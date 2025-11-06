Noviembre Azul: prevención, diagnóstico temprano y nuevos tratamientos contra el cáncer de próstata

Hablar de salud sigue siendo un desafío para muchos hombres. Ya sea por pudor, desconocimiento o simples excusas de tiempo, los controles médicos suelen postergarse. Sin embargo, cuando se trata del cáncer de próstata —una enfermedad que puede curarse en el 90% de los casos si se detecta a tiempo—, ese retraso puede marcar una gran diferencia.

Durante este Mes Azul, el llamado es a visibilizar la importancia del diagnóstico temprano y a derribar los mitos que aún rodean la salud masculina. “La mayoría de los hombres consulta al médico cuando ya presenta síntomas, y eso en el caso del cáncer de próstata es un problema, porque en etapas iniciales la enfermedad puede avanzar sin señales evidentes”, explica el médico Juan Carlos Riera, urólogo de Los Carrera Interclínica. “El control preventivo, que incluye la medición del antígeno prostático específico, es sencillo, rápido y puede salvar vidas”.

Según datos del grupo Interclínica, que cuenta con cinco recintos de salud en cuatro regiones del país, la toma del examen de antígeno prostático se ha mantenido estable este año, con una leve disminución de 0,9% en los primeros nueve meses de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La baja más significativa se observó en Santiago (Cordillera Interclínica) con una reducción de 8,7%, seguida de Quilpué (Los Carrera Interclínica) con un descenso del 5,2%. Por otro lado, en Iquique (Tarapacá Interclínica) se reportó un aumento del 14,8%, mientras que en Arica (San José Interclínica) y La Calera (Los Leones Interclínica) se registraron crecimientos de 8,9% y 1,6%, respectivamente.

Más allá de los mitos

Los especialistas coinciden en que el mayor obstáculo sigue siendo cultural. “En nuestra sociedad aún existe cierta resistencia de los hombres a consultar por temas de salud, especialmente si están vinculados con la sexualidad o la edad”, comenta Riera, y agrega: “Muchos, sobre todo los mayores, sienten que someterse a exámenes preventivos atenta contra su privacidad o pone en duda su fortaleza, en una suerte de masculinidad mal entendida. En realidad, cuidarse también es una muestra de responsabilidad y de amor propio”.

Avances en tratamientos prostáticos

Más allá de la detección temprana, los avances quirúrgicos han mejorado los tratamientos disponibles. Una de las técnicas de vanguardia es HoLEP —Holmium Laser Enucleation of the Prostate (Enucleación de Próstata con Láser de Holmio)—, la que, utilizada principalmente con pacientes con Hiperplasia Benigna de Próstata, permite eliminar el tejido que obstruye el flujo urinario con mayor precisión y seguridad que las cirugías tradicionales.

“El principal riesgo de las técnicas clásicas es el sangrado postoperatorio, lo que puede implicar rehospitalizaciones, nuevas intervenciones, largos periodos de sonda y una recuperación prolongada”, explica el médico: “HoLEP reduce significativamente este riesgo al cauterizar el tejido mientras lo extrae, favoreciendo una recuperación más rápida y segura. La mayoría de los pacientes recibe el alta en menos de 24 horas y la necesidad de sondas urinarias es mínima, mejorando su calidad de vida tras la cirugía y permitiendo al paciente recuperar su vida normal en pocos días con las menores secuelas posibles”, añade.

El diagnóstico precoz salva vidas

La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductor masculino y su tamaño aumenta con la edad, lo que puede causar molestias urinarias que a veces se confunden con síntomas benignos. “El examen preventivo permite diferenciar entre un crecimiento prostático normal, una prostatitis o un cáncer incipiente”, explica el médico Stefano Biancardi, urólogo de Cordillera Interclínica.

En el caso del cáncer de próstata, el tratamiento dependerá del tipo y la extensión del tumor, y puede incluir cirugía, radioterapia o terapias hormonales. En muchos casos, cuando el diagnóstico se realiza a tiempo, se opta por la vigilancia activa, sin procedimientos invasivos. “Cada paciente es distinto, y los avances médicos permiten hoy tratamientos mucho más personalizados y con menos efectos secundarios”, precisa el doctor Biancardi.

Una invitación al autocuidado masculino

Tanto el cáncer de próstata como otros problemas de salud frecuentes en hombres —como hipertensión o diabetes— pueden prevenirse o tratarse mejor si se detectan a tiempo. “A partir de los cincuenta años de edad, el control prostático debe formar parte de los exámenes anuales de rutina, y si hay antecedentes familiares, desde los cuarenta”, recuerda el especialista.

“En ocasiones vemos hombres que le dan más atención a las mantenciones del auto que a su propia salud. Pero el verdadero valor está en prevenir, no en reaccionar cuando ya hay síntomas. Romper el silencio, perder el miedo y hacerse el examen una vez al año puede marcar la diferencia entre una vida saludable y una enfermedad avanzada”, concluye el médico de Cordillera Interclínica.