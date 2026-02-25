El hombre que sufrió leishmaniasis y hoy combate uno de los parásitos más mortales del planeta

Si bien este régimen más corto representa un avance (la terapia combinada suele ser más rentable y presenta un menor riesgo de que el parásito desarrolle resistencia), aún incluye SSG, lo que significa que persisten los efectos secundarios potencialmente mortales en el corazón, el hígado y el páncreas.

Los niños generalmente son excluidos de los ensayos clínicos de tratamientos para enfermedades desatendidas, como la leishmaniasis visceral. Un estudio de 2019 reveló que, de 360 ensayos clínicos para enfermedades desatendidas, solo el 17% incluyó a personas menores de 18 años.

Sin embargo, en 2018, DNDi lanzó un ensayo clínico abierto de un nuevo tratamiento: miltefosina (MF) con paromomicina (PM). Durante el ensayo, de aproximadamente dos años de duración, 408 pacientes de siete centros en Kenia, Uganda, Sudán y Etiopía recibieron SSG y PM, o MF y PM. Se incluyó a muchos niños en el ensayo; la edad media de los participantes fue de 11 años.

Después de seis meses, se observó una alta eficacia de ambas combinaciones de tratamientos, superior al 91%. Sin embargo, la opción de MF y PM se consideró más beneficiosa para el paciente, ya que requería una inyección menos al día, un tratamiento tres días más corto y presentaba menos riesgos asociados a la SSG, como daño cardíaco.

Pero incluso con tratamientos mejorados, la cruda realidad es que las reinfecciones pueden ser inevitables, según Malongo. “Depende de dónde regresen los pacientes y de si hay mejoras en su estilo de vida. Si regresan a la misma situación [de vida], nada va a cambiar”.

Eliminar la enfermedad “es posible”

Sagaki todavía ve pacientes que llegan demasiado tarde o con marcas de prácticas curativas tradicionales. Pero también es consciente de que algunos antiguos pacientes de Kala-azar han reconocido síntomas en personas de la misma comunidad y posteriormente los han derivado al Hospital Amudat.

Hubo brotes graves de leishmaniasis visceral en Kenia en 2020 y 2022, y se estima que casi cuatro millones de kenianos corren el riesgo de contraer la enfermedad durante repuntes como estos.

Sagaki afirma, sin embargo, que la eliminación de la leishmaniasis visceral es alcanzable si se realizan las intervenciones adecuadas.

“Miren el caso de Bangladesh. Identifican los casos con gran rapidez y el acceso [al tratamiento] es fácil. Los lugareños saben mucho más sobre la leishmaniasis visceral que los ugandeses y kenianos”, concluye.

Entre las personas que conocí en mi viaje con Ochieng se encuentra Chemket Selina, ahora madre de cuatro hijos. De niña, tuvo malaria y fiebre tifoidea, pero cuando sufrió fatiga y fiebre alta durante más de un mes, nadie supo qué le pasaba hasta que llegó Ochieng y la diagnosticó.

La llevó en la parte trasera de su motocicleta al Hospital Amudat, a unos 20km de distancia.

Ahora, se preocupa por la salud de sus propios hijos. Tiene veintitantos años, pero no está segura de su edad exacta. En esta parte del mundo, la gente suele medir el paso del tiempo por las lluvias, en lugar de por los años del calendario. Sea como sea, aparenta más edad de la que realmente tiene. En la cultura pokot, las mujeres soportan todas las cargas esenciales de la vida, desde dar a luz y buscar agua hasta construir casas y cocinar.

Ochieng descubre que, afortunadamente, sus cuatro hijos pequeños parecen estar libres de la enfermedad. Pero el riesgo de leishmaniasis visceral y la mala salud, agravada por la pobreza, son constantes.

La familia de Selina come solo una vez al día, por la mañana: té, ugali (harina de maíz hervida) y hojas de sokoria, que ella arranca de un árbol. Selina las hierve, las tritura y luego las fríe. “Lo que encontramos es lo que comemos”, dice, con su hijo pequeño aferrado a su pecho.