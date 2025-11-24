Ginecomastia en verano: por qué aumenta la demanda de cirugía masculina y cómo se trata

La ginecomastia, conocida comúnmente como el aumento del tejido mamario en hombres, es una condición mucho más frecuente de lo que se cree. Aunque suele asociarse solo a un tema estético, muchas veces tiene un componente médico: incluso con buena alimentación y ejercicio, puede persistir tejido o grasa que requiere una evaluación profesional para definir el manejo adecuado.

En la mayoría de los casos, esta condición genera incomodidad física y emocional, impactando en la autoestima y en la confianza corporal. Por eso, la consulta médica oportuna es clave para identificar el tipo de ginecomastia y definir el tratamiento adecuado.

El médico Fernando Terré, director clínico y fundador de Clínica Terré, explica que “es una de las cirugías más solicitadas en nuestra clínica y consta de la lipoaspiración de grasa de la zona pectoral y extracción de la glándula mamaria, de ser el caso. La ginecomastia puede ser verdadera o aparente. Verdadera es cuando existe la presencia de una glándula mamaria y la aparente o pseudoginecomastia es cuando no hay glándula, pero hay aumento de volumen debido al depósito de grasa en exceso”.

Un procedimiento seguro y ambulatorio

El tratamiento quirúrgico de la ginecomastia es ambulatorio y se realiza con anestesia local y sedación profunda, lo que permite al paciente retomar sus actividades normales al día siguiente. La intervención combina lipoaspiración de grasa y, si es necesario, la extracción de la glándula mamaria, todo con un enfoque seguro y mínimamente invasivo.

Tras la cirugía, el paciente permanece en la clínica entre 2 y 3 horas bajo estricta vigilancia médica, y se recomienda el uso de una faja tipo camiseta que ayude a comprimir la zona, disminuir la inflamación y favorecer la adaptación de la piel.

Más que estética: una señal de salud

El especialista enfatiza que la presencia de glándula mamaria tiene indicación quirúrgica, ya que, al igual que en las mujeres, puede desarrollar cáncer mamario, aunque su incidencia es mucho menor. “En estos casos, se debe extraer la glándula mamaria por una pequeña incisión a través de la areola y lipoaspirar la grasa en exceso. En caso de no haber glándula, solo se realiza la lipoaspiración”, agrega.

Un tratamiento que mejora salud y autoestima

Más allá de lo físico, la ginecomastia puede generar un desgaste emocional significativo en quienes la presentan. Muchos hombres relatan sentimientos de vergüenza, inseguridad o incluso evitación de actividades cotidianas como ir a la playa, usar poleras ajustadas o participar en deportes. Esta carga psicológica, que a menudo se vive en silencio, afecta la percepción del propio cuerpo y puede impactar la vida social y las relaciones personales.

El proceso de consultar a un especialista, recibir un diagnóstico claro y entender que existe un tratamiento efectivo suele representar un alivio emocional importante. De acuerdo con los profesionales, gran parte de los pacientes experimenta una mejora casi inmediata en su bienestar psicológico al sentirse escuchados, comprendidos y acompañados durante el proceso. Esto permite derribar la idea de que se trata de un problema meramente estético, validando su dimensión emocional.

Tras la cirugía, muchos hombres describen un cambio profundo en su confianza corporal, que se refleja en hábitos cotidianos: vuelven a practicar deporte sin incomodidad, retoman actividades sociales que antes evitaban y reportan una mayor seguridad en su imagen personal. Esta transformación no solo mejora la autoestima, sino que también genera una sensación de libertad y bienestar que impacta positivamente en la calidad de vida.

En definitiva, el abordaje de la ginecomastia combina salud, bienestar y confianza personal. Consultar a tiempo permite ofrecer una solución efectiva y segura, recuperando no solo la forma del pecho, sino también la tranquilidad y el bienestar del paciente.