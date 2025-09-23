Alergias de primavera: cómo el polen y el aire que respiramos impactan la salud física y mental

La llegada de la primavera, junto a su alza característica de polen, polvo y ácaros, no solo desencadena los conocidos síntomas físicos como estornudos, congestión nasal y picazón ocular. También puede afectar de forma significativa la salud mental. Estrés, ansiedad, alteraciones del sueño e incluso cuadros depresivos son cada vez más frecuentes en personas con alergias crónicas, según recientes evidencias científicas.

“Vivimos en una época en que la salud debe entenderse de manera integral. Las alergias no solo deterioran el bienestar físico, sino que también impactan emocionalmente. Por eso es fundamental intervenir el entorno y purificar el aire que respiramos, especialmente en espacios cerrados donde pasamos la mayor parte del tiempo”, explicó María Cecilia Guzmán, jefa de Inocuidad y Validaciones de Airlife.

De acuerdo con datos internacionales, el aire interior puede contener entre 2 y 5 veces más contaminantes que el aire exterior. Esta realidad cobra especial relevancia en oficinas, hogares, centros de salud y transporte público, donde la acumulación de alérgenos puede intensificar los malestares y aumentar la carga psicológica en las personas alérgicas.

Recomendaciones para reducir los efectos de las alergias de primavera en espacios cerrados

Es por ello que la bióloga entrega algunas recomendaciones para enfrentar el peak alérgico que se viene, especialmente en espacios cerrados:

* Ventilar adecuadamente, en periodos cortos y de preferencia a primera hora de la mañana, cuando hay menos alérgenos circulando.

* Disminuir el contacto con partículas irritantes, como el humo del tabaco o el aire acondicionado, ya que pueden desatar una reacción alérgica severa.

* Evitar la acumulación y persistencia de alérgenos, creando entornos ecológicamente saludables como el uso de tecnologías de purificación ambiental con sistema de fotocatálisis avanzada, capaz de eliminar hasta el 99,9% de virus, bacterias y alérgenos sin químicos ni residuos tóxicos.

* En traslados en autos, lo mejor es usar el aire acondicionado y evitar abrir las ventanas.

* Purificar y sanitizar el interior del auto, incluyendo los conductos internos de ventilación y del aire acondicionado.

Cuidar el aire es también cuidar la mente. Por ello, enfrentar las alergias con una mirada integral puede ser la diferencia entre una estación primaveral sufrida y una temporada que puedas disfrutar con bienestar.

Primavera con bienestar: cuidar el aire es cuidar la mente

Cuidar el aire que respiramos es también proteger nuestra salud mental. Afrontar las alergias de primavera desde una mirada integral, que considere tanto lo físico como lo emocional, puede marcar la diferencia entre una estación dominada por el malestar y otra vivida en plenitud. Las molestias alérgicas no solo afectan la nariz o los ojos: también influyen en el descanso, la energía y la capacidad de concentración. Por eso, atender a los factores ambientales y prevenir la exposición excesiva a alérgenos resulta clave para mantener el equilibrio en esta época del año.

Purificar los espacios, reducir los desencadenantes y adoptar hábitos de autocuidado permite transformar la primavera en una oportunidad para renovar energías y conectar con la naturaleza de manera saludable. Implementar tecnologías de purificación, ventilar en los momentos adecuados y mantener rutinas de higiene ambiental no son solo medidas preventivas, sino también gestos de autocuidado que favorecen el bienestar emocional. Así, esta estación puede dejar de ser una carga para convertirse en un tiempo de vitalidad, frescura y equilibrio integral.