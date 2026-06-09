“¿Dónde están las prioridades?”: Boric cuestiona embargos del CAE y rechazo al secreto bancario

El expresidente Gabriel Boric volvió a intervenir en el debate político al cuestionar los embargos de cuentas bancarias a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y vincular esas medidas con el reciente rechazo en el Senado a la norma que buscaba ampliar las facultades para levantar el secreto bancario en investigaciones relacionadas con el crimen organizado.

A través de una publicación en la red social X, el exmandatario acusó que durante su administración existió acuerdo técnico para reformar el sistema de financiamiento de la educación superior, pero responsabilizó a la derecha de impedir su avance legislativo. “Durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE”, afirmó.

Boric criticó además los procedimientos de cobro impulsados por la Tesorería General de la República contra quienes mantienen deudas impagas, asegurando que estas acciones están afectando a familias de clase media. Según escribió, “hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente”, situación que, a su juicio, provoca “graves situaciones de crisis en las economías familiares”.

El exjefe de Estado también relacionó esta controversia con la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario para combatir el lavado de dinero. En ese contexto, cuestionó que quienes respaldan los embargos a deudores hayan rechazado entregar mayores herramientas a los organismos encargados de perseguir recursos asociados al crimen organizado.

“¿Dónde están las prioridades?”, preguntó Boric, antes de sostener que existe “inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras” mientras se mantiene una actitud permisiva frente a operaciones financieras vinculadas a organizaciones criminales.

Junto con expresar su “solidaridad” con las personas afectadas por los embargos, el exmandatario llamó a retomar la discusión sobre un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior. “Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio”, señaló.

Cabe recordar que durante el gobierno de Gabriel Boric se promulgó la Ley de Cumplimiento Tributario (Ley N.º 21.713), que modificó el artículo 170 del Código Tributario y amplió las herramientas de cobro de la Tesorería General de la República, permitiendo la ejecución de retenciones electrónicas sobre fondos de deudores morosos. Dicho marco legal es el que actualmente utiliza la Tesorería en los procesos de cobranza de diversas obligaciones fiscales, entre ellas las asociadas al Crédito con Aval del Estado cuando la garantía estatal ya ha sido activada.