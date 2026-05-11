Suspenden juicio contra expresidente Evo Morales en Bolivia

La instalación del juicio contra el expresidente Evo Morales por trata agravada de una menor se suspendió este lunes (11.05.2026) en Bolivia debido a que el acusado no asistió y un tribunal renovó la orden de captura en su contra, indicó el Ministerio Público.

La fiscalía lo acusa de sostener una relación con una adolescente de 15 años con la que tuvo una hija cuando era mandatario. Los padres de la víctima, según el expediente, habrían consentido los hechos a cambio de beneficios.

Morales, buscado por la justicia desde octubre de 2024 por este caso, se encuentra en la zona cocalera del Chapare, su bastión político, a resguardo de miles de campesinos que montan guardias para evitar una incursión policial.

Nueva orden de arresto contra Morales y prohibición de salir del país

“El juicio queda suspendido” hasta que Morales “comparezca o se haga comparecer por la fuerza pública”, dijo este lunes el fiscal a cargo del caso Luis Gutiérrez en rueda de prensa. La madre de la víctima también está acusada.

Además, el Ministerio Público informó que “ante la inasistencia injustificada”, el Poder Judicial ratificó este lunes su situación de rebelde y emitió nuevas órdenes de arresto y de impedimento de salida del país, aunque ya existían unas vigentes por lo mismo.

“Ya no es atribución del Ministerio Público sino de la Policía Nacional” cumplir con la orden de captura, agregó Gutiérrez.