, en especial las maderas, a raíz del hallazgo del primer contenedor con 700 kilos bajo esa nueva modalidad de tráfico en octubre del año pasado.

3

Caso de corrupción en BB.NN.: pleno de la Corte pide informe a juez y receptor judicial investigados por la PDI

Un serio impacto tuvo la publicación de Aquí Arica en la Corte de Apelaciones de esta ciudad, al revelar la existencia de un informe reservado de la PDI que vincula al juez del Segundo Juzgado de Letras, Gonzalo Quiroz Espinoza, y el receptor judicial Luis Bardi Farfán, en gestiones con miembros de la red de corrupción detectada en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, cuyo proceso está en vías de un juicio oral (ver nota).

Desde el tribunal de alzada, a través de un comunicado, confirmaron que “el pleno de la Corte de Apelaciones de Arica tomó conocimiento de la publicación efectuada por el diario electrónico El Mostrador el 9 de junio pasado y, tras analizarla, acordó solicitar informes sobre la misma al juez Gonzalo Quiroz Espinoza y al receptor judicial Luis Bardi Farfán”.

Sobre el objetivo de este requerimiento, la Corte señaló que “tiene por objeto recabar mayores antecedentes sobre la materia y contar con información detallada que permita evaluar adecuadamente los pasos a seguir“.

Fuentes confidenciales indicaron que la noticia publicada por este medio removió los pasillos de la Corte, especialmente por el desconocimiento y secretismo con el que la Fiscalía Regional del Ministerio Público había mantenido, por más de dos años, el informe sin realizar diligencias concretas. Ello, pese a la sugerencia de la PDI de imputar al juez por el delito de prevaricación y al receptor judicial Luis Bardi por presentación de pruebas falsas ante un tribunal, los cuales habrían sido cometidos en la tramitación de una causa para precisar deslindes de una propiedad de la “Cooperativa Agrícola Valles Hermosos” en el valle de Lluta (ver informe), validando un informe pericial topográfico que establecía una superficie superior a la real y que tenía subdivisiones sin estar autorizadas.

Los antecedentes fueron pesquisados por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y remitidos en el Informe Policial N° 20240103526/00244/302 del 22 de febrero de 2024. En el documento, la policía civil reveló a la fiscal Paulina Brito que existían varios audios de conversaciones telefónicas interceptadas, en las que aparecía el juez proponiendo alternativas para resolver –a través de una causa judicial– el problema de los deslindes de la Cooperativa Agrícola Valles Hermosos con el consultor Carlos Falcón y el receptor judicial y abogado particular de la cooperativa, Luis Bardi Farfán. El cartógrafo Falcón hoy está acusado penalmente por la Fiscalía por la comisión de los delitos de asociación delictiva, varios sobornos y tráfico de influencias en el caso de corrupción en la Seremi de BB.NN.

Fuentes confidenciales revelaron que esos antecedentes fueron dispuestos en un apartado dentro de la carpeta investigativa bajo el rótulo “Arista Quiroz”. Pese a haber transcurrido más de dos años de su detección, la fiscal Brito no habría dispuesto diligencias, bajo el argumento de tener una amistad de larga data con el juez Quiroz, ya que compartieron aulas en la Universidad Central cuando estudiaron Derecho.

El fiscal regional Mario Carrera confirmó a este medio la existencia de una investigación sobre este asunto, pero no quiso ahondar en las diligencias que se han practicado, señalando que tenían carácter reservado. Precisó que esta arista fue derivada al fiscal Francisco Ganga Dinamarca, quien se excusó de asumir la investigación por una manifiesta amistad con el magistrado. Fue por ello que, finalmente, y hace solo unas pocas semanas, el caso fue derivado al fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Rodrigo González Vega.

Sobre esta particular situación, el persecutor dijo que “Arica es muy pequeño, es difícil que no haya relaciones. Por eso la causa la lleva el fiscal jefe, que no tiene relaciones con nadie en la ciudad”.

Decisión del CDE

Hasta ahora se desconoce el rumbo que dará el Ministerio Público a este caso. Lo que sí se sabe es que habría cierto malestar en algunos de los imputados en la causa por corrupción en BB.NN., debido al “tratamiento especial” que se estaría dando al juez y por la nula acción del Ministerio Público en contra de quienes habrían pagado por supuestos servicios prestados por la red pesquisada.

La situación del magistrado Quiroz habría sorprendido al mundo judicial, sobre todo porque el juez tiene estrechos vínculos con muchos abogados en Arica, especialmente porque practica fútbol con varios de ellos en partidos amistosos, incluyendo a fiscales.

La inacción respecto de la “Arista Quiroz” tendría incómodo al Consejo de Defensa del Estado (CDE), cuya Procuraduría Fiscal de Arica y Parinacota solo se habría enterado de estos antecedentes recién a principios de mayo, cuando intentó reabrir la investigación, a raíz de que la fiscal Brito decidió cerrarla sin ejecutar varias diligencias de interés para ese organismo.

Es más, se conoció que la Fiscalía habría optado por descansar la acción penal en el CDE, es decir, actuar solo si existe una querella de ese organismo. De su lado, el CDE mantiene en estudio los antecedentes, evaluando los tipos penales que podrían imputarse en este caso específico.

