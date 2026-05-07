“Somos personas, no solo noticia”: el clamor de pasajeros en el crucero afectado por el hantavirus

“Las Islas Canarias constituyen la ubicación más cercana que cuenta con las capacidades necesarias. España tiene la obligación moral y legal de asistir a estas personas, entre las cuales se encuentran varios ciudadanos españoles”, añadió el comunicado.

“El ambiente a bordo es bastante bueno”

Aunque la transmisión del hantavirus de persona a persona es poco frecuente, Van Kerkhove explicó en el programa BBC Breakfast que algunos contagios podrían haberse producido con el contacto entre personas que compartían camarotes.

Añadió que el virus podría haberse contraído inicialmente a través de roedores antes de que el barco zarpara de Ushuaia, en Argentina, o durante alguna de sus escalas.

La especialista destacó que el crucero visitó numerosas islas, algunas de las cuales albergan poblaciones de roedores.

“Nuestra hipótesis de trabajo es que probablemente haya más de un tipo de transmisión en curso”, concluyó.

Un pasajero, que pidió permanecer en el anonimato, le dijo a la BBC que, según la tripulación, las autoridades de Cabo Verde “no quieren tener nada que ver con nosotros”.

“Aun así, por lo que puedo ver, el ambiente a bordo es bastante bueno”, añadió.

También indicó que hasta el martes sólo se había realizado una prueba a una persona que fue trasladada a Sudáfrica y que dio positivo por hantavirus.

“Todavía no sabemos si los otros casos están relacionados con ese virus o si se trata de algo distinto”, explicó.

“Si todos resultan ser hantavirus, entonces la forma de transmisión es un tanto misteriosa. Nos han dicho que no hay roedores a bordo y que el contagio entre personas es difícil o poco frecuente”, dijo.

“Esperamos que pronto se realicen pruebas al resto de los pacientes para entender mejor qué está ocurriendo”, añadió.

Otro pasajero, el vlogger de viajes Jake Rosmarin, publicó el lunes un video desde el barco en redes sociales en el que afirmó que “lo que está pasando ahora mismo es muy real para todos nosotros los que estamos aquí”.

“No somos sólo una historia. No somos sólo titulares de periódicos, somos personas. Personas con vidas, con familias, con gente que nos espera en casa”, clamó.

“Lo único que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y poder regresar a casa”.

Actuando con urgencia

Oceanwide Expeditions ofreció un recuento de los hechos e informó que un pasajero holandés se enfermó a bordo y murió el 11 de abril mientras el barco estaba en alta mar.

Su esposa murió posteriormente al llegar a un hospital en Johannesburgo, Sudáfrica, tras haber volado desde la isla de Santa Elena, donde desembarcó del buque.

En un comunicado, la familia de la pareja holandesa declaró que “el hermoso viaje que vivían juntos se vio interrumpido de forma abrupta y definitiva”.

“Aún nos cuesta asimilar que los hayamos perdido. Deseamos traerlos a casa y rendirles homenaje en paz y en la intimidad”, añadió.

Los investigadores trabajan partiendo de la hipótesis de que en los dos casos confirmados se ha detectado la variante “Andes” del virus, que se propaga en Sudamérica, donde comenzó el crucero.

Hasta el martes, solo se habían confirmado casos de hantavirus en la mujer neerlandesa que murió y un ciudadano británico que fue hospitalizado en Johannesburgo tras ser evacuado.

Este miércoles se ha confirmado un tercer caso, el de un hombre que desembarcó antes de que se declarara el brote en el barco y regresó a Suiza desde Sudamérica a finales de abril. Tras experiemntar síntomas fue hospitalizado en Zúrich, donde se encuentra aislado.

Se está investigando la causa de la muerte de los otros pasajeros.

La empresa añadió que el sábado falleció un tercer pasajero a bordo del MV Hondius.

Oceanwide Expeditions indicó que aún no se ha determinado la causa de esta muerte y confirmó que el pasajero era de nacionalidad alemana.

La OMS declaró que está “actuando con urgencia” para prestar apoyo al MV Hondius y agradeció a las autoridades sudafricanas por atender al paciente británico.

El director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, afirmó que “las infecciones por hantavirus son poco comunes”.

Aunque en algunos casos puede ser grave, no se transmite fácilmente entre personas.

El riesgo para la población en general sigue siendo bajo. No hay motivo para el pánico ni para restringir los viajes.