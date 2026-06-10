Museos, teatros, centros culturales y universidades se articulan para reactivar el Eje Alameda

La Red Alameda Cultural fue lanzada este martes en el foyer de la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile, espacio que es parte de la nueva agrupación.

El acto contó con la participación del Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y de representantes de las organizaciones que integran la iniciativa.

El acto incluyó una presentación de la Orquesta de Cámara del Centro de Extensión del Instituto Nacional (CEINA), que interpretó la Tonada N°5 de Pedro Humberto Allende y Recuerdos de Enrique Soro, dos obras del repertorio sinfónico chileno, mientras que el Coro Comunitario de la misma institución presentó Pinares de Alfonso Letelier Llona y el Ave Verum Corpus de Wolfgang Amadeus Mozart.

“La Red Alameda Cultural nace de la convicción de que la educación, la cultura y el patrimonio son bienes públicos que adquieren su mayor sentido cuando se comparten. Que su lanzamiento tenga lugar en este espacio, antesala de la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile, es especialmente significativo: se trata de una obra que expresa nuestro compromiso con la ciudad y con el acceso de la ciudadanía a las artes y la cultura. Esta red nos permitirá fortalecer la colaboración entre instituciones y proyectar la Alameda como un gran corredor cultural, educativo y patrimonial abierto a todas las personas”, señala Pilar Barba, Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.

Origen

La Avenida Libertador General Bernardo O’Higgins, conocida como “La Alameda” por los álamos que la distinguían –reemplazados a comienzos del siglo XX por plátanos orientales–, ha sido por más de dos siglos la gran columna vertebral de Santiago.

La llamada “madre de todas las calles de Chile” ha visto pasar desde paseos aristocráticos y palacios republicanos hasta marchas ciudadanas y celebraciones deportivas.

Hoy, mientras distintos proyectos buscan recuperar este espacio público, más de cincuenta instituciones culturales y académicas, públicas y privadas, ubicadas a lo largo de su eje –museos, teatros, centros culturales y universidades–, han decidido articularse por primera vez para constituir la Red Alameda Cultural con un objetivo claro: reactivar el centro de la capital a través de la cultura.

Cuatro millones de personas a la Alameda

Las instituciones que forman parte de la Red Alameda Cultural convocan en conjunto a más de cuatro millones de personas al año. Se ubican, además, en el corredor cultural más denso del país; en casi 7 kilómetros, desde el Parque Santiago Bueras hasta Baquedano, se concentran más de 150 entidades de este tipo, siguiendo los pasos de la Milla de los Museos de Nueva York, la Isla de los Museos de Berlín, la Avenida Paulista en São Paulo o el Distrito de las Artes de Buenos Aires.

“Por más de 30 años en Centro Arte Alameda hemos trabajado por el cine y la cultura, con una programación interdisciplinaria en constante reinvención, impulsando espacios de encuentro que verdaderamente son tan fundamentales para entendernos como sociedad, y hoy más que nunca”, comenta Roser Fort, directora ejecutiva del Centro Arte Alameda.

“En ese sentido, sé que la Red Alameda Cultural fortalecerá y revitalizará el ecosistema de la zona centro de la capital, atrayendo a nuevas audiencias. Las comunidades, incluyendo nuevas generaciones estudiantiles, desde las infancias hasta cursos superiores, son fundamentales para imaginar un futuro empático e informado. En el presente significan estimulantes desafíos para seguir adelante”.

A estas palabras se suman las de Gabriel Hoecker, jefe de Comunidades del Centro Cultural La Moneda, otra de las instituciones impulsoras de la Red Alameda Cultural: “esta Red nace de una visión profunda: entender la Alameda como un corredor cultural capaz de conectar instituciones, espacios patrimoniales, universidades, empresas, teatros, museos y barrios en un mismo circuito vivo”.

“Es un esfuerzo inédito de articulación para darle sostenibilidad a este eje, promoviendo el desarrollo local, la identidad, la economía de servicios, la revitalización urbana y la seguridad desde el orgullo, el cuidado y el cariño por nuestra ciudad”.

Seguridad y crecimiento económico

La presencia sostenida de actividad cultural en el Eje Alameda también tiene efectos directos en la vida urbana. Funciones de teatro, exposiciones, conciertos y ciclos de cine generan circulación de personas durante el día y la noche, reactivando calles y barrios que forman parte de este corredor, lo que puede contribuir a reforzar el uso y la apropiación de los espacios, en línea con diferentes prioridades públicas.

