El plan de Quiroz se convierte en un acto de fe: choca con la caja fiscal y la realidad política

¡Buenas y feliz jueves! El megaproyecto de Jorge Quiroz domina la agenda local. Esta semana el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional y un creciente número de economistas privados dicen que necesita ajustes, porque los números no cierran.

Este jueves, antes de partir a su primer Chile Day como ministro de Hacienda, Quiroz saldrá a defender su plan ante un expresidente del Banco Central (Rodrigo Vergara) y dos exministros de Hacienda que ya han levantado cuestionamientos: Felipe Larraín y Manuel Marfán.

Casi a la misma hora, en la Facultad de Economía de la U. de Chile (FEN), el que tendrá que defender al Gobierno será el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot. Ahí estará también otro exministro de Hacienda: Rodrigo Valdés; además, la presidenta del CFA, Paula Benavides; y el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco. El dueño de casa es otro expresidente del Banco Central: José De Gregorio.

El debate se da en medio de clima político que se puso feo rápido y con cifras económicas que apuntan a que en los primeros tres meses del año la economía se habría contraído. En el mercado ahora ven más difícil lograr PIB de 2% este año.

El Gobierno tomó nota de la baja en popularidad y este semana frenó alza que se venía en el precio de los combustibles.

En el frente externo, la guerra en Irán y la revolución IA siguen dominando la agenda. Ayer los mercados cerraron con fuertes alzas después de que Trump dijo que hay progreso en las negociaciones para poner fin al conflicto.

En paralelo, los inversores celebraron que AMD elevara su previsión de ingresos gracias al boom de demanda en centros de datos; y Nvidia anunciará una inversión de US$ 500 millones junto a Corning, para expandir infraestructura de fibra óptica ligada al negocio de IA.

También en esta edición de El Semanal: cómo los cuestionamientos del CFA y el FMI pusieron el plan Quiroz contra las cuerdas y envalentonan a la oposición; y la nueva arista Michael Clark y el misterioso Victoriano Cerda que complica más el caso Sartor.

Además, el exministro Diego Pardow rompe su silencio y apunta al lobby de las eléctricas; el informe en derecho del rector Peña que no sirvió; Hugo Rivera, otro penalista peso pesado, se suma al equipo de Eguiguren en el caso Australis; y la bolsa aplaude resultados de Latam y Falabella.

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EL PLAN QUIROZ SE CONVIRTIÓ EN UN ACTO DE FE

El acto de fe de Quiroz llega a Wall Street. El Gobierno apuesta a que menos impuestos y más inversión terminarán pagando la cuenta fiscal. Pero esta semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se sumaron a un creciente número de economistas privados que advierten que el costo es inmediato, y el crecimiento prometido, incierto.

En simple: el costo es inmediato; la compensación es una apuesta.

Un relato que hace agua. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llega este viernes al Chile Day en Nueva York con una misión que hace un mes parecía más simple: venderle a Wall Street la idea de que Chile vuelve a apostar por el crecimiento. Menos impuestos corporativos, más inversión privada, permisos más rápidos, incentivos al empleo formal y un Estado más eficiente.

Pero el telón de fondo cambió. El plan económico del Gobierno –bautizado como Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social– enfrenta ahora su primera gran prueba de credibilidad fiscal. Ya no se discute solo si la rebaja del impuesto de primera categoría de 27% a 23% puede ayudar a dinamizar la inversión. La pregunta que domina el debate es otra: quién paga la cuenta mientras ese crecimiento prometido llega.

Esta semana el plan de Quiroz recibió dos duros goles: del CFA y el FMI. El más fuerte llegó del Consejo Fiscal Autónomo. En su presentación ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, el CFA valoró que el proyecto ponga el crecimiento en el centro, pero advirtió que la iniciativa genera un efecto fiscal directo deficitario durante todo el horizonte de evaluación. E incluso incorporando el efecto positivo del mayor crecimiento, el balance seguiría siendo negativo al menos hasta 2031, según el organismo.

