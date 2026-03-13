Día Mundial del Sueño: por qué Chile duerme mal y cómo mejorar la calidad del descanso

Cada 13 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño, una fecha que busca visibilizar la importancia de un descanso adecuado y promover hábitos que contribuyan a mejorar la calidad de vida. La evidencia científica ha demostrado que dormir bien no solo optimiza el rendimiento diario, sino que también fortalece el sistema inmunológico, regula el estado de ánimo y ayuda a prevenir enfermedades crónicas.

El sondeo “Calidad del sueño en Chile y el Mundo”, realizado en 39 países durante enero de 2025, posicionó a Chile en el penúltimo lugar del ranking global y como el país con peor calidad de sueño dentro de la región. Un 18% de los chilenos afirma que nunca logra dormir bien, cifra superior al promedio global (13%). Además, el 47% reconoce quedarse despierto hasta tarde usando el teléfono o el computador, casi 20 puntos por encima del promedio mundial. Asimismo, el estudio advierte que las mujeres presentan mayores dificultades para descansar y también son quienes más prolongan el uso nocturno de pantallas.

Para José Ignacio Marmolejo, Kinesiólogo experto en medicina del sueño, la falta de sueño tiene consecuencias que muchas veces se subestiman. “El sueño es el principal proceso de recuperación del cuerpo. Durante la noche se regulan procesos hormonales, se reparan tejidos y se consolida la memoria. Cuando el descanso es insuficiente o fragmentado, todo el organismo lo resiente”, explica.

El especialista agrega que “no se trata solo de cantidad de horas, sino de calidad. Una persona puede dormir ocho horas, pero si no alcanza fases profundas de sueño, el descanso no será realmente reparador”.

Además, advierte que el uso excesivo de pantallas antes de dormir altera los ciclos naturales: “La exposición a luz azul en la noche interfiere con la producción de melatonina, lo que retrasa la conciliación y afecta la profundidad del descanso”.

Cómo mejorar la calidad del sueño: hábitos recomendados y tecnología que ayuda a dormir mejor

Los especialistas sugieren incorporar medidas simples pero sostenidas en el tiempo para mejorar la calidad de sueño:

1. Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse.

2. Evitar pantallas al menos una hora antes de dormir.

3. Reducir cafeína y comidas pesadas durante la noche.

4. Crear un ambiente oscuro, silencioso y con temperatura adecuada.

5. Incorporar actividad física regular, evitando ejercicios intensos antes de acostarse.

Tecnología como aliada del descanso

En este escenario, la tecnología también puede transformarse en una herramienta de apoyo. Dispositivos aplicados al bienestar y la salud, buscan complementar hábitos saludables mediante el monitoreo y la estimulación del descanso.

Zleep, por ejemplo, utiliza estimulación eléctrica transcraneal no invasiva (CES) para favorecer la conciliación del sueño y contribuir a un descanso más profundo. Es un dispositivo fácil de usar que genera microcorrientes para estimular el cerebro y ayudar a regular las ondas cerebrales asociadas al estrés. Por su parte, Omni Ring y Omni Band permiten realizar un seguimiento continuo de la calidad del sueño, entregando información detallada sobre las fases del sueño, el tiempo que toma conciliarlo y la cantidad de sueño profundo alcanzado durante la noche. Así, a través de la aplicación integrada el usuario puede identificar patrones y recibir recomendaciones personalizadas impulsadas por IA.

Más que reemplazar hábitos saludables, estas herramientas apuntan a proporcionar datos objetivos que permitan tomar decisiones informadas y avanzar hacia una mejor calidad del sueño.