Cáncer oral en Chile: avances en inmunoterapia y el llamado urgente a la detección temprana

El cáncer oral continúa siendo una enfermedad silenciosa y subestimada, cuya mortalidad en Chile no ha logrado disminuir en más de 50 años. En el marco del Día Latinoamericano de la Lucha contra el Cáncer Bucal, la Clínica Oncomeds releva su participación en investigaciones internacionales que han transformado el tratamiento de tumores de cabeza y cuello mediante inmunoterapia. Al mismo tiempo, especialistas advierten que la falta de pesquisa temprana y la baja percepción de riesgo mantienen al país en una situación preocupante.

El doctor Francisco Bravo, odontólogo de la Clínica Mora Pavic, enfatiza que los controles odontológicos regulares son la primera línea de defensa frente al cáncer oral. “El odontólogo es el primer profesional capaz de detectar lesiones sospechosas y derivar oportunamente. Los controles semestrales, o trimestrales en personas con factores de riesgo, reducen la proporción de cánceres diagnosticados en etapas avanzadas y mejoran las tasas de sobrevida”.

El cirujano dentista explica que el examen clínico permite identificar manchas, úlceras o cambios de coloración en la mucosa bucal que muchas veces pasan desapercibidos para el paciente. Detectarlas a tiempo puede marcar la diferencia en las posibilidades de éxito de un tratamiento posterior y en el tipo de intervención requerida.

A ello se suma la práctica del autoexamen bucal mensual, una herramienta sencilla que puede realizarse en casa con un espejo, buena iluminación y manos limpias. Esta revisión incluye la lengua, paladar, encías, interior de las mejillas y cuello, con el objetivo de reconocer cambios anormales como heridas que no cicatrizan, bultos o manchas persistentes. “Si una lesión, mancha o úlcera persiste más de dos o tres semanas, o si se nota dolor, sangrado o aumento de volumen inexplicable, la persona debe consultar al odontólogo de inmediato. Practicar este autoexamen mensual reduce el tiempo entre la aparición de la lesión y la consulta profesional, lo que puede marcar la diferencia entre un tratamiento conservador y uno mutilante”, advierte Bravo.

Prevención y consultas periódicas

En Chile, más del 60 % de los cánceres orales se diagnostican en etapas avanzadas, cuando el tratamiento implica resecciones amplias, pérdida de función y un fuerte impacto en la calidad de vida. En contraste, una consulta temprana puede permitir la detección en estadios I o II, con tasas de sobrevida que superan el 80 %. Una evaluación odontológica detallada permite identificar lesiones potencialmente malignas y definir la necesidad de biopsia o derivación especializada.

Bravo agrega que muchos pacientes acuden por molestias menores sin sospechar que una pequeña úlcera puede ser el inicio de algo más serio. “La evaluación permite observar detalles que suelen pasar desapercibidos a simple vista y derivar rápidamente al especialista adecuado. Acudir ante cualquier sospecha es clave para mejorar las probabilidades de sobrevivir al cáncer oral”.

El odontólogo también puede detectar factores irritativos —prótesis mal adaptadas, dientes fracturados o restauraciones desbordantes— que generan trauma crónico y aumentan el riesgo de transformación maligna. En salud pública, fortalecer el rol del odontólogo en la atención primaria es esencial para disminuir la carga oncológica, reducir costos y mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la pesquisa precoz.

Investigación científica e impacto clínico

La Clínica Oncomeds –Centro Oncológico de Excelencia– reafirma su propósito de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la ciencia y la investigación clínica, en un contexto donde el cáncer bucal continúa siendo un desafío sanitario subestimado en América Latina. En el caso de Chile, su mortalidad no ha disminuido en más de cinco décadas y afecta especialmente a hombres mayores y grupos vulnerables expuestos a tabaco, alcohol y VPH.

El trabajo de Oncomeds en inmunoterapia —una de las áreas más prometedoras de la oncología moderna— ha tenido impacto directo en patologías que incluyen los cánceres de cabeza y cuello, grupo en el que se encuentra el cáncer bucal avanzado. El centro ha participado en estudios internacionales como ACT16903, BNT113-01 —ambos exploratorios— y en ensayos como EAGLE y GEN205/zalutumumab, que, pese a resultados negativos, fortalecieron la evidencia que posiciona a pembrolizumab (KEYNOTE-048) y nivolumab (CheckMate-141) como pilares de la inmunoterapia en estos tumores. Estos avances demostraron mejoras significativas en supervivencia, especialmente al combinar inmunoterapia con quimioterapia, abriendo nuevas alternativas para pacientes sin respuesta a tratamientos convencionales.

“El cáncer bucal es prevenible si se detecta a tiempo. Cada examen odontológico puede significar una vida salvada. En Oncomeds creemos que la prevención también es una forma de tratamiento, y que la investigación amplía esas oportunidades de vida”, señala la doctora Carmen Gamboa, directora de la clínica.

La institución mantiene alianzas con la Clínica Alemana de Temuco y el Hospital de Chillán, fortaleciendo la atención integral con acceso a diagnóstico avanzado, quimioterapia y hospitalización. Además, proyecta su expansión nacional con nuevas sedes en Antofagasta y Biobío, reforzando su compromiso con la equidad territorial en salud.

“La investigación clínica no es solo ciencia: es equidad. Cada protocolo abierto en Chile representa una oportunidad para que pacientes accedan a tratamientos que de otro modo no existirían en el país”, agrega la especialista.