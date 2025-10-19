Cómo una crema dental hecha de tu propio pelo podría reparar tu dentadura

Un dentífrico hecho con tu propio pelo podría ayudar a reparar y proteger los dientes dañados, según investigadores en Reino Unido.

Científicos de King’s College de Londres (KCL) descubrieron que la queratina -una proteína presente en el pelo, la piel y la lana- puede reparar el esmalte dental y detener las primeras fases de las caries.

Sus investigaciones revelaron que la queratina produce una capa protectora que imita la estructura y la función del esmalte natural cuando entra en contacto con los minerales de la saliva.

Sara Gamea, investigadora de doctorado en el KCL y primera autora del estudio, afirmó: “La queratina ofrece una alternativa transformadora a los tratamientos dentales actuales”.

Y añadió: “Esta tecnología tiende un puente entre la biología y la odontología, proporcionando un biomaterial ecológico que refleja los procesos naturales”.

“El biomaterial no sólo se obtiene de forma sostenible a partir de materiales biológicos de desecho como el pelo y la piel, sino que también elimina la necesidad de las resinas plásticas tradicionales utilizadas habitualmente en odontología restauradora, que son tóxicas y menos duraderas.”