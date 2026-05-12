Obesidad en Chile: expertos alertan crisis sanitaria y piden ampliar acceso a tratamientos

Chile enfrenta una de las crisis sanitarias más complejas de los últimos años. Actualmente, cerca del 75% de la población presenta sobrepeso u obesidad, una cifra que refleja que tres de cada cuatro personas en el país conviven con esta condición. Así lo advierte el presidente de la Sociedad Chilena de Obesidad (Sochob), Víctor Saavedra, quien enfatiza la necesidad de avanzar hacia una política pública sostenida que permita abordar la obesidad como una enfermedad crónica y no solo como un factor de riesgo.

El especialista sostiene que uno de los principales obstáculos para enfrentar este escenario ha sido la falta de continuidad en las estrategias impulsadas por el Estado. “Hemos tenido en Chile el problema de muchos países. La discontinuidad de programas históricos como ‘Vida Chile’ o ‘Elige Vivir Sano’ ha impedido contener el avance de esta crisis sanitaria. Los distintos gobiernos no han impulsado medidas que se mantengan en el tiempo como una política de Estado para poder realmente tratar el problema de la obesidad”, explica.

En esa línea, Saavedra plantea que reconocer formalmente la obesidad como una enfermedad crónica permitiría avanzar hacia tratamientos más efectivos y accesibles para los pacientes. “Sin duda es una enfermedad crónica porque existen factores que perpetúan la enfermedad, es decir los individuos tienen un componente genético y otro componente ambiental que es obesogénico, donde todo tiende a la disminución del gasto energético. Y esta combinación hace que se produzca un mayor depósito de energía guardada en las células adiposas”, manifiesta el doctor Saavedra.

El presidente de Sochob agrega que este cambio de enfoque tendría un impacto directo en el acceso a terapias y cobertura médica. “El principal beneficio que tendría es que facilitaría el acceso a tratamientos y subsidios, tanto en el sector público como en las compañías aseguradoras. Esta medida es vital considerando que la obesidad es responsable de 1,6 millones de muertes prematuras anuales a nivel global por enfermedades no transmisibles, como cáncer, diabetes o ACV, superando incluso las muertes por accidentes de tráfico. Cuando no se trata lleva a producir alrededor de 200 cuadros diferentes”, precisó.

Junto con ello, el especialista destaca los avances médicos registrados en los últimos años, especialmente con la llegada de nuevos tratamientos farmacológicos como los agonistas del receptor GLP-1, entre ellos la semaglutida, principio activo presente en medicamentos como Ozempic. Según explica, estos fármacos han mostrado mejores resultados en la reducción de adiposidad y en el control de enfermedades asociadas.

“Estos tratamientos no son una simple ‘lucha contra la balanza”, sino una intervención médica sobre el tejido adiposo, ya que simulan la regulación energética del cuerpo para disminuir la adiposidad. Lo que se debe corroborar más a largo plazo es su eficacia en la mantención del peso perdido”, explica.

Pese a estos avances, Saavedra recalca que el tratamiento de la obesidad debe ser integral y adaptado a cada paciente. En ese sentido, asegura que la combinación de cambios en el estilo de vida, apoyo farmacológico y, en algunos casos, intervenciones quirúrgicas, resulta fundamental para enfrentar una enfermedad que hoy se posiciona como uno de los mayores desafíos de salud pública en Chile.