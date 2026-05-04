Jorge Quiroz se prepara para debutar en Wall Street

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¡Buenas y feliz domingo (si lo estás leyendo el lunes es porque no recibes la versión premium)! Napoleón decía que “nunca hay que interrumpir a tu enemigo cuando está cometiendo un error”. Esta máxima de estrategia militar y política sugiere que, si el oponente se equivoca, es mejor permitir que continúe, para que su propio error lo lleve a la derrota.

Bueno, es lo que varios analistas políticos le están sugiriendo a la oposición ahora que Hacienda y La Moneda tienen que ir a buscar los votos para aprobar su megaproyecto de ley, que es el corazón de su plan económico.

Este domingo, el ministro de Hacienda tuvo que salir a apagar los varios incendios que prendió su cartera. El de más costo político: la recomendación de recortar la PGU en 15%. Hasta se peleó con el ministro de Vivienda. Quiroz admitió fallas en explicación de oficios, pero apuntó a problemas de diseño en programas sociales.

Fuego amigo. Un exalto funcionario de Hacienda durante Piñera I y II es tajante: “Me sorprende –y apena– el nivel de improvisación. El los vamos a sorprender que prometió Kast ha sido humo hasta el momento. Las sopresas han sido todas en contra. Impresiona la falta de oficio político a raudales. No es llegar y poner a militantes disciplinados del Partido Republicano en la administración pública”.

Esta semana arrancó con el Imacec de marzo y las noticias no son buenas: la actividad económica en el tercer mes registró una baja de 0,1%. La economía anota tres mesas a la baja y la peor racha en 6 años. Eso si, comparado con febrero, la actividad muestra un alza de 0,3%.

Chile entra a mayo con menos margen, más incertidumbre y una pregunta incómoda: si la economía podrá sostener expectativas positivas mientras inflación, petróleo y disciplina fiscal aprietan al mismo tiempo.

Esta es la semana en la que Jorge Quiroz debuta en Wall Street. El nuevo ministro de Hacienda llega al Chile Day de Nueva York y Toronto con una misión simple de enunciar y difícil de ejecutar: convencer a los inversionistas de que el plan económico del Gobierno de José Antonio Kast –menos impuestos, más inversión, más crecimiento– cierra fiscal y políticamente.

Ese es el telón de fondo de esta edición: Chile intentando vender confianza afuera mientras adentro aparecen grietas en el ánimo privado. Miramos también una tesis alternativa sobre China –menos caricatura de colapso y más transición hacia capitales, consumo y tecnología–; y el Bci pone sobre la mesa el “nuevo desorden” global con Richard Haass, una de las voces más influyentes del establishment de política exterior de Estados Unidos.

También en este número de El Semanal: Andrónico Jr. apareció en Bariloche con entrevista y mensaje propio ante empresarios argentinos; y las especulaciones sobre el futuro de Renato Peñafiel, tras salir de todos los directorios de BiceCorp.

Además, Blanco y Negro, el capítulo incómodo: Leonidas Vial se prepara para salir de Colo Colo, pero no necesariamente de cobrarle a Colo Colo.

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EL DEBUT DEL EQUIPO ECONÓMICO EN WALL STREET

Chile Day: el debut de Jorge Quiroz y Daniel Mas ante Wall Street. Nueva York y Toronto serán la primera gran prueba internacional de los nuevos ministros de Hacienda y de Economía. Será la primera vitrina internacional del nuevo equipo económico. Y también el primer test de credibilidad de su relato.

Aterrizan esta semana en el Chile Day con una misión política y financiera: convencer a inversionistas globales de que el plan económico del Gobierno de José Antonio Kast es viable, financiable y capaz de reactivar una economía que lleva más de una década atrapada en bajo crecimiento.

El Chile Day parte el viernes 8 de mayo en Nueva York y continúa el lunes 11 y martes 12 de mayo en Toronto. Hay casi 600 inscritos para el evento en Nueva York y 400 para Toronto. La agenda mezcla bancos, fondos, grandes mineras, infraestructura, energía, pensiones, impuestos, regulación y política chilena.

