Por qué dejar las inyecciones para adelgazar hace recuperar peso cuatro veces más rápido

“Las personas que compran estos medicamentos deben ser conscientes del riesgo de recuperar peso rápidamente al finalizar el tratamiento”, advierte la investigadora Susan Jebb, doctora de la Universidad de Oxford en Reino Unido y una de las autoras del estudio.

Los investigadores analizaron 37 estudios que abarcaban más de 9.000 pacientes para poder comparar las populares inyecciones para bajar de peso con las dietas convencionales u otras pastillas.

La propia Jebb subrayó que la mayoría de los hallazgos provienen de ensayos clínicos controlados y que serían útiles más estudios sobre los efectos a largo plazo de las nuevas inyecciones para la obesidad.

Además, los estudios sobre el tema son relativamente pocos y el período máximo de seguimiento fue de un año después de suspender la medicación, por lo que las cifras son una estimación.

¿Una solución a corto plazo?

Para muchas personas, las inyecciones para bajar de peso han conseguido lo que las dietas jamás lograron.

Sin embargo, entidades como el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) recomiendan estas inyecciones para personas con sobrepeso y riesgos para la salud relacionados con la obesidad, no para quienes simplemente desean adelgazar un poco.

Además, los médicos deben recetar cambios en el estilo de vida que incluyan una alimentación saludable y suficiente ejercicio para ayudar a las personas a mantener un peso saludable.

Muchos afirman que el tratamiento debería considerarse de por vida, dado el riesgo de recaída.

Las personas que han intentado dejar las inyecciones lo describen como “un interruptor que se activa y de repente sientes un hambre insaciable”.

Una mujer dijo: “Fue como si algo se activara en mi mente y me dijera: ‘Come de todo, adelante, te lo mereces porque no has comido nada en mucho tiempo'”.

Adam Collins, doctor experto en nutrición de la Universidad de Surrey en Reino Unido, explica que la forma en que actúan las inyecciones en el cerebro y el cuerpo podría explicar por qué el aumento de peso se intensifica una vez que se dejan de tomar.

Estas inyecciones imitan una hormona natural llamada GLP-1, que regula el hambre.

“Proporcionar artificialmente niveles de GLP-1 varias veces superiores a los normales durante un largo período puede hacer que el cuerpo produzca menos GLP-1 natural y también puede disminuir la sensibilidad a sus efectos”, explica.

“No hay problema mientras se toman los medicamentos —agrega—, pero tan pronto como se interrumpe este suministro artificial de GLP-1, el apetito deja de estar controlado y es mucho más probable comer en exceso”.

“Dejarlo de golpe es un verdadero desafío”, afirma Collins.