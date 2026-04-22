Síndrome de Intestino Irritable en Chile: síntomas y cómo aliviar el colon irritable

El Síndrome de Intestino Irritable (SII), comúnmente conocido como colon irritable, se ha consolidado como una de las afecciones digestivas más frecuentes a nivel global. Mientras en el mundo afecta a entre el 10% y 15% de la población adulta, en Chile las cifras son alarmantes: cerca del 28% de la población padece esta condición crónica, con una incidencia significativamente mayor en mujeres (25% frente al 20% en hombres), especialmente entre los 30 y 40 años.

Según explica Daniela De La Fuente, médico y senior manager medical affairs de Laboratorio Chile, el SII no tiene una causa única, pero su detección temprana es clave para evitar un impacto negativo en la calidad de vida. El síntoma más característico es el dolor en la parte baja del abdomen, el cual suele presentarse con una frecuencia de “al menos” una vez a la semana durante los últimos tres meses.

Además del dolor, las señales de alerta incluyen inflamación abdominal y exceso de gases; períodos de estreñimiento, diarrea o la alternancia entre ambos; cólicos abdominales intensos y una sensibilidad exacerbada ante cuadros de estrés, ansiedad o el consumo de ciertos alimentos.

El rol de los probióticos en el tratamiento

Aunque el abordaje de esta afección requiere cambios en el estilo de vida, la evidencia científica ha identificado a los probióticos como una solución altamente eficaz para mitigar los síntomas. Al respecto, la Dra. Daniela de la Fuente explica:”Hoy existen probióticos con cepas específicas eficaces para el alivio de las molestias como hinchazón y dolor abdominal, constipación o diarrea. Estas soluciones ayudan a mejorar los síntomas y a equilibrar la microbiota intestinal“.

A diferencia de otros tratamientos, los probióticos actúan directamente sobre la raíz del malestar: fortalecen la barrera intestinal, sellando las paredes del intestino e impidiendo que sustancias irritantes activen el sistema inmune. Asimismo, reducen el dolor al disminuir la hipersensibilidad visceral y regulan el tránsito al equilibrar la microbiota, reduciendo la fermentación excesiva de alimentos y controlando tanto la hinchazón como la irregularidad intestinal.

Guía rápida para el bienestar digestivo La especialista recomienda que las personas que han detectado estos síntomas complementen el uso de probióticos con hábitos saludables, tales como:

● Alimentación consciente: Comer despacio, masticar bien y evitar comidas abundantes.

● Identificar disparadores: Disminuir el consumo de lácteos, alimentos ricos en fructosa (manzanas, miel), legumbres flatulentas y cafeína.

● Hidratación: Aumentar el consumo de agua, idealmente entre 1,5 a 2 litros al día.

● Gestión del estrés: Dado que el sistema nervioso influye directamente en el movimiento intestinal, mantener el estrés bajo control es un factor fundamental para la mejoría.

Claves para convivir mejor con el colon irritable

Si bien el Síndrome de Intestino Irritable es una condición crónica, su manejo no depende únicamente de tratamientos médicos, sino también de cambios sostenidos en el estilo de vida. Incorporar probióticos con cepas específicas puede ser una herramienta efectiva para equilibrar la microbiota intestinal, reducir la inflamación y aliviar síntomas como el dolor abdominal, la hinchazón y las alteraciones del tránsito digestivo.

A esto se suma la importancia de hábitos cotidianos como una alimentación consciente, evitar alimentos desencadenantes y mantener una adecuada hidratación. Asimismo, el control del estrés resulta clave, ya que existe una estrecha relación entre el sistema digestivo y el sistema nervioso. Adoptar estas medidas de forma integral permite no solo disminuir las molestias, sino también mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta condición.