Pero el principal foco será Quiroz. Será su primer examen externo. El ministro llega con una tesis clara: bajar impuestos, acelerar permisos, ordenar las cuentas fiscales y devolverle tracción a la inversión privada.

Los inversionistas no van a escuchar solo el relato. Van a mirar los números. Van a preguntar cómo se financia la rebaja del impuesto corporativo, cuánto del ajuste fiscal ya está asegurado, qué parte depende de crecimiento futuro y qué margen tiene La Moneda para aprobar su agenda en un Congreso difícil.

La foto que quiere mostrar el Gobierno. El mensaje oficial será proinversión. Chile quiere presentarse como una economía seria, abierta, con instituciones robustas y una cartera atractiva en infraestructura, minería, energía, mercados de capitales y transición verde.

Nueva York será el escenario financiero. Ahí Quiroz hablará ante bancos, fondos y gestores globales. También estará la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, cuya presencia ayuda a reforzar la imagen de estabilidad macro y autonomía institucional.

Toronto será la bajada a inversión real. Canadá es un socio clave para Chile, especialmente en minería, infraestructura y energía. Por eso la delegación se amplía: al ministro de Hacienda se suman el titular de Economía y Minería, Daniel Mas; la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo; y el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda.

El círculo a cuadrar. Las cuentas fiscales están estrechas. El precio del petróleo volvió a meter presión sobre la inflación. El Banco Central mantiene una actitud cautelosa. Y la gran reforma económica del Gobierno –con rebaja de impuestos y promesas de mayor inversión– todavía debe demostrar que no abrirá un forado fiscal en el corto plazo.

Los flancos de Quiroz: fiscal, política, regulatorios y macro.

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LEÓN VIAL NO DEJA DEL TODO COLO COLO

El prestamista que se va de Colo Colo, pero sigue cobrando: el polémico rol de Leonidas Vial en Blanco y Negro. Su eventual salida accionaria de Blanco y Negro no necesariamente cerrará su relación económica con la concesionaria.

Mientras el histórico rival de Aníbal Mosa prepara comprarle su paquete de acciones vía OPA, los estados financieros de ByN muestran que una sociedad ligada a Vial –el factoring ST Capital / Fynpal– sigue siendo un acreedor relevante de la empresa que administra Colo Colo.

Al cierre de 2025, Blanco y Negro mantenía una cuenta por pagar a Fynpal SpA / ST Capital SpA por $2.344 millones. La propia compañía clasifica la relación como financiamiento y la informa dentro de “saldos y transacciones con partes relacionadas”. La deuda tenía una tasa efectiva anual de 15,39%, frente al 20,78% informado para 2024.

El vínculo viene de antes. Según información de El Mercurio Inversiones, los estados financieros señalan que el 25 de junio de 2021 Blanco y Negro celebró un contrato marco de compraventa y cesión de créditos con ST Capital SpA / Fynpal SpA, asociado a la cesión de créditos correspondientes a cuotas de licenciamiento de TNT Sports. La garantía: flujos futuros de TV, y otros Blanco y Negro.

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3

CHINA: UNA MIRADA CONTRA LA CORRIENTE

La mirada de uno que sabe: China estaría saliendo del viejo modelo y eso importa directamente a Chile. El experto es alguien al que he citado en este espacio más de una vez, por su mirada alternativa y a veces poco convencional sobre la economía global y los mercados. Se trata de Gary Paulin y es el estratega global del gigante financiero Northern Trust. Y da la casualidad de que compartimos equipo de rugby en su momento.

La mirada general a semanas de la cumbre con Trump. Un reciente viaje a China desafió las propias premisas de Paulin. Su principal conclusión: China podría estar más avanzada de lo que muchos observadores externos creen en su transición desde un modelo basado en deuda y propiedad inmobiliaria hacia otro más apoyado en tecnología, consumo, mercados de capitales y efectos riqueza vía acciones.

La arista bursátil. Si esa transición estructural empieza a coincidir con una recuperación cíclica –estabilización del mercado inmobiliario, salida gradual de la deflación y mejora de utilidades corporativas–, las acciones chinas podrían transformarse en una de las historias relevantes para los activos de riesgo.