La frase clave del CFA es la que hoy complica a Hacienda: el proyecto compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que los beneficios dependen de ingresos futuros más inciertos asociados al crecimiento.

El FMI llegó a una conclusión parecida, aunque con un tono diplomático. Respaldó el objetivo general del Gobierno –elevar el crecimiento, facilitar inversión y fortalecer la posición fiscal–, pero advirtió que, aun considerando eventuales ganancias de crecimiento, Chile necesitará esfuerzos adicionales de consolidación para cumplir sus metas de déficit y deuda. El Fondo Monetario Internacional proyectó que, sin nuevos ajustes, la deuda pública superaría el umbral prudente de 45% del PIB en 2028.

Ahí está el corazón del problema político. Quiroz necesita convencer a inversionistas internacionales de que Chile tendrá una economía más competitiva y un Estado más liviano. Pero al mismo tiempo debe convencer al Congreso de que el plan no debilita la regla fiscal ni deja un hoyo que después obligue a recortes más duros, nuevos impuestos o más deuda.

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SARTOR, LA U Y VICTORIANO CERDA: LA RUTA DEL DINERO

La nueva arista Michael Clark y el misterioso Victoriano Cerda que complica más el caso Sartor. La ampliación de querella de Toesca contra excontroladores, directores y ejecutivos de Sartor AGF abre una arista que hace tiempo es investigada, pero con poco éxito: la relación entre Pedro Pablo Larraín, Michael Clark y Victoriano Cerda, excontrolador de Huachipato y vinculado a Nexus Health –Isapre Nueva Masvida–.

Hasta ahora, ese triángulo había aparecido sobre todo en clave fútbol: Azul Azul, Huachipato, traspasos, financistas y dudas sobre quién estaba realmente detrás de ciertas operaciones. Pero la querella lo lleva a otro terreno: fondos de inversión, sociedades en Delaware, un proyecto inmobiliario en Miami y recursos de aportantes de Sartor.

Toesca sostiene que Sartor habría montado una arquitectura financiera para sacar recursos de fondos públicos administrados por la AGF y canalizarlos hacia sociedades relacionadas, proyectos inmobiliarios en Estados Unidos y operaciones financieras con Atlas Bank en Panamá.

La tesis de la querella es dura: armaron una estructura deliberada para beneficiar a sociedades vinculadas al grupo Sartor, dejando a los fondos –y por extensión a sus aportantes– con créditos de difícil recuperación, sin garantías suficientes y sin acceso real a los activos financiados.

Dos serían los delitos: negociación incompatible y administración desleal

Inversiones conjuntas. Según Toesca, Sartor habría usado recursos del Fondo Táctico Internacional y otros vehículos de la AGF para financiar indirectamente el proyecto inmobiliario One River Point, luego rebautizado como Faena Residences Miami. La ruta descrita es: Fondo Táctico Internacional → CEPSA → Downtown Investments LLC → ORP Partners LLC.

Ahí aparece Cerda. La querella sostiene que Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, excontroladores de Huachipato, eran socios de ORP Partners LLC (Faena Residences) a través de Downtown Development LLC, con una participación del 20% en el proyecto.

El punto delicado es que, según Toesca, los fondos administrados por Sartor pusieron buena parte del financiamiento, pero no quedaron con control directo sobre el activo. El Fondo Táctico Internacional habría terminado con una exposición de más de US$ 33,5 millones, en mora desde marzo de 2025, equivalentes a cerca del 65% de sus activos al cierre de 2024.

La AGF afirma que Pedro Pablo Larraín y el resto del directorio de Sartor, Clark incluido, financiaron parte importante en un negocio en el que Cerda y Pesce eran socios con Larraín (y sospechan que Clark también).

Según la querella, Sartor en total habría destinado entre US$ 40 millones y US$ 50 millones al proyecto a través de fondos y vehículos relacionados, con una exposición potencial que podría llegar a cerca de US$ 80 millones si se consideran compromisos futuros.

