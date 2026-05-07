Comisión de Hacienda aprueba idea de legislar Ley Miscelánea: PDG se abstiene y DC vota en contra

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dio luz verde en general a la Ley Miscelánea —o Plan de Reconstrucción y Desarrollo, como la bautizó el Gobierno—, en una votación marcada por divisiones políticas, reclamos de la oposición y el reciente distanciamiento del Partido de la Gente (PDG).

La idea de legislar fue aprobada por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención, con el siguiente resultado: apoyaron los diputados Agustín Romero, José Carlos Meza y Felipe Ross (Republicanos); Jaime Coloma y Flor Weisse (UDI); Diego Schalper y Eduardo Durán (RN); y Pier Karlezi (Partido Nacional Libertario). En contra votaron Boris Barrera (PC), Carlos Bianchi (ind.), Priscilla Castillo (DC) y Jorge Brito (FA). La abstención fue de la diputada del PDG Zandra Parisi.

El proyecto abre ahora un plazo hasta el lunes para ingresar indicaciones, mientras que la votación en particular comenzará el martes 12. Además, parte de la iniciativa será revisada en las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente.

La abstención del PDG ocurre en medio del quiebre anunciado ayer por la bancada, que acusó al Ejecutivo de no cumplir compromisos clave. Sin embargo, este jueves su líder, Franco Parisi, sostuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras la cual se mostró disponible a recomponer el entendimiento, dejando abierta la puerta a reactivar el apoyo legislativo.

El diputado Andrés Celis (RN) abordó el tema y llamó a mantener el diálogo con el PDG. “Yo confío en que se va a poder retomar el acuerdo con el Partido de la Gente. Este es un quiebre que veo como algo temporal y creo que todavía hay espacio para avanzar incorporando algunas de las propuestas que ellos han planteado, como el tema de los pañales y los medicamentos”, dijo.

Desde la oposición, llamaron a la unidad. “Nos duele mucho lo que está pasando. El país está sufriendo un aumento del costo de la vida por el manejo económico del ministro Quiroz, y ni una palabra en el proyecto de ley ni una respuesta a las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo“, comentó el diputado Brito tras la votación. Y agregó: “Por eso instamos a construir la unidad que no se logró al inicio de este período en la Cámara, para que, cuando esto pase a la Sala en dos semanas, podamos no solo sepultarlo, sino que además asumir el liderazgo que el país necesita desde el Congreso Nacional para contener las pretensiones de este mal gobierno, pues, de lo contrario, hay algo que es seguro, y es que el gobierno, el presidente Kast, entregará el fisco en una situación financiera peor que como lo recibió, mucho peor”.

La sesión también estuvo cruzada por fuertes tensiones reglamentarias. El presidente de la comisión, Agustín Romero (REP), inició la votación en medio de reclamos de la oposición, que acusó falta de tiempo para debatir y restricciones al uso de la palabra. El diputado Boris Barrera (PC) cuestionó la premura del proceso y lo calificó de “inconsecuente e irresponsable”, mientras Carlos Bianchi (Ind.) reclamó que no se respetó el acuerdo de horarios para intervenir.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) estuvo presente en la comisión para elevar el tono. Acusó que el debate se estaba cerrando de forma anticipada, afirmando que el proyecto “lleva a un descalabro financiero” y criticando la conducción de la instancia. En la misma línea, la diputada Gael Yeomans (FA) acusó en redes sociales que se “cerró el debate sin dar la palabra a la oposición”.

Desde la presidencia de la comisión, Romero respondió que los parlamentarios contaban con tiempo reglamentario para argumentar y dio paso a la votación. En medio de los reclamos, el proceso continuó con intervenciones breves antes de cada sufragio.

🔴URGENTE: Por 8 votos a favor y 4 en contra se aprueba el proyecto de reconstrucción nacional del presidente Kast en la Comisión de Hacienda Daniel Manouchehri haciendo show hasta último minuto para entorpecer el avance del proyecto pic.twitter.com/J3bZFxTxX1 — Make Chile Fome Again 🇨🇱 (@Gorderizador) May 7, 2026

Con la aprobación en general, el oficialismo logró avanzar en el primer hito legislativo del proyecto, aunque el escenario político sigue abierto: el PDG mantiene su abstención, la oposición endurece su postura y la tramitación en particular promete nuevos cruces en los próximos días.

Quiroz: “Es absolutamente coherente que la diputada Parisi (PDG) se haya abstenido”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a leer en clave positiva la abstención de la diputada Zandra Parisi (PDG) en la votación de la Ley Miscelánea y aseguró que el gesto refleja que las conversaciones con el Partido de la Gente siguen abiertas pese al reciente quiebre del acuerdo. Tras la aprobación en general del proyecto en la Comisión de Hacienda, el secretario de Estado afirmó que tuvo una “excelente reunión” con Franco Parisi y sostuvo que la abstención fue “absolutamente coherente y natural”, porque “es una señal de que estamos conversando y que vamos a terminar en muy buenos términos”. Quiroz insistió además en que el conflicto entre el Ejecutivo y el PDG “más bien fue un malentendido”, remarcando que ambas partes siguen “en los mismos términos que siempre”.