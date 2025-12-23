Araña de rincón: cómo prevenir una mordedura y qué hacer ante una emergencia

En esta época del año, cuando las temperaturas aumentan, suele reaparecer la preocupación por la araña de rincón (Loxosceles laeta). Este arácnido, a través de su mordedura, puede provocar lesiones graves y, en algunos casos, poner en riesgo la vida si no se actúa con rapidez.

Su cuerpo tiene forma similar a un violín en la parte dorsal y se desplaza con gran rapidez. Suele estar más activa durante la primavera y el verano, ya que en esta época incrementa su reproducción y circulación dentro de las viviendas, además es más frecuente verla aparecer durante las noches.

“Esta araña habita en el interior de las casas, tanto urbanas como rurales y como su nombre lo indica, prefiere los rincones, lugares oscuros, secos y poco frecuentados, como detrás de muebles, cuadros o lavaplatos, dentro de zapatos y ropa guardada por mucho tiempo, grietas en techos y paredes, armarios o bodegas poco transitados. Por lo mismo, es importante revisar estas áreas con frecuencia, especialmente en épocas cálidas”, explica Claudia González, académica de la Escuela de Enfermería de Universidad de Las Américas.

La mordedura de la araña de rincón suele ser dolorosa, aunque a veces pasa desapercibida. Su veneno produce un cuadro llamado loxoscelismo que puede manifestarse en la piel o, en casos más graves, afectar todo el organismo.

“La forma más frecuente es el loxoscelismo cutáneo necrótico, que se reconoce por provocar dolor inmediato, inflamación, enrojecimiento y un halo azul grisáceo alrededor de la lesión. Luego aparece una mancha violácea que puede avanzar a la muerte del tejido (necrosis). Posteriormente se forma una escara que deja una úlcera, la cual tarda semanas en sanar y puede requerir injertos”, señala la experta.

Y añade que “la forma menos frecuente es el loxoscelismo cutáneo edematoso, que presenta hinchazón (edema) marcado, sobre todo en mordeduras localizadas en la cara. Aquí casi no hay necrosis, ya que el líquido acumulado diluye el veneno. Por lo general se resuelve entre siete a diez días”.

La forma más grave y poco frecuente es el loxoscelismo cutáneo-visceral, donde el veneno pasa a la sangre y destruye glóbulos rojos rápidamente. En un período de 12 a 48 horas puede aparecer fiebre alta, taquicardia, dolores musculares, náuseas, vómitos, piel amarilla (ictericia), orina oscura y signos de anemia aguda. Asimismo, puede progresar a falla renal o convulsiones si no se trata a tiempo. “En este contexto es importante destacar que la gravedad no depende del tamaño de la herida en la piel”, aclara González.

Según el Ministerio de Salud, la letalidad del loxoscelismo cutáneo visceral depende en gran parte de la precocidad de su diagnóstico y manejo oportuno. Se debe controlar cualquier tipo de loxoscelismo durante las primeras 24 a 48 horas y estar atentos a la aparición de síntomas y signos sugerentes del cuadro visceral.

“Si se es mordido por esta araña hay que actuar rápidamente lavando la zona afectada con agua y jabón, aplicar hielo de forma indirecta (envuelto en un paño) para disminuir la velocidad de reacción al veneno, permanecer tranquilo e ir al servicio de urgencia más cercano. Si es posible, capturar la araña y llevarla al centro de urgencia para facilitar su identificación”, detalla la profesional de UDLA.

Para reducir el riesgo de contacto con la araña de rincón, la académica comparte las siguientes recomendaciones:

* Limpiar, aspirar y ordenar con frecuencia detrás de cuadros, muebles pegados a los muros, rincones de la casa, detrás del lavaplatos y artefactos del baño.

* Separar las camas de los muros al menos 10 cm.

* Evitar que los niños jueguen en closet o cajas que no hayan sido antes revisadas por algún adulto responsable.

* Sacudir y revisar la cama, ropa y zapatos antes de usarlos.

* No colgar toallas o ropa en las paredes.

* Al entrar a recintos que hayan permanecido cerrados por mucho tiempo o bien estén oscuros o sucios, hacerlo de forma precavida, iluminando el sector y provocando ruido, ya que esto dará tiempo a las arañas para alejarse.

* Evitar el ingreso desde el exterior sellando grietas y conductos.

* Revisar previamente muebles y objetos que ingresen a la casa.

* No acumular materiales que puedan atraer insectos o fuente de alimento para las arañas.

* Manipular objetos apilados o acumulados por mucho tiempo, como cajas ropa, materiales de construcción, utilizando guantes y calzado adecuado.

Finalmente, la experta comenta que “según la guía Minsal, el uso de productos químicos debe ser cauteloso, ya que los arácnidos son resistentes a las sustancias utilizadas habitualmente para la eliminación de artrópodos intradomiciliarios. Considerar formulaciones con efecto aracnicida y aplicarlas en los lugares sombríos y escondidos donde reside esta araña y en hogar, como rincones, closets o bodegas”.