Michael Clark no aparece en la querella directamente como socio de Cerda en Miami, sino como exdirector de Sartor AGF y uno de los querellados. Pero su nombre pesa porque conecta dos mundos: Sartor y Azul Azul. Fue rostro de la llegada de Sartor a la U y también figura vinculada a la administradora. Hay quienes siempre han sostenido que el dueño-socio en las sombras de Clark en la U era Cerda, algo que el empresario siempre ha negado.

La investigación y la querella de Toesca apuntan principalmente a Pedro Pablo Larraín. La querella sostiene que el controlador de Sartor estaba en ambos lados de la mesa: influía sobre la AGF, controlaba o representaba sociedades relacionadas y habría quedado como manager de Downtown Investments LLC, el vehículo en Delaware que participaba en ORP Partners (Faena Residences Miami).

Los aportantes pusieron el riesgo; el control quedó en otra parte. Para Toesca, esa estructura dejó al Fondo Táctico Internacional en una posición débil: sin derechos políticos, sin veto, sin control y sin acceso directo a los flujos o plusvalías del proyecto que habría financiado.

La respuesta de Pedro Pablo Larraín fue dura: “Toesca está dedicado a los juicios y no a los aportantes, a quienes les cobra altas comisiones y hasta la fecha no les ha devuelto nada. Emplazo públicamente a Toesca a revelar el conflicto de interés que tiene con Sergio Yáñez y Grupo Araucana, y el que tuvo con ECapital cuando Sergio Yáñez era controlador, donde incluso le entregaron una línea de USD 25 millones solo con la garantía de Yáñez. Todo lo anterior explica por qué Toesca sigue tomando decisiones que perjudican a los aportantes”.

Y agregó que la AGF, “al no ir al aumento de capital por USD 5 millones de Faena Residences en Miami, Toesca causó un perjuicio de USD 20 millones a los aportantes. A todos los inversionistas les ofrecimos el año pasado su traspaso directo a la sociedad del proyecto: el único que no contesta hasta hoy es Toesca. Todo el detalle de los aportes de Sartor a Faena Residences en Miami fueron informados oportunamente a la CMF, la que no hizo ningún cargo o reparo. Esta querella es un distractor más de Toesca, que no está cumpliendo con su obligación de maximizar la devolución rápida de los dineros a los aportantes”.

La querella incorpora una segunda línea autónoma: una operación con Atlas Bank Panamá y Asesorías e Inversiones Sartor S.A., sociedad matriz del grupo. Según el escrito, en 2021 Atlas Bank habría otorgado a Asesorías e Inversiones Sartor un crédito por cerca de US$ 2 millones, calzado con un depósito a plazo mantenido en el mismo banco con recursos del Fondo Táctico Internacional. Toesca describe esto como una operación arreglada.

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LA MESA: DIEGO PARDOW ROMPE EL SILENCIO

Diego Pardow rompe el silencio: “Gobierno debe explicar giro en bencinas tras shock por Irán”.

En su primera entrevista tras su polémica salida, el exministro de Energía de Boric cuestiona el cambio de criterio del nuevo Gobierno –que ahora aplica el Mepco–, habla del lobby que impide una reforma al sistema eléctrico y afirma que las baterías ya transformaron el negocio solar en el norte.

Pardow volvió al debate público con una advertencia directa al Gobierno: la decisión de traspasar inicialmente todo el shock internacional de los combustibles al consumidor –en medio de la escalada petrolera por la guerra en Irán– y luego volver a utilizar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) necesita una explicación política y técnica más clara.

“Hay un cambio entre la decisión de no ocupar el mecanismo de estabilización a fines de marzo y después sí utilizarlo en abril y ahora. Es completamente legítimo, pero falta una explicación clara de por qué”.

