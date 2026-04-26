La sorprendente razón por la que los monos de Gibraltar comen tierra

Los monos que campan a sus anchas por las rocas son uno de los principales atractivos de Gibraltar, un enclave británico en la costa sur de España.

Estos animales se han acostumbrado a coexistir con los miles de turistas que cada día visitan el Peñón.

Las interacciones entre monos y humanos en este macizo rocoso son algo habitual desde hace décadas, pero los científicos se han dado cuenta de un extraño cambio en los hábitos de los simios.

Una nueva investigación sugiere que los monos que habitan en Gibraltar han aprendido que ingerir tierra puede aliviar los malestares estomacales provocados por el consumo de aperitivos que reciben o sustraen de los turistas.

Alimentos como las barras de chocolate, las papas fritas y los helados tienen efectos digestivos negativos para los macacos, pero resultan tan deliciosos para ellos como lo son para los seres humanos, según un estudio de la Universidad de Cambridge.

La investigación sugiere que la ingesta de tierra podría permitir a estos primates seguir consumiendo comida basura al ayudar a recubrir el intestino y así prevenir la irritación causada por el exceso de azúcar y grasas.

“La aparición de este comportamiento en los monos es, a la vez, funcional y cultural al igual que el uso de herramientas para cascar nueces en los chimpancés; con la salvedad de que, en este caso, está impulsado enteramente por la proximidad a los seres humanos”, afirma el antropólogo biológico Sylvain Lemoine del Departamento de Arqueología de Cambridge.

Tierra para digerir helados