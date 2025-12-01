VIH en Chile: expertos alertan fuerte aumento de casos en jóvenes y baja percepción de riesgo

Cada 1 de diciembre, el mundo conmemora el Día Mundial de la lucha contra el VIH/ Sida, para honrar la memoria de quienes han fallecido por enfermedades relacionadas con el VIH y reafirmar el compromiso con las cerca de 91 mil personas que hoy viven con el virus en Chile, según Onusida 2023. De ese total, 77 mil son hombres y 14 mil mujeres, mientras que los casos en niños y niñas menores de 14 años se mantienen bajo las 200 personas.

Chile es uno de los países de América Latina con mayor alza en nuevos casos por VIH: un 35% en la última década, y la vía sexual continúa siendo la principal forma de transmisión. El uso constante de preservativo sigue bajo, con un promedio nacional de 39,1%, aunque con diferencias por género: 49,2% entre hombres y 26,1% entre mujeres, según Onusida.

De acuerdo con el modelo Spectrum, en 2022 un 94,2% de las personas que viven con VIH conocía su diagnóstico, un 78,7% estaba en tratamiento antirretroviral (TAR) y un 96,8% de quienes lo recibían alcanzaba carga viral indetectable.

Población joven

Entre 2013 y 2023, el número de exámenes de VIH realizados en el país creció sostenidamente, superando los 1,6 millones de pruebas en 2023. Ese mismo año, se confirmaron alrededor de 3.400 nuevos casos, según datos de la Plataforma SURVIH del Instituto de Salud Pública (ISP).

El informe 2024 del Ministerio de Salud indica que en 2023 la tasa de casos confirmados alcanzó 40,0 por cada 100 mil habitantes en hombres y 8,5 en mujeres, lo que equivale a una razón de 4,6 hombres por cada mujer diagnosticada. La mayor concentración de casos se observa en personas jóvenes: los grupos de 20 a 24 años y 25 a 29 años presentan las tasas más elevadas, con 44,9 y 59,2 por 100.000 habitantes, respectivamente. Le siguen los tramos de 30 a 34 años (60,4) y 35 a 39 años (46,1).

Sobre este panorama, Carlos Becerra, director de AHF Chile, advierte una desconexión preocupante entre los jóvenes y las estrategias de prevención: “Existe una generación que creció sin el miedo que marcó los años más duros del VIH y que no ha recibido información suficiente sobre prevención y salud sexual. Esa combinación, menor percepción de riesgo, falta de educación sexual integral y barreras para acceder al testeo, explica en parte el alza sostenida entre los jóvenes. Necesitamos políticas públicas que los incluyan, que hablen en su lenguaje y asuman el VIH como un tema de salud y de derechos humanos, no solo biomédico”.

“Hoy vemos una generación que habla más de sexualidad, pero enfrenta altos niveles de desinformación y una educación sexual deficiente. Hablar de VIH es hablar también de derechos, acceso y salud mental. No basta con entregar tratamiento: debemos reconstruir una cultura del cuidado y derribar los muros del estigma”, agrega Becerra.

Una red que articula esfuerzos

Desde 2018, AIDS Healthcare Foundation (AHF), la mayor organización global dedicada a la atención del VIH/sida, con presencia en 50 países y más de 2,5 millones de personas en tratamiento, ha sido un actor clave en la prevención y respuesta al VIH en Chile, ofreciendo testeo rápido gratuito, campañas educativas y trabajo conjunto con el sistema público de salud.

Además, AHF forma parte de la Plataforma Social con Trabajo en VIH, Salud Sexual y Derechos Humanos, que reúne a más de 20 organizaciones para fortalecer la voz de la sociedad civil y promover una actualización de la Ley 19.779 sobre VIH. Su misión es reducir brechas y avanzar hacia una respuesta colectiva basada en respeto, equidad y solidaridad.

En el marco del Día Mundial del Sida, AHF Chile y el Grupo de Apoyo + realizarán el próximo 1 de diciembre la jornada “Diálogos por el bienestar: salud mental, VIH y comunidad”, en el Auditorio del Colegio Médico de Chile, un espacio para reflexionar sobre el impacto del acompañamiento emocional en la calidad de vida de las personas que viven con VIH.

“En un contexto donde persisten bajos niveles de uso del preservativo y una percepción de riesgo cada vez menor frente al VIH, esta fecha invita a renovar el compromiso con la prevención, la escucha y la empatía”, concluye Becerra.