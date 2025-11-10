Investigación chilena estima que el uso de Ozempic reduciría más de mil eventos cardíacos en 10 años

Una investigación encabezada por Fanny Petermann-Rocha, académica del Centro de Investigación Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, estimó por primera vez el posible impacto del uso de semaglutida, medicamento comercializado como Ozempic, en la población chilena.

El estudio, titulado How would the use of Semaglutide impact the Chilean population? An estimated analysis following the SELECT trial approach, fue publicado en la revista científica Diabetes, Obesity and Metabolism, y busca proyectar los beneficios potenciales de este fármaco más allá del tratamiento individual.

Hasta ahora, solo existían estimaciones sobre su impacto poblacional en Estados Unidos, pero no en Chile. Para llenar ese vacío, los investigadores replicaron los criterios del ensayo clínico internacional SELECT, que demostró que la semaglutida reduce el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en personas con obesidad sin diabetes tipo 2.

Proyecciones para Chile

Según los resultados, alrededor del 3,4 % de la población chilena podría beneficiarse del tratamiento con Ozempic, lo que permitiría prevenir más de 1.000 eventos cardiovasculares mayores en un período de 10 años.

“Realizamos un análisis predictivo usando los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017. Esto, para ver cuántas personas obesas en Chile, sin diabetes tipo 2, podrían beneficiarse del uso de semaglutida como tratamiento y cuántos eventos cardiovasculares se podrían prevenir en estas personas a 10 años si ellas pudiesen usar este medicamento“, explicó la Dra. Fanny Petermann-Rocha, también Doctora en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de Glasgow.

Los investigadores recordaron que, según la Encuesta Nacional de Salud 2016–2017, el 74,2 % de la población chilena presenta sobrepeso u obesidad. Más recientemente, la Federación Mundial de la Obesidad señaló que Chile lidera la prevalencia de obesidad en Sudamérica, con un 42 % de la población total afectada. “La obesidad es también uno de los principales factores precursores de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares”, advirtieron.

Desafíos de acceso y equidad

El estudio subraya la urgencia de evaluar políticas públicas y estrategias de acceso equitativo para aprovechar los beneficios del tratamiento sin aumentar las brechas en salud.

“Aun conociendo los beneficios de la semaglutida (Ozempic) y los resultados prometedores identificados, el acceso al medicamento en Chile está muy limitado debido a la falta de apoyo financiero, protección o cobertura de seguro. Por lo tanto, los pacientes deben pagar de su propio bolsillo un costo aproximado de 230 dólares por mes (220.915 pesos). Para contextualizar, esta cantidad representa la mitad del ingreso promedio declarado de las personas incluidas en los análisis (476.318 pesos) y casi la mitad del ingreso mensual disponible per cápita promedio de los hogares en el país (555.437 pesos)”, advierten los autores.

En ese sentido, la investigación no solo aporta evidencia científica, sino que también plantea una reflexión sobre la desigualdad en el acceso a tratamientos innovadores que podrían tener un alto impacto en la salud pública del país.