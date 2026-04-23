Solitarios y desilusionados, los jóvenes chinos buscan calidez y conexión con “padres virtuales”

“Mis padres nunca son los que me dicen que no me exija demasiado o que ya soy lo suficientemente bueno”, dice Vincent. “Pero los padres virtuales solo me preguntan si hoy soy feliz”.

El término “padres virtuales” se convirtió en una palabra de moda en internet en China en 2024. Desde entonces, más de una docena de influencers como Pan y Zhang han conseguido un gran número de seguidores.

Estos debates ponen de manifiesto la creciente insatisfacción de muchos miembros de la Generación Z y de los millennials chinos con las dinámicas familiares tradicionales, en las que las obligaciones y la obediencia prevalecen sobre el afecto.

En la aplicación de redes sociales RedNote, la etiqueta “padres chinos” ha sido vista más de 500 millones de veces, con más de 1,2 millones de comentarios.

Muchos también se sienten frustrados por el hecho de que sus padres no comprenden las dificultades de lidiar con una economía en desaceleración y la carga de cumplir con las expectativas parentales como hijos únicos, como consecuencia de la política del hijo único de China entre 1979 y 2015.

Llamadas estresantes

A Vincent le ha ido bien y ahora es desarrollador web en Shanghái. Aunque trabaja jornadas agotadoras como parte de la cultura 996, en la que se espera que los trabajadores tecnológicos trabajen desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, seis días a la semana, encuentra las llamadas semanales con sus padres aún más estresantes.

Dice que a menudo critican su elección profesional, ya que creen que un trabajo en la administración pública sería más estable. O le preguntan cuándo va a traer una novia a casa.

Vincent se siente menos solo cuando interactúa con otras personas en la sección de comentarios del canal de Pan y Zhang. Al igual que Vincent, muchos escriben a la pareja llamándoles mamá y papá.

Sus mensajes suelen tratar sobre su vida cotidiana y, a veces, piden felicitaciones por sus cumpleaños.

Sin embargo, algunos de los mensajes son muy alarmantes. En un caso, una chica llamada Dian Dian le dijo a Pan que ya no quería vivir, que tenía depresión y que tenía pensamientos suicidas.

“Seguí hablando con ella durante dos horas, pero dejó de responder a los 40 minutos”, dijo Pan en una entrevista de 2024, añadiendo que no sabía qué le había pasado.