La vieja lectura puede estar fallando. Muchos inversionistas siguen mirando China con los indicadores del modelo antiguo: ventas de viviendas, subastas de terrenos, crecimiento del crédito y financiamiento agregado. Pero Paulin sostiene que eso podría estar dejando fuera el nuevo motor de crecimiento: inteligencia artificial, robótica, infraestructura digital, autos eléctricos y manufactura de mayor valor agregado.

Por qué le importa a Chile. Es nuestro principal socio comercial y el comprador clave de buena parte de nuestras exportaciones, especialmente cobre, litio, celulosa, alimentos y otros recursos naturales. Si China logra estabilizar su mercado inmobiliario, acelerar su transición tecnológica y sostener una recuperación de consumo e inversión, eso puede traducirse en mayor demanda por materias primas chilenas y mejores precios para sectores estratégicos.

La demografía está empujando a China más rápido hacia la automatización. El envejecimiento de la población del gigante asiático suele leerse como un freno estructural. Pero en terreno también explica por qué la adopción tecnológica es tan bien recibida. La inteligencia artificial y la automatización no son vistas solo como amenazas al empleo, sino también como herramientas necesarias para un país que se queda sin suficientes trabajadores jóvenes (¿otra lección para nosotros en Chile?).

La geopolítica no lo explica todo. Paulin señala que la política exterior china sigue muy determinada por prioridades domésticas: estabilidad, crecimiento y construcción de un mejor futuro. Tampoco percibió urgencia por vender activos en dólares, dada la liquidez y rentabilidad de ese mercado. En esa visión, el estatus del dólar como moneda de reserva sigue seguro. Por ahora.

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Un mensaje de Tenpo

Tenpo impulsa herramientas para un mejor control financiero

El último reporte de Cuentas Nacionales por sector institucional del Banco Central mostró que la deuda de los hogares en Chile cerró 2025 en 46,2% del PIB, levemente a la baja, en un contexto donde los ingresos crecieron por sobre el nivel de endeudamiento. Más allá de la cifra, el dato refleja un escenario donde las familias siguen enfrentando el desafío de administrar mejor sus recursos en un entorno aún exigente..

En este contexto, contar con herramientas que entreguen mayor control y permitan administrar mejor el dinero se vuelve clave. En esa línea, Tenpo ha impulsado soluciones como la Cuenta Remunerada, que permite generar intereses sobre el saldo disponible, y la Tarjeta de Crédito Control, que facilita el acceso al crédito incluso a personas sin historial crediticio previo, ayudándoles a reconstruirlo de manera gradual y responsable..

El reto hoy está en lograr una gestión más ordenada y consciente de las finanzas personales, que permita a las personas tomar mejores decisiones en su día a día..

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GRÁFICO DE LA SEMANA: SE ACABÓ LA LUNA DE MIEL

Se acabó el optimismo. El Indicador Mensual de Confianza Empresarial (IMCE), elaborado por la Escuela de Negocios UAI e ICARE, por primera vez este año se situó en territorio pesimista. El índice mostró un retroceso de 1,1 puntos respecto de marzo, bajando a 49,26 puntos.

También hubo una fuerte caída en el índice de expectativas económicas: se desplomó 12 puntos en comparación con marzo y 18 puntos en 12 meses. Sigue en terreno optimista, pero la señal es clara: el mercado pasó de la confianza de comienzos de año a una cautela bastante más defensiva.

Los economistas señalan que la caída de casi 20 puntos desde el peak de enero muestra un “cambio de escenario significativo” respecto de fines del año pasado. Explican que se combinan perspectivas débiles de crecimiento, más presión inflacionaria –en parte por el salto del petróleo–, volatilidad externa y estrechez fiscal.

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LA SEMANA EN REDES: ANDRÓNICO JR. EN BARILOCHE

Un heredero suelto en Bariloche. Se trata de Andrónico Luksic Lederer, hijo de Andrónico y actual vicepresidente de Quiñenco. Fue invitado al Foro Llao-Llao @forollaollao, un evento empresarial cerrado que organizan los grandes grupos económicos argentinos todos los años en Bariloche. El posteo es una de las pocas ocasiones en que se ha escuchado la voz de la nueva generación de la familia.

