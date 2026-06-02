Cómo estar apenas 20 minutos en contacto con la naturaleza puede mejorar tu salud

“Observamos cambios en el cuerpo, como una disminución de la presión arterial, variaciones en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y un ritmo cardíaco más lento, todo ello asociado a un estado de relajación fisiológica”, explicó Kathy Willis, catedrática de biodiversidad de la Universidad de Oxford, en el pódcast What’s Up Docs? de BBC Radio 4.

Un estudio británico con casi 20.000 participantes reveló que quienes pasaban al menos 120 minutos semanales en la naturaleza tenían muchas más probabilidades de gozar de buena salud y un mayor bienestar psicológico.

La evidencia sobre los beneficios de pasar tiempo al aire libre es tan sólida que en algunas regiones se han puesto en marcha programas de prescripción social verde, que conectan a las personas con la naturaleza para mejorar su salud física y mental, con efectos positivos en la felicidad y el bienestar.

2. Reinicio hormonal

El sistema hormonal del cuerpo también participa en el proceso de relajación.

Willis afirmó que pasar tiempo al aire libre activa nuestro sistema endocrino y reduce los niveles de cortisol y adrenalina, las hormonas que se disparan cuando estamos estresados o ansiosos.

“Un estudio reveló que las personas que se alojaron en una habitación de hotel durante tres días e inhalaron aceite de hinoki (ciprés japonés) experimentaron una gran disminución de la adrenalina y un aumento considerable de las células asesinas naturales en la sangre”, dijo.

Las células asesinas naturales son las que combaten los virus en el organismo. Los participantes en el estudio aún presentaban niveles elevados de células asesinas naturales dos semanas después de inhalar el aroma.

En esencia, la naturaleza “calma lo que necesita calmarse y fortalece lo que necesita fortalecerse”, así lo resumió el profesor Ming Kuo, de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (Estados Unidos), en declaraciones a la BBC.

“Un fin de semana de tres días en la naturaleza tiene un gran impacto en nuestro sistema inmunitario e, incluso un mes después, los niveles pueden seguir siendo un 24% superiores a los valores de referencia”, dijo.

Los estudios también muestran efectos menores, pero persistentes, de pasar periodos más cortos en la naturaleza, añadió.

3. El olfato, un sentido poderoso

Oler la naturaleza es tan poderoso como verla y oírla.

El aroma de los árboles y la tierra está lleno de compuestos orgánicos liberados por las plantas y “al inhalarlos, algunas moléculas pasan al torrente sanguíneo”.

Willis afirmó que el pino es un buen ejemplo de esto, ya que el aroma de un bosque de pinos puede calmarte en tan solo 90 segundos y ese efecto dura unos 10 minutos.