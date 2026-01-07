Por qué el mundo se está quedando sin olíbano, la resina aromática que se usa para hacer incienso

El incienso de olíbano se asocia con la ofrenda bíblica sagrada al niño Jesús de los Reyes Magos, junto con el oro y la mirra. También se ha utilizado durante milenios en la medicina india y china, y es uno de los productos más antiguos comercializados a nivel mundial.

Hoy en día, se ha convertido en un elemento básico de la industria del bienestar y se u para producir una aromática nube de humo que se utiliza para la meditación y la curación medicinal, así como para los rituales que han perdurado durante siglos de culto católico.

Para Salad Muse, sin embargo, tiene asociaciones mucho más terrenales. Él y muchos otros recolectores de Somalilandia y países vecinos dependen del olíbano para sus ingresos.

Tala excesiva

El Cuerno de África es una de las principales zonas de producción de olíbano a nivel mundial, incluyendo Somalilandia, Somalia, Etiopía y Sudán. Sin embargo, hoy en día, las tensiones locales, los escasos pagos a los agricultores, la incertidumbre regulatoria y la creciente demanda mundial presionan a algunos recolectores de estos países para que talen los árboles a niveles insostenibles.

A un mundo de distancia de esta historia festiva, este codiciado producto proviene de varias subespecies de Boswellia, un resistente árbol del desierto con corteza papirácea y hojas escasas, que a menudo se encuentra aferrado a los despeñaderos de las tierras altas secas de Somalilandia.

Los recolectores extraen resina de la corteza de los árboles silvestres de Boswellia, a menudo trabajando largas jornadas a cambio de una remuneración basada en la producción de resina, con un sistema de precios volátiles y cadenas de suministro informales. Además, pueden quedar expuestos a intermediarios que se aprovechan del conflicto en la zona y de la falta de supervisión gubernamental, según los expertos.

Al igual que el agua de abedul y el jarabe de arce, el olíbano se cosecha mediante un proceso conocido como sangría, en el que se realizan incisiones en la corteza del árbol para que la resina se filtre. La savia se endurece formando “lágrimas” durante varias semanas, que los recolectores luego raspan del árbol.

La extracción tradicional de resina se realiza con moderación, con incisiones cuidadosas. Sin embargo, hoy en día, los árboles de Boswellia suelen ser sometidos a una extracción mucho mayor de la que pueden soportar, lo que les causa daños a largo plazo. Según un informe de 2022, un árbol puede tardar 10 años o más en recuperarse de los daños causados por una tala excesiva.

Otros factores que afectan a los árboles

Muchos otros factores también afectan a los árboles. El cambio climático ya está afectando a algunas zonas. Las plagas del escarabajo perforador de la madera también han sido devastadoras.

Las poblaciones de B. papyrifera, la principal fuente de olíbano que se encuentra en Etiopía y Sudán, están colapsando en toda su área de distribución geográfica, según un estudio publicado en la revista Nature en 2019. Más del 75 % de las poblaciones estudiadas carecen de árboles jóvenes, según el estudio, y la regeneración natural ha estado ausente durante décadas debido a una combinación de pastoreo de ganado, quemas frecuentes y extracción imprudente.

El estudio señaló que otras especies de Boswellia se enfrentan a amenazas similares (el comercio de incienso sigue dependiendo abrumadoramente de árboles silvestres en lugar de cultivos). Dentro de 20 años, según el estudio, la producción de olíbano se reducirá a la mitad.

Sin embargo, los investigadores han señalado la dificultad de evaluar la situación de los árboles en Somalilandia debido a las tensiones locales.