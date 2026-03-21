Cómo el fin de la patente de Ozempic en India puede cambiar la lucha contra la obesidad

También existen inquietudes sobre el uso indebido a medida que bajan los precios.

Los médicos informan que a algunos pacientes se les prescriben dosis elevadas por parte de entrenadores de gimnasio, clínicas de estética o dietistas que carecen de la autoridad para hacerlo.

Las farmacias en línea a veces dispensan estos fármacos tras realizar consultas superficiales. Los esteticistas ya anuncian “paquetes” de adelgazamiento rápido para bodas o eventos sociales.

Estas prácticas podrían extenderse a medida que los medicamentos genéricos, más económicos, estén más ampliamente disponibles.

“Un mayor acceso a medicamentos baratos conlleva una mayor probabilidad de abuso”, afirma Bhaumik Kamdar, neumólogo radicado en Mumbai. “El acceso exige una mayor responsabilidad, así como una regulación más estricta. Me muestro cautelosamente optimista respecto a estos fármacos”.

Esta advertencia se hace eco de las inquietudes de Lakdawala en relación con los estándares de fabricación.

“Se trata de medicamentos muy beneficiosos”, señala. “No queremos que surjan efectos secundarios derivados de fármacos de mala calidad, lo cual acabaría desprestigiando a la propia molécula”.

El gobierno también está intentando moderar el entusiasmo desmedido.

En una circular emitida la semana pasada, el organismo regulador de medicamentos de India le advirtió a las compañías farmacéuticas sobre la publicidad directa a los consumidores de medicamentos para la pérdida de peso que requieran receta.

La publicidad que prometa resultados espectaculares o que reste importancia a la necesidad de seguir una dieta y hacer ejercicio podría considerarse engañosa, señalaron las autoridades, haciendo hincapié en que este tipo de medicamentos solo deben utilizarse bajo supervisión médica.

Por consiguiente, tanto para los reguladores como para los médicos, los próximos meses podrían poner a prueba la capacidad que tenga India para lograr un equilibrio entre la asequibilidad y la supervisión.

Baxi comenta que les pide a sus pacientes que mejoren su estilo de vida y su dieta antes de prescribirles medicamentos para la pérdida de peso.

Incluso en ese caso, explica, primero se les somete a una dieta con mayor contenido proteico con la ayuda de un dietista.

La evidencia actual sugiere que estos medicamentos podrían requerir una administración a largo plazo. Sin embargo, muchos pacientes acuden solicitando una “solución rápida tras ver vídeos en Instagram”, lo que ejerce presión sobre los médicos.

No obstante, los beneficios podrían ser considerables. Un medicamento que en el pasado costaba decenas de miles de rupias al mes podría volverse accesible para millones de personas y, tal vez con el tiempo, para pacientes mucho más allá de las fronteras de India.