9 de cada 10 chilenos sufre agotamiento laboral: el burnout se consolida como una crisis estructural

¿Te sientes agotado, sin energía y funcionando en “modo automático” cuando estás el trabajo? Este sensación no solo es tuya. Según el estudio Burnout 2025 de Laborum, 9 de cada 10 chilenos afirma sufrir el síndrome de Burnout o del “trabajador quemado”, lo que se traduce en un cuadro de estrés y cansancio extremo ligado al entorno laboral.

La cita se mantiene similar al año pasado, sin embargo un 84% de los encuestados reconoce sentirme más agotado que en 2024. Aunque se registra una leve mejora en las áreas de recursos humanos, con un 80% que declara sentirse agotado, frente al 90% del año anterior, el panorama laboral continúa siendo preocupante.

“El porcentaje de talentos que experimentan Burnout en Chile se mantiene alto: un 89% de las personas trabajadoras afirma estar afectada, lo que posiciona al país como el segundo con mayor incidencia en la región”, advirtió el director de Laborum en Jobint, Diego Tala.

A su juicio, pese a ciertos avances, el Burnout “sigue siendo un desafío para las organizaciones”.

A nivel regional, Argentina lidera con un 92% de trabajadores afectados, seguida de Chile (89%), mientras que Panamá, Perú y Ecuador se mantienen bajo el 80%.

Las causas detrás del agotamiento

Entre las principales razones del síndrome destacan la falta de claridad en el rol laboral y el mal trato de los superiores (ambas con 22%), seguidas por la sobrecarga de trabajo y la presión constante (15%). Otros factores incluyen sentirse incompetente, la falta de identificación con los valores de la empresa o no contar con tiempo suficiente para cumplir las tareas.

Ante este escenario, más de la mitad de los trabajadores (54%) planea cambiar de trabajo como estrategia para reducir el agotamiento. Un 12% busca incorporar actividades de relajación, un 5% pretende establecer rutinas para manejar el cansancio y un 4% priorizará pasar más tiempo con sus seres queridos.

Sin embargo, desde las empresas, la respuesta sigue siendo insuficiente. Solo el 52% de los especialistas en recursos humanos reconoce haber recibido reportes de Burnout y el 78% admite no tomar acciones concretas. Aún más preocupante: el 86% señala que sus organizaciones no cuentan con estrategias para prevenir o reducir esta situación.

El estudio realizado en 2024 reveló que, en cuanto a las experiencias cotidianas vinculadas al trabajo, el panorama refleja un alto desgaste. El 71% de los trabajadores reconoce haberse sentido desmotivado, mientras que un 70% declara vivir con estrés constante. Además, cuatro de cada diez reportan agotamiento laboral, un 36% afirma sentirse bajo presión permanente y un 34% declara haber visto reducido su rendimiento o productividad. Otro 34% admite que no logra desconectarse del trabajo, incluso fuera del horario laboral.

El agotamiento laboral se consolida como un problema estructural

Chile se posiciona como el segundo país de la región con mayor prevalencia de burnout laboral, solo superado por Argentina. Que casi 9 de cada 10 trabajadores declaren sentirse afectados revela que el fenómeno dejó de ser un problema individual para transformarse en uno estructural del mundo laboral chileno.

Aunque las empresas comienzan a reconocer el impacto del agotamiento crónico, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente: numerosos especialistas advierten que la mayoría de las organizaciones aún carece de políticas o estrategias efectivas para prevenir y abordar el burnout.