Investigan por primera vez una bacteria presente en mujeres embarazadas de Arica y Parinacota

El estreptococo del grupo B (SGB) es el principal microorganismo asociado a complicaciones perinatales graves, ya que si está presente al momento de un parto, puede transmitirse al recién nacido y provocar complicaciones serias como infecciones en la sangre o neumonía. Se trata de una bacteria que muchas mujeres portan de manera natural y sin síntomas, sin embargo, esta nunca había sido estudiado en la frontera norte de Chile.

“Es el primer estudio en nuestra región que analiza cómo se comporta esta bacteria específicamente en las pacientes de Arica”, afirmó el médico del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Regional e investigador principal del artículo. Pedro Gutiérrez, quien también es docente de la Universidad de Tarapacá (UTA).

El especialista destacó que la investigación no habría sido posible sin el compromiso y la rigurosidad de los estudiantes e internos de medicina de la UTA: “ver a los futuros médicos de nuestra región involucrados en el análisis de datos del Hospital Dr. Juan Noé demuestra que estamos formando profesionales con sentido crítico, preocupados por la realidad de su entorno y capaces de elevar el estándar de la ginecología y la pediatría en nuestra zona”.

Se trató de Isaac Riquelme, Benjamín Rosseau y Matías Villarroel, egresados y titulados en diciembre, cuyo interés por la iniciativa comenzó en clases con el profesor Gutiérrez, llegando a participar del estudio durante su internado de ginecología y obstetricia. “Durante las clases nos empezó a comentar sobre esta temática y la idea de la investigación que él tenía, una vez en el internado se concretó”, recordó Villarroel.

Riquelme vio la oportunidad “como una necesidad real de aportar datos objetivos y concretos de la realidad local”. A su vez, Villarroel indicó que “en Arica, para ser una población intercultural, no teníamos mucha información y eventualmente los datos no podrían haberse relacionado tanto con los que nos compartían de la zona centro”.

El estudio se realizó a partir de los registros de pacientes embarazadas del laboratorio del Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé, correspondientes al período 2018-2022, donde se obtuvieron 10.889 muestras, de las cuales 1.483 resultaron positivas para SGB. “Por eso, a las embarazadas se les hace un examen entre las semanas 35 y 37 para detectarla y actuar a tiempo”, dijo Gutiérrez.

Aproximadamente, 1 de cada 7 embarazadas es portadora de esta bacteria en Arica y la penicilina sigue siendo el tratamiento más efectivo en casi la totalidad de los casos. Si bien esto se encuentra dentro del rango esperado a nivel nacional, el dato preocupante es que los antibióticos que se usan como “plan B”, para mujeres alérgicas a la penicilina, están perdiendo fuerza en la región.

“Detectamos una alta resistencia a medicamentos como la clindamicina (15,8%) y la eritromicina (17,1%). Esto advierte a los médicos que, en casos de alergia, no se puede recetar cualquier cosa por cumplir, sino que es obligatorio hacer pruebas de laboratorio para ver qué remedio sí funcionará”, explicó el médico.

Gutiérrez indicó que “conocer nuestra propia realidad permite que los médicos del Hospital de Arica no tengan que adivinar con datos de otros países, sino que puedan tomar decisiones basadas en lo que realmente está pasando con las mamás de nuestra zona”. En ese sentido, valoró el poder contar con plataformas como la revista Journal of Health and Medical Sciences (JOHAMSC), impulsada por la propia universidad estatal de la región: “Es un activo invaluable para la comunidad científica del norte de Chile”.

“Muchas veces, las problemáticas de salud en zonas extremas o fronterizas quedan invisibilizadas en publicaciones internacionales de carácter global. Tener un espacio que valide con rigor científico estudios que abordan nuestra realidad epidemiológica local permite que el conocimiento generado en Arica no se pierda, sino que se transforme en políticas públicas y mejoras clínicas concretas para nuestros pacientes”, agregó.

Por su parte, Isaac Riquelme agradeció el tener estos espacios “gratuitos, de fácil acceso, cercanos y propios de la facultad para poder aportar, al menos desde nuestra área, con evidencia científica de calidad que sea de ayuda para futuras tomas de decisiones para los distintos estamentos de la salud, incluso sirviendo como base para políticas públicas que se quieran desarrollar en algún minuto respecto a estos temas que son tan relevantes en nuestra región, además del interés genuino y constante de los docentes y doctores que siempre están dispuestos a trabajar con estudiantes e internos de nuestra carrera”.