Tinnitus: el zumbido persistente que afecta la audición y la calidad de vida

El tinnitus, comúnmente descrito como la percepción de zumbidos, pitidos o ruidos en los oídos sin una fuente sonora externa, es un síntoma auditivo frecuente que impacta directamente la calidad de vida de quienes lo padecen.

Este fenómeno ha sido visibilizado incluso por artistas de reconocimiento internacional, como Eric Clapton, Phil Collins, Barbra Streisand y Chris Martin, quienes han reconocido vivir o haber vivido con la enfermedad, evidenciando que puede afectar a personas de cualquier edad y ocupación.

Carolina Verdugo, académica y fonoaudióloga de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Andrés Bello, advierte que, aunque en algunos casos puede ser transitorio, cuando se vuelve persistente puede generar alteraciones emocionales, cognitivas y funcionales.

“El tinnitus no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma que se caracteriza por la percepción consciente de sonidos como zumbidos, silbidos, pitidos, pulsaciones o ruidos similares a motores o campanillas. Estos sonidos pueden presentarse en uno o ambos oídos, o incluso percibirse ‘dentro de la cabeza’”, indicó la académica.

A diferencia de un ruido ocasional como el que aparece tras una exposición breve a sonidos intensos “el tinnitus se distingue por su persistencia en el tiempo y por no estar asociado a una fuente externa identificable. Cuando el sonido se mantiene durante semanas o meses e interfiere con el sueño, la concentración o el bienestar emocional, la especialista recomienda consultar con un profesional de la salud auditiva”, explica la docente.

Causas y personas más propensas

Según la académica, la condición puede tener múltiples causas. “Entre las más frecuentes se encuentran la pérdida auditiva neurosensorial, la exposición prolongada a ruidos intensos, el envejecimiento del sistema auditivo, patologías del oído medio o interno, alteraciones temporomandibulares, estrés crónico y ansiedad. También puede asociarse a trastornos vasculares, uso de ciertos fármacos ototóxicos y enfermedades neurológicas”, destaca Verdugo.

En tanto las personas con mayor riesgo de desarrollar tinnitus son aquellas con antecedentes de pérdida auditiva, trabajadores expuestos a ruido, adultos mayores y personas sometidas a altos niveles de estrés.

Cómo se llega al diagnóstico

La fonoaudióloga explica que “el diagnóstico requiere una evaluación integral y especializada. El fonoaudiólogo realiza una anamnesis detallada para conocer las características del sonido percibido, su inicio, duración e impacto en la vida diaria del paciente” y agrega que “se aplican evaluaciones audiológicas completas, como audiometría tonal y vocal, estudios de función coclear y pruebas específicas de acufenometría o tinnitumetría, que permiten caracterizar el tinnitus en términos de frecuencia e intensidad”.

Además, se utilizan cuestionarios validados científicamente, como el Tinnitus Handicap Inventory (THI), para medir el grado de afectación emocional y funcional.

“El diagnóstico se confirma mediante la correlación de los hallazgos clínicos, audiológicos y la percepción subjetiva del paciente, generalmente en trabajo conjunto con el médico otorrinolaringólogo”, detalla.

Tratamiento y manejo: ¿existe cura?

Actualmente, no existe un tratamiento único que elimine el tinnitus en todos los casos, pero sí múltiples estrategias eficaces para su manejo. Carolina Verdugo enfatiza que el abordaje debe ser multidisciplinario y personalizado.

“Se aplican terapias de reentrenamiento, terapia sonora, uso de audífonos en casos de pérdida auditiva asociada y educación auditiva orientada a reducir la percepción y el impacto del síntoma. El manejo del estrés, la higiene del sueño y el apoyo psicológico también cumplen un rol fundamental, especialmente cuando la enfermedad se asocia a ansiedad u otras alteraciones emocionales”, expresa la experta.

El objetivo principal del tratamiento es disminuir la molestia y mejorar la calidad de vida, más que eliminar completamente el sonido.

La importancia de consultar a tiempo

La especialista recalca que no debe normalizarse ni ignorarse. Consultar de manera temprana permite identificar causas subyacentes y establecer un plan de manejo adecuado.

“La evidencia científica demuestra que un abordaje precoz y educativo mejora significativamente la adaptación del paciente a la condición y reduce su impacto funcional y emocional”, señala Verdugo.