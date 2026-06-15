Incendio en Cerrillos se extiende por más de 24 horas y obliga a suspender clases en la comuna

Por más de 24 horas se han prolongado los trabajos de emergencia por el incendio que afecta a una empresa de reciclaje y acopio de neumáticos en Cerrillos, Región Metropolitana. El siniestro ha generado una extensa columna de humo visible desde distintos puntos del Gran Santiago.

La emergencia se registra en las inmediaciones de la empresa Transformaciones Sustentables SPA-TS Chile, ubicada en el sector de Piloto Acevedo con Avenida Pedro Aguirre Cerda. La combustión de neumáticos obligó a la suspensión de clases en la comuna y a emitir recomendaciones especiales para evitar la exposición al humo.

Para este lunes, la Seremi de Educación suspendió inicialmente las actividades en 16 establecimientos, entre escuelas, liceos y jardines infantiles. Posteriormente, la Municipalidad de Cerrillos informó la paralización de clases en todos los establecimientos públicos de la comuna como medida preventiva ante las condiciones ambientales.

Desde el municipio señalaron que la decisión busca “resguardar la salud y el bienestar” de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y comunidades educativas. Además, hicieron un llamado a sostenedores de colegios particulares y particulares subvencionados a evaluar la suspensión de clases, priorizando la protección de niños y adolescentes.

En paralelo, la Seremi de Salud recomendó a la población cercana utilizar mascarilla o pañuelo húmedo para proteger las vías respiratorias, cerrar puertas y ventanas, evitar actividad física y reducir la exposición al humo, especialmente en niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.