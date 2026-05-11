Pentágono amplía su archivo ovni con 161 registros inéditos

Buzz Aldrin observando una “fuente de luz bastante brillante” a bordo del Apolo 11. Un objeto misterioso realizando “giros de 90 grados” a gran velocidad. Un objeto de intenso brillo ejecutando espirales sobre los cielos de Kazajistán.

Esos son algunos de los detalles contenidos en un nuevo lote de archivos sobre UAP –siglas en inglés de Unidentified Anomalous Phenomena, o “fenómenos anómalos no identificados”, el término oficial que el gobierno estadounidense utiliza hoy en lugar del popular OVNI– que el Pentágono comenzó a publicar este viernes, en el marco de una iniciativa de desclasificación impulsada por el presidente Donald Trump.

Trump y la desclasificación de archivos UAP

Aunque el Pentágono lleva años trabajando en la desclasificación de los documentos, Trump volvió a poner el tema en el centro de atención hace meses al anunciar un gran volcado de archivos sobre UAP.

“Mientras que administraciones anteriores no han sido transparentes sobre este tema, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma: ‘¿QUÉ DIABLOS ESTÁ PASANDO?’ ¡Diviértanse y disfrútenlo!”, escribió Trump el viernes en una publicación de Truth Social.

La administración republicana de Trump afirma que el público puede sacar sus propias conclusiones con la información contenida en los archivos, que incluye antiguos cables del Departamento de Estado, documentos del FBI y transcripciones de la NASA de vuelos tripulados al espacio.

El nuevo sitio web del Pentágono que alberga los documentos sobre fenómenos anómalos no identificados tiene un marcado aire retro, con imágenes militares en blanco y negro de objetos voladores desplegadas de forma destacada en la página y declaraciones mostradas en una tipografía similar a la de una máquina de escribir.

Los archivos recogen casos que el gobierno considera sin resolver, es decir, que por diversas razones no pudieron explicarse con certeza. El Pentágono describió los archivos como nuevos y “nunca antes vistos”, aunque algunos habían sido divulgados públicamente años atrás.

Los expertos piden cautela ante la publicación de los nuevos archivos y advierten que los videos sobre fenómenos anómalos no identificados suelen ser mal interpretados y tergiversados por quienes no están familiarizados con la tecnología militar.

Un informe del Pentágono de 2024 refutó las afirmaciones de que el gobierno estadounidense haya recuperado tecnología extraterrestre o confirmado evidencia de vida alienígena.

Obama y extraterrestres: “El gobierno es pésimo guardando secretos”

Barack Obama ya había generado polémica recientemente al responder “son reales” cuando el podcaster Brian Tyler Cohen le preguntó sobre la existencia de extraterrestres. Sin embargo, el exmandatario aclaró de inmediato que nunca había visto evidencia de ello y que no existía ninguna instalación secreta “a menos que haya una enorme conspiración”.

Más recientemente, durante una entrevista con Stephen Colbert en The Late Show, Obama volvió a restar credibilidad a las teorías sobre secretos gubernamentales. “Una de las cosas que aprendes como presidente es que el gobierno es pésimo guardando secretos”, bromeó. Luego añadió que, si realmente existieran pruebas concluyentes de vida alienígena, algún guardia ya se habría tomado una selfie con un extraterrestre y se la habría enviado a su novia.