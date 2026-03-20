Burnout parental: el desgaste en la crianza que tensiona la salud mental y la vida familiar

Cada vez más madres y padres enfrentan lo que especialistas identifican como burnout parental: un estado de agotamiento extremo y sostenido vinculado a la crianza, que no solo afecta la salud mental de los adultos, sino que también tensiona los vínculos dentro del hogar.

Lejos de ser un fenómeno aislado, se trata de una realidad ampliamente documentada a nivel global. Un estudio publicado en Clinical Psychological Science, basado en más de 17.000 padres y madres de 42 países, confirma que el burnout parental es transversal a culturas, regiones y niveles socioeconómicos. Instituciones como Vida y Salud también lo reconocen como un problema creciente, especialmente en un contexto marcado por ritmos de vida acelerados, incertidumbre económica y transformaciones sociales posteriores a la pandemia.

La evidencia muestra que este tipo de agotamiento surge cuando las exigencias de la crianza —muchas veces intensificadas por la presión social de ser “buenos padres” y por ideales de perfección difíciles de alcanzar— superan los recursos emocionales, personales y de apoyo disponibles.

Más allá del cansancio: síntomas que alertan

El burnout parental no equivale a un agotamiento pasajero. Se expresa en un desgaste profundo que no se revierte con descanso, irritabilidad constante, desconexión emocional con los hijos y una dificultad creciente para disfrutar la vida familiar, según detallan especialistas. A esto se suman trastornos del sueño, sentimientos persistentes de culpa por no cumplir con expectativas externas, aislamiento social y la sensación de funcionar en “modo automático”.

La presencia prolongada de estos síntomas no pone en duda el vínculo afectivo con los hijos, pero sí evidencia que la tarea de cuidar de manera continua también requiere apoyo y contención.

Sobrecarga invisible y efectos de la pandemia

El burnout parental no puede entenderse solo desde lo individual. También refleja dinámicas estructurales y culturales que atraviesan la vida cotidiana. Un estudio reciente publicado en Archives of Women’s Mental Health indica que las madres asumen más del 70 % de la carga mental del hogar: una labor invisible que implica planificar, anticipar y coordinar múltiples aspectos de la vida familiar.

Aunque en muchos hogares las tareas prácticas se reparten, la responsabilidad de “hacer que todo funcione” sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, lo que incrementa el estrés crónico, la insatisfacción y los conflictos de pareja. Este escenario se intensificó con la pandemia de COVID-19, cuando el teletrabajo, las clases virtuales y la disminución de redes de apoyo profundizaron la sensación de aislamiento y sobrecarga.

En este contexto, la presión por alcanzar un modelo de “crianza perfecta” se instala como uno de los principales factores de riesgo. Los expertos advierten que este ideal —particularmente exigente con las madres— alimenta la culpa y muchas veces silencia el malestar. A ello se suma la acumulación de responsabilidades, que se vuelve crítica cuando no existe una distribución equitativa de tareas o redes de apoyo efectivas.

El impacto se extiende tanto a adultos como a niños: disminuye la paciencia, se reducen los espacios de juego y afecto, se dificulta el acompañamiento escolar y se debilita la conexión emocional. Además, quienes experimentan burnout parental tienden a aislarse socialmente y a abandonar intereses personales, perpetuando un círculo de agotamiento que suele normalizarse como parte del rol.

Claves para prevenir y abordar el desgaste

Especialistas de Vida y Salud y el mencionado estudio científico coinciden en que enfrentar el burnout parental implica, en primer lugar, renunciar a la idea de perfección y abrir espacio a pedir ayuda sin culpa. La distribución más equitativa de las responsabilidades en el hogar es un paso fundamental, así como reconocer que la crianza no debe sostenerse en soledad.

También recomiendan incorporar momentos de autocuidado, por breves que sean, como una forma de recuperar energía. Actividades simples —como caminar, leer, practicar ejercicios de respiración o retomar hobbies— pueden funcionar como herramientas efectivas para mitigar el desgaste.

Asimismo, compartir experiencias con otros padres, amistades o profesionales permite visibilizar el malestar, ponerle nombre y comenzar a aliviarlo. Cuando la sensación de desborde persiste, la búsqueda de apoyo profesional se vuelve clave.

Las fuentes coinciden en un punto central: la salud mental de quienes crían es tan importante como la salud física. Cuidar a madres y padres no solo mejora su bienestar, sino que también protege el desarrollo emocional de niñas y niños.