De todas formas, el juez Gonzalo Quiroz y el receptor judicial Luis Bardi no han sido los únicos que se han librado de ser imputados por la Fiscalía en la causa de BB.NN. En el mismo informe policial se sugiere imputar a cinco particulares y tres organizaciones particulares, por haber pagado sobornos para acceder a información reservada y conseguir la agilización de sus expedientes de solicitud de terrenos fiscales, incumpliendo así algunas normativas. Sin embargo, hasta ahora tampoco han sido formalizados.

4

Puerto de Arica llega a punto crítico ante acumulación de carga por bloqueos en Bolivia

A una fase crítica llegó la acumulación de carga en el puerto de Arica, al cumplirse 47 días de los bloqueos y protestas en Bolivia en contra del Gobierno del Presidente Rodrigo Paz.

La situación fue comunicada oficialmente por la Empresa Portuaria Arica (EPA) a la Administradora de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B). Esta última es la agencia estatal boliviana que gestiona las cargas de importación de ese país y cuyo rol está garantizado por el Tratado de 1904 suscrito entre Chile y Bolivia al término de la Guerra del Pacífico.

El mismo viernes, la ASP-B emitió un comunicado mediante el cual anunció que se suspendían las labores de desconsolidación de carga, es decir, la apertura de los contenedores y carguío de camiones en esa explanada, ya que el conflicto social en Bolivia había causado la ocupación extraordinaria de un 120% de las instalaciones, por acumulación de las mercancías que no han podido ser retiradas ante la ausencia de camiones a raíz de los bloqueos carreteros. Del mismo modo, el organismo indicó que solo se realizarían despacho con contenedores llenos hasta que se restablezca el tránsito carretero.

El gerente general del concesionario portuario TPA, Camilo Jobet, reconoció que se llegó a un nivel de saturación de carga en el puerto, con más de 5.000 contenedores acopiados, al no haber camiones disponibles para trasladarlos. “Pese a esto, el frente marítimo ha seguido operativo. Hemos seguido recibiendo la carga de importación en tránsito a Bolivia, donde hay químicos, neumáticos, vidrios, maquinaria, repuestos, suministros, partes y piezas, electrodomésticos, pero no tenemos la capacidad para despacharla. Hemos recibido carga de exportación, pero la que había, que era ínfima, ya se embarcó”, expuso el máximo ejecutivo.

Jobet confirmó que, al no poder despachar la carga de importación a Bolivia, “se ha generado un aumento de acumulación en el patio. Para evitar que esto se haga complejo, hemos estado usando espacios que no se usan habitualmente para despacho de carga. Nosotros tenemos que seguir recibiendo a las naves; para ello hemos usado hasta almacenes viejos. Esto, cuando se resuelva, no será de un día para otro en el puerto, sino que será paulatino el despacho de la carga”.

El ejecutivo mencionó que, además, están solicitado el permiso a las autoridades para que el antepuerto, ubicado al noreste de la ciudad en el valle de Lluta, pueda servir para recibir la carga de importación boliviana como sitio extraportuario.

5

Orquesta Camerata de Tacna se presentará en el Consulado peruano de Arica

Un nuevo concierto en el marco de su plan de integración binacional ofrecerá este sábado 20 de junio la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA). Esta vez será la presentación de la Orquesta Camerata Juvenil “Passione” de Tacna, dirigida por el maestro William Torres.

El evento se realizará en la sede del Consulado General del Perú, ubicada en la Casa Yanulaque, edificio patrimonial cuya dirección es General Lagos 509.

El presidente de la Fundación FA, Javier Galeas, señaló que este concierto “es bien desafiante, ya que habrá una logística especial para recibir al grupo de jóvenes tacneño que se presenta por primera vez en el consulado. Ellos cruzarán la frontera y seguramente vendrán con sus familias a participar en este evento, que hemos preparado con bastante antelación. Esperamos que el público ariqueño nos acompañe, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores”.

El directivo dijo que el grupo musical es el símil de la Orquesta Camerata Juvenil FA de Arica, y que habrá colaboración de algunos de sus integrantes en esta presentación. En cuanto al repertorio, el conjunto tacneño interpretará piezas de la época barroca.

Llegamos al final. Manténgase bien abrigados, miren que el invierno comienza el próximo domingo. ¡Jallalla Machaq Mara y que sea en buena hora todo lo que venga!

TIRÓN DE OREJAS DE KAST A SEREMI. Después de escuchar la queja de de la agricultora azapeña Isabel Quispe de que no había sido atendida por el seremi de Obras Públicas, Luis Henríquez, en pleno Teatro Municipal, el Presidente de la República, José Antonio Kast, hizo un llamado a la autoridad regional a atenderla.

Henríquez, que ya es conocido por su trato de evitar la cercanía con tanta gente, se quedó en su asiento mientras era interpelado. Sin embargo, su semblante cambió al escuchar que el Jefe de Estado dijo: “Puedo asegurarle que el seremi MOP va corriendo a usted ahora. Vaya altiro a sentarse al lado de la señora. Vaya altiro. No, si es de verdad. Vaya y le da la mano a la señora y ve cuál es el problema”. Ante el llamado del “big boss” no le quedó otra que correr hacia la denunciante. El episodio fue retratado en algunas redes sociales como el llamado del Presidente “a hacer la pega”.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.