“Para lograr la revitalización de nuestra ciudad hay factores clave: la ocupación del espacio público, la vida en comunidad y el cuidado del patrimonio, que a su vez generan seguridad. En esa línea, la Red Alameda Cultural nos permite impulsar todos esos ejes articulando a más de 40 instituciones. Desde el Gobierno de Santiago, tenemos la experiencia del megaproyecto Nueva Alameda, que nos enseñó que la revitalización de la ciudad se hace en conjunto. Por eso es fundamental tener una visión común entre el mundo público, privado y la academia: fomentar el arte, la cultura, el patrimonio y la vida en nuestro centro histórico”, dijo por su parte el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Desde un punto de vista económico, el flujo anual de visitantes que atraen estas instituciones tiene el potencial de dinamizar el comercio, la gastronomía y los servicios en sectores cercanos. Por esta razón, la Red Alameda Cultural también ha atraído la atención de empresas como Territoria.

“Los proyectos que estamos impulsando desde Territoria, en el centro de Santiago, buscan potenciar el desarrollo de la ciudad, generando lugares de encuentro para las miles de personas que viven, trabajan y circulan por sus barrios, siendo espacios activos de cultura, intercambio y aprendizaje. Nuestro objetivo es trabajar de manera conjunta con las distintas instituciones y centros culturales, de manera de fortalecer un circuito cultural que además pueda conectarse a través de espacios públicos vivos que revitalicen y den valor a este sector de la ciudad”, planteó Ignacio Salazar, Gerente General de Territoria.

Nuevo portal online, gobernanza y proyección a futuro

Como primera acción concreta de la Red Alameda Cultural, a partir del 9 de junio estará disponible la plataforma online redalamedacultural.cl, que reunirá en un solo espacio la programación cultural de las entidades distribuidas entre Lo Prado y Providencia.

El sitio permitirá acceder a actividades de todo tipo –exposiciones de arte, funciones de teatro y cine, actividades infantiles y programación de divulgación científica– y planificar recorridos, ofreciendo una experiencia integrada y completa como lo hace el sitio web Paris je t’aime sobre la capital francesa o La Vitrine en Montreal.

El lanzamiento también marcó la presentación pública del logotipo de la Red Alameda Cultural, diseñado por Julián Naranjo, artista visual, diseñador gráfico y académico del Departamento de Publicidad e Imagen de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile. Elegido entre los 100 mejores diseñadores de afiches del mundo, es autor de marcas de amplia presencia en Chile y el extranjero, entre ellas, Cerveza Cristal, Fensa, Casa&Ideas, CTC, Luchetti, Ferrocarriles del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y Valle Nevado.

En una etapa posterior, la Red Alameda Cultural y el Gobierno Regional de Santiago tienen planificada la implementación de un sistema de señalética integrada que permita recorrer el eje como un corredor cultural continuo con identidad propia, junto con un modelo de gobernanza destinado a coordinar agendas entre las instituciones y mantener un diálogo permanente con autoridades y actores locales con el fin de asegurar la sostenibilidad del proyecto.

Organizaciones que forman parte

La Red Alameda Cultural está integrada por el Archivo Nacional de Chile;Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago de Chile; Balmaceda Arte Joven; Biblioteca Nacional de Chile; Café Literario Balmaceda; Café Literario Parque Bustamante; Centro Arte Alameda; Centro Cultural Casa Palacio; Centro Cultural CIMA; Centro Cultural de España; Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM); Centro Cultural Monte Carmelo; Centro Cultural La Moneda (CCLM); Centro Cultural Lo Prado; Centro Cultural Matucana 100; Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad Católica (Centro de Extensión UC); Centro de Extensión del Instituto Nacional (CEINA); Cine Arte Normandie; Cineteca Nacional de Chile; Colegio de Arquitectos de Chile A.G.; Editorial Universitaria; Fundación Imagen de Chile (Marca Chile); Galería de Arte Contemporáneo Gabriela Mistral; Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile; Ilustre Municipalidad de Estación Central; Ilustre Municipalidad de Santiago; Inquieta Librería; Librería del GAM; Museo Chileno de Arte Precolombino; Museo de Arte Colonial de San Francisco; Museo de Arte Contemporáneo (MAC), sede Parque Forestal; Museo de Arte Contemporáneo (MAC), sede Quinta Normal; Museo de Artes Visuales UC; Museo de Bomberos de Santiago; Museo de la Solidaridad Salvador Allende; Museo del Ahorro BancoEstado; Museo Histórico Nacional; Museo Nacional de Bellas Artes; Museo Violeta Parra; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Planetario de la Universidad de Santiago de Chile (Planetario USACH); Pontificia Universidad Católica de Chile; Teatro Camilo Henríquez; Teatro Coliseo; Teatro Nacional Chileno; Teatro Universidad de Chile; Espacio Londres (Territoria); Universidad Alberto Hurtado; Universidad de Chile; Universidad de Santiago de Chile; Universidad Diego Portales.