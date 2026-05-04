Qué es el hantavirus, la infección sospechosa de causar 3 muertes en un crucero que zarpó de Ushuaia

Se trata de un crucero polar -gestionado por la empresa turística Oceanwide Expeditions, con sede en los Países Bajos- de 107,6 metros de eslora, con capacidad para 170 pasajeros distribuidos en 80 camarotes, además de 57 tripulantes, 13 guías y un médico.

Esto es lo que sabemos sobre el hantavirus:

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una cepa de virus transmitida por roedores.

Los humanos se contagian, principalmente, por inhalación de partículas en suspensión procedentes de excrementos secos de estos animales.

Las infecciones suelen producirse cuando el virus se transmite por el aire a través de la orina, los excrementos o la saliva de un roedor, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Aunque es poco frecuente, también puede transmitirse a través de mordeduras o arañazos de roedores.

El virus puede causar dos enfermedades graves.

La primera, el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), suele comenzar con fatiga, fiebre y dolores musculares, seguidos de dolor de cabeza, mareos, escalofríos y problemas abdominales.

Si se desarrollan síntomas respiratorios, la tasa de mortalidad es de aproximadamente el 38%, según los CDC.

La segunda enfermedad, la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), es más grave y afecta principalmente a los riñones.