Qué pasa en tu boca y tus dientes apenas consumes azúcar (y cómo minimizar el daño que provoca)

Por suerte, la saliva acude al rescate antes de que estos ácidos puedan empezar a corroer la superficie dental. Lava los azúcares sobrantes y neutraliza los ácidos en tu boca.

Tu boca también alberga otras bacterias que compiten con las que causan caries por recursos y espacio, defendiéndote y restaurando la acidez a niveles que no dañan los dientes.

Sin embargo, el consumo frecuente de dulces y bebidas azucaradas puede sobrealimentar a las bacterias dañinas de una manera que ni la saliva ni las bacterias beneficiosas pueden contrarrestar.

Un ataque al esmalte

Las bacterias que causan caries también utilizan los azúcares de la dieta para formar una capa pegajosa llamada biopelícula, que actúa como una fortaleza adherida a los dientes.

Las biopelículas son muy difíciles de eliminar sin fuerza mecánica, como el cepillado rutinario o la limpieza en el consultorio dental.

Además, las biopelículas imponen una barrera física de modo que la saliva ya no puede cumplir su función de neutralizar el ácido.

Algo que empeora las cosas es que las bacterias que causan caries pueden sobrevivir en estas condiciones ácidas, mientras que las bacterias beneficiosas que las combaten no pueden hacerlo.

En estas fortalezas protegidas, las bacterias causantes de caries siguen multiplicándose, manteniendo elevado el nivel de acidez en la boca y provocando una mayor pérdida de minerales dentales hasta que la caries se hace visible o dolorosa.