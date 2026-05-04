Caso Sartor: Fiscalía allana domicilio de Michael Clark y a Azul Azul

La Fiscalía Metropolitana Oriente concretó este lunes una serie de allanamientos en el marco de la investigación por el caso Sartor AGF, diligencias que incluyeron el domicilio particular de Michael Clark, las oficinas de Azul Azul y otras sociedades vinculadas al empresario, tal como lo había adelantado El Mostrador Semanal.

Según información revelada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la orden de entrada, registro e incautación fue solicitada por el fiscal Juan Pablo Araya ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

La investigación se centra en delitos de negociación incompatible, administración desleal, fraude a la Ley de Mercado de Valores y omisión de oferta pública de adquisición de acciones.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía ante el tribunal, los hechos investigados se habrían desarrollado entre junio de 2016 y octubre de 2025, periodo en el que un grupo de imputados —entre ellos Michael Clark— habría estructurado un mecanismo para utilizar Sartor AGF en beneficio de entidades vinculadas a sus propios controladores y administradores.

Según la tesis del Ministerio Público, recursos aportados por inversionistas habrían sido redirigidos a sociedades relacionadas con los propios gestores de la administradora, en perjuicio de los aportantes.

Parte de los inversionistas afectados corresponderían a personas jubiladas que perdieron sus ahorros tras invertir en Sartor AGF.

De acuerdo con fuentes consultadas por Radio Bío Bío, los investigadores sospechan que parte de esos recursos podrían haber sido utilizados para financiar la compra de Azul Azul S.A., concesionaria que administra a Universidad de Chile.

La situación vuelve a vincular el escándalo financiero con la dirigencia del club, luego de que en meses anteriores efectivos de la PDI y la Fiscalía ya se hubieran presentado en el Centro Deportivo Azul para tomar declaraciones a ejecutivos de la sociedad anónima.

Las diligencias realizadas este lunes incluyeron allanamientos en: Azul Azul S.A, Bulla SpA, Inversiones Antumalal Limitada, Romántico Viajero SpA, RedWood Capital SpA, y el domicilio particular de Michael Clark.

Hasta ahora, desde Azul Azul y el entorno del exdirigente no se han referido públicamente a las nuevas diligencias desarrolladas por el Ministerio Público.