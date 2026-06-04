Alerta por brote de sarampión en Perú: expertas advierten riesgo para Chile ante baja vacunación

Las alarmas sanitarias se encendieron en la región luego de que Perú declarara una alerta sanitaria tras detectar más de 300 casos de sarampión. Aunque en Chile esta enfermedad fue erradicada en 1993 y los casos registrados desde entonces han sido importados y aislados, especialistas advierten que la disminución en las coberturas de vacunación podría aumentar la vulnerabilidad frente a eventuales contagios.

Vivian Luchsinger, integrante del Programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, explica que “en Chile, la mayoría de la población está protegida porque nos infectamos cuando pequeños, en la época prevacuna, los que tenemos más edad o los demás han sido vacunados y tienen inmunidad para el sarampión”.

No obstante, advierte que “aquellas personas que no se hubiesen vacunado, obviamente están en riesgo y tienen que vacunarse”. Lo anterior supone un riesgo de casos de sarampión tan cercano a la frontera con Chile “ya que hay movilidad de las personas a través de la frontera. Entonces, perfectamente puede llegar alguien infectado a nuestro país o, por ejemplo, que contacten a alguien en en la frontera, pues es tal persona que trabaja allá o la gente de la zona que no esté vacunado, que esté susceptible y puedan infectarse”.

Disminución de la cobertura preocupa a especialistas

La infectóloga del Hospital Clínico San Borja Arriarán y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctora Claudia Cortés, advierte que la principal amenaza para el país está relacionada con la caída de las tasas de inmunización.

“Nuestras tasas de vacunación lamentablemente han bajado significativamente y ya no estamos tan protegidos como podríamos estarlo”, explica.

La especialista agrega que “el brote que se presenta en Perú puede afectarnos porque ha ido cayendo la tasa de vacunación en nuestro país, por lo tanto, estamos menos protegidos. Recordar que esta vacuna solo se puede colocar desde el año de edad de las guaguas, por lo tanto, los niños menores de 1 año de edad no están protegidos y es en ellos en quienes el cuadro de sarampión puede evolucionar a una forma grave”, asegura Cortés.

De acuerdo con lo explicado por la especialista, el sarampión no es una enfermedad inocua debido a que puede causar neumonía que puede ser grave así como también puede provocar una encefalitis o un daño neurológico permanente. Además, advierte que “los niños menores de 12 meses no se pueden vacunar y por eso es tan importante que toda la población que está alrededor de estos niños menores de 1 año sí se vacunen para generar lo que se conoce como protección en capullo o protección en rebaño”.

Los grupos que deben reforzar su inmunización

Respecto de quiénes deberían revisar su esquema de vacunación, la doctora Luchsinger agrega que “aquellas personas que nacieron entre el año 71 y 81, deben vacunarse porque podrían no haber recibido una segunda dosis de la vacuna contra el sarampión”.

Asimismo, la especialista recalca además la alta capacidad de propagación del virus. “Es además un virus muy transmisible, se necesita que un porcentaje muy alto de la población esté vacunada para que realmente exista lo que se llama inmunidad de rebaño. Sobre el 95 por ciento de las personas tienen que estar vacunados”, agrega.

En la misma línea, la doctora Cortés hace un llamado a reforzar la vacunación infantil. “Llamar a que lleven a los lactantes, a los niños de los 36 meses, a que se coloquen la segunda dosis de la vacuna trivírica, que contiene la vacuna contra el virus sarampión, porque ahí hay una menor cobertura, es decir, hay un menor porcentaje de niños y niñas que deberían estar vacunados y no lo están”.

Sobre las consecuencias de no inmunizarse, la infectóloga enfatiza que “quienes no se vacunan que están susceptibles, entonces se pueden infectar y se pueden enfermar. Y eso significa que pueden contagiar a otras personas, incluso personas que no pueden recibir la vacuna trivírica porque contiene virus infectivo, se replica en la persona que se vacuna, por lo tanto no todos inmunocomprometidos y embarazadas no pueden vacunarse”.

De esta manera, las expertas coinciden en que mantener altas coberturas de vacunación sigue siendo la principal herramienta para evitar la reaparición y propagación del sarampión en el país.