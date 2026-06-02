ClicAM: nuevas medidas de Kast, Boric vuelve al debate y Codelco toca mínimo de dos décadas

Gobierno activa medidas en seguridad, migración y deuda tras Cuenta Pública

Tras su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast firmó en Cerro Castillo dos proyectos de ley y un decreto. En seguridad, impulsó el Registro Único de Vándalos e Incivilidades, con pérdida de beneficios sociales y restricciones para condenados por agresiones a carabineros, barricadas o daños patrimoniales. En lo fiscal, Hacienda pidió elevar en US$6.200 millones el endeudamiento 2026. Y en migración, el Plan Retorno dará 180 días a extranjeros irregulares para salir voluntariamente, sin sanciones inmediatas ni prohibición de reingreso.

Manifestación rechaza megarreforma en Plaza Baquedano tras Cuenta Pública

Organizaciones sociales y estudiantiles se manifestaron en Plaza Baquedano en rechazo al Gobierno del Presidente José Antonio Kast y a la llamada megarreforma impulsada por el Ejecutivo, horas después de su primera Cuenta Pública. La convocatoria, bajo la consigna “El pueblo pasa la cuenta”, reunió a agrupaciones como la Coordinadora Feminista 8M, Modatima, ACES y Confech. La movilización generó desvíos del transporte público en la Alameda y luego avanzó hacia La Moneda, hasta ser interceptada por Carabineros en Alameda con Santa Rosa, donde se usaron carros lanzaaguas.

Boric no descarta volver a La Moneda y critica recortes de Kast

Gabriel Boric reapareció en Londres al cierre de su gira europea y no descartó volver a competir por La Moneda. En una conversación en la British Library, el exmandatario defendió su legado, dijo que su nombre seguirá en discusión dentro de la izquierda por su edad y base de apoyo, pero admitió que quizá no sea él quien pueda convocar una mayoría. También criticó los recortes presupuestarios del gobierno de José Antonio Kast, especialmente en Cultura, y cuestionó a figuras de la nueva derecha internacional como Donald Trump y Javier Milei.

Bolsa de Santiago cae 1,5% presionada por Imacec y escenario externo

El IPSA, principal índice de la Bolsa de Santiago, cerró este lunes con una baja de 1,50% y terminó en 10.626,43 puntos. La sesión estuvo marcada por presión vendedora en acciones ligadas al ciclo local y un menor apetito global por riesgo. Latam Airlines retrocedió 4,23%, seguida por CAP, Ripley y Enel Chile. El analista Felipe Sepúlveda dijo que el Imacec de abril, con caída anual de 1,2%, elevó la cautela, en medio de tensiones en Medio Oriente, alza del petróleo, dólar fuerte y mayor aversión al riesgo en mercados emergentes.

Bachelet viaja a China en busca de apoyo para llegar a la ONU

Michelle Bachelet inició un viaje a China como parte de su búsqueda de apoyos para su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Tras pasar por Europa, donde participó en Londres en el primer debate de aspirantes al cargo y se reunió en París con Emmanuel Macron, la expresidenta sostuvo además un encuentro con el canciller brasileño Mauro Vieira. Su candidatura cuenta con respaldo de Brasil y México, luego de que José Antonio Kast retirara el apoyo chileno entregado por Gabriel Boric en 2025. Bachelet busca reunirse con líderes de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Codelco marca su peor primer trimestre en al menos dos décadas

Codelco informó que en el primer trimestre de 2026 produjo 272 mil toneladas de cobre fino, una baja de 8% frente a las 296 mil toneladas del mismo periodo de 2025. El resultado es el más bajo en al menos dos décadas para la estatal, cuyos primeros trimestres promediaban cerca de 362 mil toneladas desde 2000. La compañía atribuyó la caída a menores leyes, dificultades operacionales y, principalmente, al accidente fatal ocurrido en El Teniente el 31 de julio de 2025. Esa división produjo 50 mil toneladas, un desplome de 26% frente al año anterior.

Cepeda y De la Espriella aceptan debatir antes del balotaje colombiano

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella aceptaron debatir antes del balotaje del 21 de junio en Colombia, que se anticipa estrecho. El ultraderechista De la Espriella ganó la primera vuelta con 43% de los votos, frente al 40,9% del senador izquierdista, heredero político de Gustavo Petro. Cepeda lo emplazó en X a un debate político y electoral, con condiciones aún no detalladas. De la Espriella respondió con duros ataques y pidió a los medios fijar fecha y hora. Ambos habían evitado coincidir en debates durante la primera vuelta, en una campaña marcada por polarización y violencia.

Macri se perfila como candidato para competir contra Milei en 2027

Mauricio Macri se perfila como posible candidato presidencial en Argentina para 2027, en una competencia directa con Javier Milei. Aunque no lo confirmó en un encuentro con legisladores del PRO, cercanos al expresidente dicen que ya trabajan para hacerlo realidad. Laura Alonso afirmó que el partido tendrá candidato y que Macri “podría serlo”. El desafío aparece en un escenario complejo: una encuesta de Atlas Intel y Bloomberg le da 69% de imagen negativa y 22% positiva, mientras el PRO enfrenta fugas hacia el oficialismo de Milei.