En conversación con La Mesa de El Mostrador, Pardow sostuvo que Chile enfrenta una vulnerabilidad estructural que muchas veces se olvida: pese al avance renovable, el país sigue importando cerca del 95% de los hidrocarburos que consume. Eso lo deja expuesto cada vez que una crisis geopolítica golpea el petróleo, el diésel, la gasolina o el gas.

El marco eléctrico necesita cirugía, pero no maximalismo. El ahora académico de la U. de Chile apunta al lobby de los diferentes actores que coinciden en el diagnóstico, pero no están dispuestos a transar a la hora de negociar la letra chica de una reforma.

“Nuestro sistema hace mucho rato que necesita una actualización. Pero tratar de cambiar todo de una sola vez es más difícil que avanzar con reformas híbridas, más minimalistas, que permitan coexistencia entre modelos”.

Transmisión: que los generadores paguen parte de la cuenta

“En transmisión, hay que avanzar hacia derechos financieros de transmisión: un cambio conceptual sobre quién paga la transmisión, donde los generadores también empiecen a hacerse cargo de financiar esos activos”.

Las baterías cambiaron el mercado solar en el norte. Según Pardow, las baterías han ayudado a bajar los precios máximos en subestaciones del norte y a que la energía solar deje de transarse a cero en algunas horas.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en el video de portada.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Luis Cordero, el lobbista. El que fuera ministro de Justicia y de Seguridad del Gobierno de Gabriel Boric se presentó como gestor de intereses en la Plataforma Ley del Lobby, en representación del polémico expresidente de la U, Michael Clark, en su pelea con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La reunión fue el 30 de abril pasado con Andrés Montes, fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF. Fue de carácter reservada y por Zoom. Lo acompañó la abogada de FerradaNehme, Fernanda Skewes. El formulario dice que la reunión es en relación al oficio reservado 400 de la Unidad de Investigación.

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– El informe en derecho de rector Peña que la Justicia ignoró. Esta semana la Corte de Apelaciones falló y dejó firme la deuda de más de US$ 21 millones de la filial local de la española OHLA con la empresa chilena Syncore.

El origen de la disputa. La controversia entre Syncore y OHLI Chile surge a partir de incumplimientos contractuales que derivaron en una demanda presentada en 2022. El caso está asociado a un contrato firmado en 2019 entre OHLI y Minera Mantos Blancos en Antofagasta, por cerca de US$ 160 millones, donde Syncore participó como subcontratista principal.

OHLA –la matriz en España– reconoció la deuda con Syncore como pasivo propio en sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2025 y provisionó el monto. El equipo legal de la constructora chilena alega que la española pretende liquidar su filial chilena para evitar el pago.

Este no es el primer informe en derecho en casos mediáticos del rector. Escribió uno en defensa de Michael Clark en una de las aristas del caso Sartor y también en el caso de la salmonera Australis.

El grupo OHLA mantiene contratos activos con el Estado chileno por más de US$ 500 millones. Estos son lucrativos negocios a través de otras filiales, incluyendo contratos con metro, hospitales y autopistas.

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– Y a propósito del caso Australis, el equipo legal de la salmonera que lidera Alberto Eguiguren y que tiene querellados a Isidoro Quiroga, su familia y varios exejecutivos, sumó otro peso pesado al grupo: el abogado penalista Hugo Rivera. Apoyará a Gabriel Zaliasnik y a Jorge Bofill.

El fallo de la Corte de Apelaciones sobre si acoge el recurso de nulidad debería salir en cualquier momento. Cercanos a los abogados de Australis explican que la llegada de Rivera es para prepararse “con todo para el escenario de acusación y juicio oral. Ello debiera venir en unos 60 días (plazo extra que pidió la fiscalía hace unos días)”.

– La arista política del Chile Day 2026 en Nueva York y otra perlitas. Este año, en el tradicional panel de política, los protagonistas son el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya, y la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic. Moderador: el hombre de la Cadem, Roberto Izikson.

