Daniela Catrileo recibe premio alemán Anna Seghers

La escritora Daniela Catrileo recibió el premio alemán Anna Seghers, informaron medios germanos.

Catrileo obtuvo el galardón junto a la alemana Sonja M. Schultz. El premio se concede a jóvenes autoras y autores del ámbito germanoparlante y de América Latina.

El galardón, dotado con 12.500 euros (14.600 dólares) para cada una, será entregado el 6 de junio en la Academia de las Artes de Berlín, según comunicó la Fundación Anna Seghers.

El premio se concede en el espíritu de la escritora alemana Anna Seghers (1900-1973) a autores que tienden un puente entre ambos mundos literarios y abogan con sus obras por un mundo más justo. Seghers se exilió del nazismo en México, donde residió hasta 1947, cuando se volvió a radicar en Berlín, en territorio de la entonces República Democrática Alemana (RDA).

Autora y profesora de filosofía, Catrileo nació en Chile en 1987. Creció en un entorno bilingüe: español y mapundungun, la lengua del pueblo indígena mapuche. Sus relatos, novelas y ensayos se centran en formas de violencia motivadas por el racismo y el sexismo.

Una miembro del jurado destacó que Catrileo recurre a todos los medios y géneros de la literatura, así como a las formas e expresión oral de la cultura mapuche, y además a la música, las artes plásticas y la performance.

Anteriormente el premio reconoció autores chilenos como Omar Saavedra Santis (1986), Ramon Diaz Eterovic (1987), Rafael Gumucio (2002), Pedro Lemebel (2006), Alejandra Costamagna (2008), Lina Meruane (2011), Alia Trabucco Zerán (2022) y Enrique Winter (2025).