Luksic Jr. dio su mirada sobre la importancia de la estabilidad y las reglas claras para el desarrollo de inversiones, sobre todo la minería, y contó los vínculos del holding familiar con Argentina. Habló también acerca de Milei y la instalación del Gobierno de Kast en La Moneda.

Además, hizo hincapié en que en Chile no existen oportunidades de eventos donde tantos empresarios se puedan juntar por tres días a conversar.

Algunos dicen que lo anterior no es necesariamente cierto, para eso están los matrimonios (jaja). Ahí se juntan en las mesas durante la temporada septiembre-marzo.

No fue el único heredero chileno invitado. También dijo presente Manfred Paulmann, el flamante nuevo presidente de Cencosud. La familia tiene amplios negocios en Argentina y fue ahí que Manfred lanzó la cadena de mejoramientos del hogar Easy.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– Lo que se habla en las mesas de dinero: los planes de Renato Peñafiel, luego de su salida de todos los directorios del BiceCorp, en una decisión que marca el fin del Grupo Security como estructura independiente, después de la venta al holding financiero del Grupo Matte hace un año.

Peñafiel –uno de los fundadores del Security y gerente general desde 1991– tiene planes. Las copuchas en Sanhattan son que el banquero tiene en mente armar una boutique financiera con otros ex-Security. Algo parecido a un family office. No hay detalles sobre si hay cláusulas de “no competir”.

Cabe recordar que en el mercado es un secreto a voces que hay varios exejecutivos de la banca privada del Security que están armando un negocio que se lanzaría este año.

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– Enel se salva de la sanción máxima: el Gobierno de José Antonio Kast no le quitará la concesión. En una decisión anticipada, La Moneda cerró la puerta a caducar la concesión de Enel en la Región Metropolitana. La decisión se anuncia después de casi dos años de incertidumbre regulatoria por los megacortes de luz de agosto de 2024.

La decisión baja una amenaza extrema sobre Enel, pero no borra el costo político y reputacional de la crisis. Los cortes de 2024 dejaron miles de clientes sin suministro durante días, gatillaron multas, compensaciones y una ofensiva del Gobierno anterior para revisar la continuidad de la concesión.

El Ministerio de Energía, ahora encabezado por Ximena Rincón, pidió a la SEC un informe actualizado. El regulador revisó el desempeño de Enel entre 2019 y 2025 en tres frentes: calidad de suministro, calidad comercial y calidad de producto. Con esos antecedentes, Energía concluyó que Enel cumple los estándares exigidos por la ley y que, jurídicamente, no corresponde caducar la concesión.

La reacción. Enel recibió la decisión “con satisfacción” y reforzó su mensaje de continuidad en Chile.

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– ¿Todos de viaje? Por falta de quorum, el Club de Golf Los Leones no pudo realizar la Junta General de Accionistas de este año, que estaba fijada para el miércoles 29 de abril. Además, tuvo que corregir una comunicación enviada al regulador.

Lo informó a través de un Hecho Esencial a la Comisión para el Mercado Financiero y, entre los socios del exclusivo y tradicional club, se habla de que muchos habían organizado viajes para aprovechar el fin de semana largo del 1 de mayo.

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— Geopolítica, mercados y el “nuevo desorden”. Será el foco de la Conferencia Anual del Bci. El banco del Grupo Yarur realiza su XVII Conferencia Anual con Richard Haass, una de las voces más influyentes del establishment de política exterior de Estados Unidos.

Llega justo cuando el escenario externo volvió a meterse de lleno en la agenda económica chilena: petróleo caro, guerra en Medio Oriente, cadenas logísticas bajo presión y bancos centrales mirando de reojo una inflación más persistente.

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Un mensaje de la UDP

UDP crea nueva Cátedra Carla Cordua

Carla Cordua, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2011, es una de las filósofas más destacadas de las últimas décadas y una persona muy cercana a la Universidad Diego Portales. Profesora Emérita y Doctor Honoris Causa, cuenta con un trabajo intelectual que abarca múltiples temas sobre la condición humana.

