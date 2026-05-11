“Tsunami” de 1.500 indicaciones desata tramitación exprés de la Ley Miscelánea en la Cámara

La Ley Miscelánea del gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó a una fase decisiva en la Cámara de Diputados, luego del cierre del plazo para presentar indicaciones al megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, escenario que dejó un volumen inédito de propuestas: entre 1.300 y 1.700 enmiendas, según distintas estimaciones de la Secretaría de la Comisión de Hacienda.

El fenómeno descrito por el diputado Jaime Araya (IND-PPD) —en una polémica previa— como un “tsunami” legislativo, obligará a una tramitación intensiva y bajo alta presión de tiempos. La Comisión de Hacienda, presidida por Agustín Romero (Partido Republicano), ya definió un calendario especial: discusión desde este martes a las 15:00 horas hasta la medianoche, y continuidad el miércoles desde la mañana “hasta total despacho”.

Romero reconoció que el volumen de indicaciones supera con creces lo habitual, por lo que se revisará el comparado para depurar propuestas inadmisibles y agrupar aquellas repetidas. “La comisión de Hacienda no va a perder la seriedad que la ha caracterizado. Vamos a permitir que todos los sectores puedan hablar”, afirmó, aunque advirtió que se aplicará el reglamento para evitar dilaciones.

En esa línea, defendió la necesidad de ordenar la votación: “Si existen 100 indicaciones relacionadas con un mismo guarismo, lo lógico sería que se votaran todas de una sola vez”. El diputado también enfatizó la urgencia de despachar la iniciativa por su impacto en empleo y reactivación económica, asegurando que se avanzará “cueste lo que cueste”.

Oficialismo con apoyo acotado y oposición masiva

En el oficialismo, el ingreso de indicaciones fue más bien limitado. La bancada republicana presentó una sola propuesta, enfocada en sancionar licencias médicas fraudulentas y exigir la restitución de fondos mal percibidos. La UDI ingresó dos indicaciones, una orientada a pymes en capacitación y otra para redefinir el concepto de vivienda e incluir estacionamientos y bodegas en el cálculo de contribuciones.

RN no ingresó propuestas como bancada, aunque la diputada Ximena Ossandón (RN), vicepresidenta de la Cámara, presentó dos de manera individual.

En contraste, la oposición desplegó un abanico amplio de modificaciones. Solo el Partido Comunista junto a independientes ingresó 170 indicaciones, además de más de 300 a título individual, con foco en crecimiento, empleo y equidad. Entre sus propuestas destacan incentivos a la inversión, fortalecimiento de pymes y medidas de alivio tributario como devolución del IVA en bienes esenciales y ajustes a los tramos de mayores ingresos.

El Frente Amplio presentó cerca de 55 indicaciones, mientras el PS sumó alrededor de 50. El PPD ingresó 29 enmiendas como bancada, a las que se suman otras 50 del diputado Jaime Araya. La DC-FRVS, en tanto, presentó 102 indicaciones, centradas en ajustes tributarios, resguardos productivos y revisión de la invariabilidad fiscal.

Desde el bloque opositor, además, se acordó una ofensiva conjunta de 10 indicaciones transversales bajo el lema “Crecimiento para todos”, con medidas como fortalecimiento del Subsidio al Empleo, exención de contribuciones para la clase media, devolución del IVA en productos básicos y sala cuna universal, entre otras.

Un debate que amenaza con extenderse

La magnitud del ingreso legislativo tensiona los plazos de tramitación. Según lo acordado, las votaciones en particular podrían extenderse entre martes y miércoles, en una discusión que podría prolongarse hasta la madrugada debido al alto número de enmiendas, muchas de ellas repetidas o eventualmente inadmisibles.

El escenario se da en medio de cuestionamientos políticos y técnicos al proyecto, incluyendo observaciones del Consejo Fiscal Autónomo y diferencias sobre su impacto fiscal. Aun así, desde la comisión se insiste en avanzar con rapidez, incluso en un contexto de alta fragmentación legislativa.

Con el ingreso individual de indicaciones aún abierto hasta el inicio de las votaciones, el número total podría seguir aumentando, consolidando una de las tramitaciones más extensas y complejas de los últimos años en la Cámara de Diputados.