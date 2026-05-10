Depresión juvenil resistente: terapia cerebral no invasiva que abre una esperanza para adolescentes

La depresión infanto-juvenil en Chile no es un fenómeno marginal, según datos entregados por el gobierno en la última Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI), un 26,5% de los adolescentes en nuestro país muestra manifestaciones moderadas o severas de síntomas de ansiedad y depresión, lo que ha calificado como “motivo de preocupación”. A eso se suman datos del Ministerio de Salud que revelan que el suicidio continúa entre las primeras causas de muerte en la población de 15 a 29 años, cifra superior al promedio mundial informado por la OMS.

“Emilia siempre ha sido hipersensible en lo emocional, ha tenido varias atenciones psicológicas desde pequeña y muchos tratamientos psiquiátricos que no nos habían dado resultados, probamos muchas terapias y ahora entrando en la adolescencia desarrolló una depresión, comenzó con tratamientos farmacológicos, pero ella ya no quería seguir con ese tipo de apoyo psiquiátrico y estaba muy reactiva”. Lo que relata Javier papá de Emilia de 16 años no es un testimonio aislado, es lo que muchos padres viven hoy producto de la depresión que sus hijos están transitando, familias que ven cómo nada logra disminuir el dolor, y la tristeza y que han golpeado muchas puertas en busca de una solución que no llega, un grito desesperado de quienes deben sostener a diario lo que significa cuando esta depresión está calificada como “resistente”.

El desafío de la depresión resistente

Como Emilia entre un 25 % y 40 % de adolescentes con depresión puede no responder a tratamientos iniciales como antidepresivos o psicoterapia. “Hablamos de depresión resistente al tratamiento cuando un adolescente lleva más de un año con sintomatología y se han realizado dos esquemas farmacológicos -por lo menos durante 6 a 8 semanas- sin respuesta clínica. Lo esperable es que los cuadros depresivos respondan al tratamiento con medicamentos entre la segunda y tercera semana, y si bien se comienza con dosis más bajas, lo que hace más lento el proceso, la respuesta debe comenzar a verse en el funcionamiento, la integración social y cambios en los ritmos biológicos”. señala María José Arroyo psiquiatra infanto-juvenil de Brain Treatment Center Chile.

¿Cómo puede ayudar la Estimulación Magnética Transcraneal en depresión resistente?

Cuando la farmacoterapia y la psicoterapia no logran remisión, el riesgo de ideación suicida aumenta. Es aquí donde la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) es decisiva. La EMT es una técnica de neuromodulación no invasiva e indolora que utiliza una bobina electromagnética que genera un campo capaz de atravesar hasta 2 centímetros la corteza cerebral y modular la actividad neuronal en circuitos implicados en la regulación del ánimo. La terapia que se realiza en un número de sesiones que se estipulan tras la evaluación inicial, está aprobada por la FDA para el tratamiento de depresión resistente para pacientes a partir de los 15 años.

“Hay hasta un 40 por ciento de depresión juvenil resistente a los fármacos y esos medicamentos van provocando también en algunos casos efectos adversos. La terapia de Estimulación Magnética Transcraneal disminuye todos los efectos secundarios y le da la posibilidad a un 70 por ciento de los pacientes de que ese cerebro sí responda a la terapia”, afirma la doctora María José Arroyo.

Una esperanza para las familias que conviven con depresión resistente

“La terapia de EMT ha sido un alivio porque encontramos en poco tiempo las respuestas que buscamos en todos los otros tratamientos. Haberla tenido muy depre, muy desmotivada y sin nosotros poder sacarla de eso, es muy desesperante, además los tratamientos farmacológicos no hicieron buenos efectos en ella. Hoy volvimos a recuperar a nuestra niña alegre, cariñosa, después de estas sesiones han sido muy impresionantes los beneficios en su concentración, en el cambio de su estado anímico, pasó desde ser a la que más le costaba levantarse en las mañanas a ser ahora la primera en estar lista. Está muy motivada, recuperó el enfoque, esto ha sido muy emocionante porque nos ha traído de vuelta lindos momentos como familia”, afirma Javier, papá de Emilia de 16 años.

Los beneficios de esta terapia en adolescentes con depresión resistente han sido publicados en la revista Clinical Neurophysiology, e indican: remisión de la depresión en el 41% de los pacientes, remisión de la ansiedad en uno de cada tres adolescentes y eliminación de la ideación suicida en más del 60% de quienes presentaban pensamientos autolesivos activos los que pueden observarse incluso en la primera semana de tratamiento.