“No solo aborda los tecnicismos de una filosofía enfrascada en círculos de especialistas. También es una ensayista de excepción, con dotes literarias indudables, que reflexiona en un formato más abierto a un público general. También escribió de manera muy lúcida de literatura, y no se restó de participar en la prensa como columnista”, afirma Manuel Vicuña, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (FCSH).

afirma Manuel Vicuña, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (FCSH). La charla inaugural de la cátedra estará a cargo de Carlos Granés, antropólogo y ensayista colombiano. “Combina cultura artística y política, se adentra en la historia sin desatender los problemas del presente”, cuenta Vicuña. “En este homenaje a Carla Cordua por parte de la FCSH pensamos destinar esta cátedra fundamentalmente a ensayistas con estatura literaria más que a especialistas en áreas acotadas del saber. Por eso la elección de Granés”, finaliza.

Para saber más ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA: IMACEC Y CHILE DAY

– La semana económica en Chile viene con una cifra que puede mover el relato macro: el Imacec de marzo (lunes). Esta mañana el Banco Central informó que la actividad económica anota ya tres meses a la baja y pero registró una mejora comparado con febrero.

El dato llega en un momento incómodo: las expectativas económicas más débiles, inflación presionada por el petróleo y un Banco Central que acaba de mantener la TPM, pero con más ruido en el margen por el escenario externo.

Será una de las primeras fotos duras del pulso de la economía chilena en pleno deterioro del escenario externo y también la primera con Kast en La Moneda y Quiroz en Hacienda. El mercado va a mirar si la actividad confirma la desaceleración que ya empiezan a mostrar las expectativas o si entrega algo de oxígeno al relato de crecimiento.

– Miércoles – La cocina del Banco Central. Es cuando se publica la minuta de la Reunión de Política Monetaria (RPM) de abril.

Por qué importa: después de una decisión marcada por más incertidumbre externa, el documento permitirá ver cuán preocupados están los consejeros por el shock petrolero, el tipo de cambio, las expectativas de inflación y la debilidad de la actividad.

– Y como adelantamos más arriba, Chile Day arranca el viernes 8. Toronto y Nueva York son las ciudades donde el país y su economía se ponen en vitrina. Estarán la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

– Y el jueves las cuentas fiscales se toman la agenda de la FEN. El Consejo Fiscal Autónomo y la Facultad de Economía de la Universidad Chile armaron un seminario que promete meterle presión al debate económico que viene: “Situación fiscal de Chile: estado actual y desafíos futuros”.

El panel también viene con nombres de peso: Andrea Repetto, Alejandro Micco y Macarena García, con moderación de Sebastián Izquierdo. Academia, Consejo Fiscal y Gobierno sentados a la misma mesa para hablar del tema más incómodo de todos: cuánto espacio real tiene Chile para seguir prometiendo gasto, rebajas tributarias o alivios sin que las cuentas continúen crujiendo.

El plato fuerte es Rodrigo Valdés, hoy director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, en un momento en que la billetera fiscal vuelve al centro de la discusión. Presenta Paula Benavides, presidenta del CFA, y el cierre estará a cargo del ministro José García Ruminot.

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ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN LA CUMBRE

Última oportunidad para que participen en una nueva Cumbre El Semanal y aprender todo lo que hay que saber sobre el rol de la minería y la energía en el nuevo ciclo de inversión que vive Chile.

En medio de una transición energética cada vez más atravesada por tensiones geopolíticas, competencia por minerales críticos y presión por asegurar cadenas de suministro, Chile vuelve a posicionarse como un actor estratégico. Cobre, litio, hierro, energía, transmisión, permisos y estabilidad regulatoria son hoy parte de la conversación.

El encuentro contará con un panel integrado por Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero; Jaime Toledo, director general de Acciona; y Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron.

Confirme su asistencia en: cumbre@elmostrador.cl.

Fecha: jueves 7 de mayo, de 9:30 a 11:00 hrs.

Lugar: Hotel Debaines, Agustinas 720, Santiago RM

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