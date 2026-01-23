Jornada científica buscó fortalecer la preparación en Chile frente a futuras pandemias

Con el objetivo de fortalecer la investigación científica y la preparación del país frente a futuras crisis sanitarias, la Universidad Andrés Bello (UNAB) realizó la 1ª Jornada Científica Nacional del Centro de Investigación de Resiliencia a Pandemias (CRP), instancia desarrollada que reunió a investigadores de diversas casas de estudio.

El encuentro estuvo orientado a identificar oportunidades estratégicas de colaboración científica, promover el intercambio de experiencias y generar redes interinstitucionales que permitan responder de manera más efectiva y coordinada ante escenarios pandémicos futuros. La jornada abordó desafíos desde una mirada interdisciplinaria, integrando enfoques de biología molecular, salud pública, microbiología, genómica, vigilancia epidemiológica y el paradigma One Health.

La actividad se estructuró en dos bloques temáticos centrados, por una parte, en microorganismos infecciosos, investigación traslacional y enfoque One Health; y por otra, en genómica microbiana, vigilancia y políticas de salud pública. El encuentro cerró con un espacio de diálogo orientado a proyectar nuevas líneas de trabajo colaborativo.

El director del Centro de Investigación de Resiliencia a Pandemias de la UNAB, Claudio Cabello, destacó el rol que cumple la universidad en la articulación de capacidades científicas a nivel nacional. “Esta jornada refleja el espíritu del CRP-UNAB: generar conocimiento colaborativo, fortalecer redes interinstitucionales y aportar evidencia científica que permita al país prepararse mejor frente a eventuales pandemias, con una mirada interdisciplinaria y de largo plazo”, señaló.

Por su parte, el académico Claudio Azat, director del Instituto One Health de UNAB, relevó la necesidad de integrar el componente ambiental en el análisis de las crisis sanitarias. “Las amenazas sanitarias no pueden abordarse de manera aislada. El contexto ambiental y los cambios en los ecosistemas son factores clave que deben incorporarse en la investigación científica si queremos anticiparnos a futuras pandemias”, sostuvo.

Investigadores invitados

Un aspecto relevante de la jornada fue la participación de investigadores invitados de otras casas de estudio. Entre ellos, el académico de la Universidad de Chile, Fernando Valiente, quien valoró la diversidad disciplinaria y el trabajo colaborativo impulsado por el CRP-UNAB. “Este panel representa miradas complementarias desde distintas disciplinas y universidades. La resiliencia frente a las pandemias exige colaboración entre el mundo público y privado, y una mirada científica amplia y coordinada”, indicó.

Por su parte, la investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Susan Bueno, destacó el aporte de la ciencia biomédica en la preparación frente a enfermedades infecciosas. “Las pandemias no son eventos aislados. El COVID no fue la primera ni será la última, pero hoy contamos con más herramientas para responder con mayor rapidez, desde el desarrollo de vacunas hasta medidas preventivas basadas en evidencia científica”, afirmó.

En tanto, la académica Cecilia Vial, de la Universidad del Desarrollo, subrayó la importancia de adoptar una mirada global ante futuras pandemias, considerando su origen mayoritariamente zoonótico. “Muchas pandemias se originan en la interacción entre humanos y animales, por lo que es clave avanzar hacia un enfoque integral que considere la salud humana, animal y ambiental”, señaló.