En el panel de pensiones estará el presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro. ¿Lo conocían? Yo, poco. Es el presidente del poderoso gremio menos mediático de los últimos tiempos. Compartirá escenario con uno de los capos de inversiones de BlackRock y el gerente de inversiones de AFP Cuprum.

No veo por dónde habrá posturas discrepantes. No sé para qué se molestaron en armar panel. Y la moderadora: la socia de Econsult Macarena Pérez, hija del actual canciller.

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– LATAM sigue volando alto y gana más de US$ 500 millones en el primer trimestre, pero el petróleo le podría cambiar el resto del año. La aerolínea cerró el primer trimestre de 2026 con una utilidad neta de US$ 576 millones y utilidades operacionales (EBITDA ajustado) de US$ 1.315 millones. La compañía transportó 22,9 millones de pasajeros, 9,1% más que un año antes, y aumentó su capacidad en 10,4%. El mercado la premió este miércoles y sus acciones se dispararon 10% y lideraron el IPSA.

La guerra en Irán ya se siente en los números. Los resultados muestran a una aerolínea todavía muy rentable, pero el mensaje de fondo es otro: el alza del combustible ya empezó a pegar y obligó a LATAM a recalibrar sus proyecciones para todo 2026. En el primer trimestre, el mayor costo de combustible tuvo un impacto de cerca de US$ 40 millones. Pero lo más relevante está por venir: LATAM proyecta gastos adicionales superiores a US$ 700 millones solo en el segundo trimestre, asumiendo un precio del jet fuel de US$ 170 por barril.

El cambio de escenario: por la volatilidad del mercado y la incertidumbre global, la compañía reemplazó su guidance 2026. Ahora asume costos de combustible de US$ 170 por barril para el segundo y tercer trimestres, y de US$ 150 por barril para el cuarto trimestre.

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– Los inversores también celebraron los resultados de Falabella. Sus acciones subieron 7% y fueron las segundas que más lo hicieron en la bolsa después de Latam. El holding cerró el primer trimestre de 2026 con una utilidad de US$ 253 millones –un alza de 22% anual–, en una señal de que el grupo sigue consolidando su recuperación operacional. Los ingresos llegaron a US$ 3.601 millones (+7%) y el EBITDA alcanzó US$ 584 millones (+15%).

Los resultados muestran a Falabella consolidando la recuperación operacional después de los años más complejos para el retail regional. La compañía no solo vendió más: también mejoró márgenes y fortaleció sus métricas financieras.

El negocio financiero volvió a ser clave. Banco Falabella alcanzó una cartera de US$ 8.300 millones, con un crecimiento de 18% anual, más de 8,5 millones de clientes activos y un alza de 17% en compras con medios de pago propios.

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– Ahora sabemos a dónde se va Renato Peñafiel. Te lo contamos acá hace unos meses y ahora se confirmó: el fundador del Security seguirá su carrera como socio de los Lería Luksic en el banco español A&G.

Hace meses que en el mercado corrían fuertes rumores de que, una vez cerrada la fusión/venta al BICE, Peñafiel y varios de los históricos del Grupo Security armarían su propio boliche. Las copuchas en Sanhattan eran que el banquero tenía en mente armar una boutique financiera con otros ex-Security. Algo parecido a un family office.

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DOS HERMANOS CON AMBICIONES DE PLATA, POLÍTICA Y PODER

La singular vida de los hermanos Daniel y Alí Manouchehri y sus aspiraciones políticas. La historia la escribió Ximena Pérez en El Mostrador esta semana y cuenta la historia de sus ambiciones, alianzas con empresarios y su foco en comunicar como una herramienta de poder.

Por el exilio del abuelo, nacieron en Viena. Por el tío diputado, se instalaron en Coquimbo. Se criaron sin padre, pero en choclón. Fueron futbolistas, aunque con carreras separadas. Públicamente, diputado y alcalde parecen distintos, pero trabajan en conjunto para potenciar la marca Manouchehri.

Para leer el reportaje completo en El Mostrador, haz clic en este enlace.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.