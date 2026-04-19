Entrenamiento de fuerza: fundamental para la longevidad, la salud y un envejecimiento activo

Durante muchos años, el entrenamiento cardiovascular fue considerado el eje principal de la actividad física. Sin embargo, el entrenamiento de fuerza ha ganado un rol protagónico gracias a la creciente evidencia científica que lo posiciona como una herramienta clave para la salud, la longevidad y el bienestar integral.

Actualmente, especialistas coinciden en que trabajar la fuerza ya no responde únicamente a objetivos estéticos o deportivos, sino que se ha transformado en un hábito fundamental para prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida y mantener la funcionalidad a lo largo de los años.

Diversas investigaciones de alto impacto han respaldado esta tendencia. Un estudio publicado por el British Journal of Sports Medicine en el año 2022, por ejemplo, que analizó a cerca de 400 mil personas, concluyó que incorporar entrenamiento de fuerza al menos dos veces por semana puede reducir entre un 10% y un 20% el riesgo de mortalidad por todas las causas, especialmente cuando se combina con actividad aeróbica.

A esto se suman otros hallazgos que refuerzan su impacto positivo en la salud. La evidencia muestra que este tipo de entrenamiento contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejora la sensibilidad a la insulina —favoreciendo la prevención y control de la diabetes tipo 2— y fortalece la masa muscular, un factor cada vez más relevante en el envejecimiento saludable. Incluso, publicaciones recientes han destacado que la fuerza muscular puede ser un predictor de longevidad más relevante que indicadores tradicionales como el índice de masa corporal o el peso corporal.

“Hoy sabemos que el entrenamiento de fuerza no es un complemento, sino una base del bienestar físico y la salud a largo plazo. Fortalecer la musculatura no solo mejora el rendimiento, también protege al cuerpo frente al paso del tiempo, ayuda a prevenir enfermedades y permite enfrentar la vida diaria con mayor energía, autonomía y calidad de vida”, explica Daniela Donoso, gerente de Gestión Operacional de Sportlife.

Además de sus beneficios metabólicos y físicos, el entrenamiento de fuerza también ha demostrado tener un impacto positivo en la salud mental. Expertos en salud han asociado su práctica regular con una reducción de síntomas de ansiedad y depresión, así como con una mejora en la percepción de bienestar general.

Otro de sus aportes más relevantes está en la prevención de la sarcopenia, es decir, la pérdida progresiva de masa muscular asociada al envejecimiento. Este fenómeno puede afectar la movilidad, la independencia y la calidad de vida en la adultez mayor, por lo que fortalecer el cuerpo de forma progresiva y constante se vuelve una estrategia clave de prevención.

Desde Sportlife recalcan que incorporar ejercicios de fuerza no significa necesariamente levantar grandes cargas, sino trabajar de manera adecuada, guiada y adaptada a la condición física y objetivos de cada persona. Lo importante es mantener la constancia y entender que desarrollar fuerza es también construir salud.

En ese contexto, el llamado de los especialistas es claro: no dejar de entrenar y, sobre todo, avanzar hacia una mejor versión física y funcional. Porque hoy, más que una tendencia, el entrenamiento de fuerza se consolida como una necesidad.

Más que ejercicio: una inversión en salud a largo plazo

Incorporar el entrenamiento de fuerza de forma regular no solo mejora la condición física, sino que también permite prevenir enfermedades, mantener la autonomía y enfrentar el envejecimiento con mayor calidad de vida.